"غوريتي" تتسبب بانقطاع الكهرباء في بريطانيا وفرنسا

أدت العاصفة "غوريتي" إلى انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من المواطنين في فرنسا وبريطانيا، وحصول اضطرابات في حركة النقل لدى بعض المناطق بالبلدَيْن. 09.01.2026

ووفق متابعات منصة "الطاقة" المتخصصة، فقد أطلقت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية "ميتيو فرانس" تحذيرات من خطورة الأوضاع في إقليم المانش، بسبب الرياح العاتية الناتجة عن العاصفة "غوريتي".ووضعت "ميتيو فرانس" الإقليم تحت ما يُطلَق عليه "التحذير الأحمر"، كما وضعت الهيئة 27 إقليمًا آخر في شمال وغرب فرنسا تحت "التحذير البرتقالي".كما حذّر الخبراء من هبوب رياح شديدة ودرجات حرارة تصل إلى التجمّد في بعض المناطق بالبلد الواقع شمال غربي أوروبا.مئات الآلاف من الأسر تعانيتسبّبت الرياح القوية التي ضربت فرنسا وبريطانيا، اليوم الجمعة 9 يناير/كانون الثاني، في انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من المنازل في البلدَيْن الأوروبيين، وفق ما أوردته وكالة غربية.وتتعرّض مناطق في شمال أوروبا حاليًا للعاصفة غوريتي، فيما حذّرت السلطات في بلدان عدة من مخاطر ارتفاع الأمواج وتعطّل الملاحة البحرية.كما دفعت الأحوال الجوية السيئة السلطات في فرنسا وبريطانيا إلى مطالبة المواطنين في المدن المتضررة بتوخي الحيطة والحذر، مطالبة إياهم بالبقاء في منازلهم حتى تتحسّن الأوضاع.فرنسا في مواجهة رياح شديدةفي فرنسا تسبّبت العاصفة في انقطاع الكهرباء عن قرابة 380 ألف منزل، معظمها في منطقتي نورماندي وبريتاني، وفق تقديرات شركة "إينيديس" (Enedis) المتخصصة في تزويد الطاقة، التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.في الوقت ذاته لجأت شركة السكك الحديدية إس إن سي إف (SNCF) إلى تعليق رحلات القطارات بين العاصمة باريس ومنطقة نورماندي في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع وقوع أي حوادث.الوضع في بريطانياوعلى غرار الوضع في فرنسا يعاني 57 ألف منزل في بريطانيا انقطاع الكهرباء، بعدما جلبت عاصفة غوريتي المزيد من الثلوج إلى البلاد في أعقاب أسبوع من الطقس المتجمد، وفق ما أوردته شبكة تشغيل الكهرباء عالية الجُهد الداعمة لسوق الكهرباء في المملكة المتحدة "ناشيونال غريد" (National Grid).ومن المتوقع أن تُغلق مئات المدارس في المملكة المتحدة، وتحديدًا في إسكتلندا ومناطق في وسط إنجلترا، التي تضررت بشدة جراء العاصفة.في غضون ذلك حذّرت شركات تشغيل السكك الحديدية الواقعة في وسط إنجلترا العملاء من السفر، وعلّقَت بعض الخدمات بصفة مؤقتة.

