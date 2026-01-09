"غوريتي" تتسبب بانقطاع الكهرباء في بريطانيا وفرنسا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
"غوريتي" تتسبب بانقطاع الكهرباء في بريطانيا وفرنسا
ووفق متابعات منصة "الطاقة" المتخصصة، فقد أطلقت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية "ميتيو فرانس" تحذيرات من خطورة الأوضاع في إقليم المانش، بسبب الرياح العاتية الناتجة عن العاصفة "غوريتي".ووضعت "ميتيو فرانس" الإقليم تحت ما يُطلَق عليه "التحذير الأحمر"، كما وضعت الهيئة 27 إقليمًا آخر في شمال وغرب فرنسا تحت "التحذير البرتقالي".كما حذّر الخبراء من هبوب رياح شديدة ودرجات حرارة تصل إلى التجمّد في بعض المناطق بالبلد الواقع شمال غربي أوروبا.مئات الآلاف من الأسر تعانيتسبّبت الرياح القوية التي ضربت فرنسا وبريطانيا، اليوم الجمعة 9 يناير/كانون الثاني، في انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من المنازل في البلدَيْن الأوروبيين، وفق ما أوردته وكالة غربية.وتتعرّض مناطق في شمال أوروبا حاليًا للعاصفة غوريتي، فيما حذّرت السلطات في بلدان عدة من مخاطر ارتفاع الأمواج وتعطّل الملاحة البحرية.كما دفعت الأحوال الجوية السيئة السلطات في فرنسا وبريطانيا إلى مطالبة المواطنين في المدن المتضررة بتوخي الحيطة والحذر، مطالبة إياهم بالبقاء في منازلهم حتى تتحسّن الأوضاع.فرنسا في مواجهة رياح شديدةفي فرنسا تسبّبت العاصفة في انقطاع الكهرباء عن قرابة 380 ألف منزل، معظمها في منطقتي نورماندي وبريتاني، وفق تقديرات شركة "إينيديس" (Enedis) المتخصصة في تزويد الطاقة، التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.في الوقت ذاته لجأت شركة السكك الحديدية إس إن سي إف (SNCF) إلى تعليق رحلات القطارات بين العاصمة باريس ومنطقة نورماندي في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع وقوع أي حوادث.الوضع في بريطانياوعلى غرار الوضع في فرنسا يعاني 57 ألف منزل في بريطانيا انقطاع الكهرباء، بعدما جلبت عاصفة غوريتي المزيد من الثلوج إلى البلاد في أعقاب أسبوع من الطقس المتجمد، وفق ما أوردته شبكة تشغيل الكهرباء عالية الجُهد الداعمة لسوق الكهرباء في المملكة المتحدة "ناشيونال غريد" (National Grid).ومن المتوقع أن تُغلق مئات المدارس في المملكة المتحدة، وتحديدًا في إسكتلندا ومناطق في وسط إنجلترا، التي تضررت بشدة جراء العاصفة.في غضون ذلك حذّرت شركات تشغيل السكك الحديدية الواقعة في وسط إنجلترا العملاء من السفر، وعلّقَت بعض الخدمات بصفة مؤقتة.
أدت العاصفة "غوريتي" إلى انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من المواطنين في فرنسا وبريطانيا، وحصول اضطرابات في حركة النقل لدى بعض المناطق بالبلدَيْن.
ووفق متابعات منصة "الطاقة" المتخصصة، فقد أطلقت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية "ميتيو فرانس" تحذيرات من خطورة الأوضاع في إقليم المانش، بسبب الرياح العاتية الناتجة عن العاصفة "غوريتي".
ووضعت "ميتيو فرانس" الإقليم تحت ما يُطلَق عليه "التحذير الأحمر"، كما وضعت الهيئة 27 إقليمًا آخر في شمال وغرب فرنسا تحت "التحذير البرتقالي".
وفي بريطانيا لم يكن الوضع بأحسن حال مقارنة بفرنسا، مع توقعات خبراء الأرصاد تساقط ثلوج يصل سمكها إلى 30 سنتيمترًا في بعض المناطق، إلى جانب شلل في حركة النقل على الطرق والنقل بالسكك الحديدية.
كما حذّر الخبراء من هبوب رياح شديدة ودرجات حرارة تصل إلى التجمّد في بعض المناطق بالبلد الواقع شمال غربي أوروبا.

مئات الآلاف من الأسر تعاني

تسبّبت الرياح القوية التي ضربت فرنسا وبريطانيا، اليوم الجمعة 9 يناير/كانون الثاني، في انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من المنازل في البلدَيْن الأوروبيين، وفق ما أوردته وكالة غربية.
وتتعرّض مناطق في شمال أوروبا حاليًا للعاصفة غوريتي، فيما حذّرت السلطات في بلدان عدة من مخاطر ارتفاع الأمواج وتعطّل الملاحة البحرية.
كما دفعت الأحوال الجوية السيئة السلطات في فرنسا وبريطانيا إلى مطالبة المواطنين في المدن المتضررة بتوخي الحيطة والحذر، مطالبة إياهم بالبقاء في منازلهم حتى تتحسّن الأوضاع.

فرنسا في مواجهة رياح شديدة

في فرنسا تسبّبت العاصفة في انقطاع الكهرباء عن قرابة 380 ألف منزل، معظمها في منطقتي نورماندي وبريتاني، وفق تقديرات شركة "إينيديس" (Enedis) المتخصصة في تزويد الطاقة، التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وسُجِّلت رياح سرعتها 150 كيلومترًا/الساعة (93 ميلًا) في منطقة المانش شمال غربي فرنسا، في حين سجلت منطقة بارفلور رياحًا قياسية لامست سرعتها 214 كيلومترًا/الساعة.

في الوقت ذاته لجأت شركة السكك الحديدية إس إن سي إف (SNCF) إلى تعليق رحلات القطارات بين العاصمة باريس ومنطقة نورماندي في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع وقوع أي حوادث.

الوضع في بريطانيا

وعلى غرار الوضع في فرنسا يعاني 57 ألف منزل في بريطانيا انقطاع الكهرباء، بعدما جلبت عاصفة غوريتي المزيد من الثلوج إلى البلاد في أعقاب أسبوع من الطقس المتجمد، وفق ما أوردته شبكة تشغيل الكهرباء عالية الجُهد الداعمة لسوق الكهرباء في المملكة المتحدة "ناشيونال غريد" (National Grid).
ومن المتوقع أن تُغلق مئات المدارس في المملكة المتحدة، وتحديدًا في إسكتلندا ومناطق في وسط إنجلترا، التي تضررت بشدة جراء العاصفة.
في غضون ذلك حذّرت شركات تشغيل السكك الحديدية الواقعة في وسط إنجلترا العملاء من السفر، وعلّقَت بعض الخدمات بصفة مؤقتة.
