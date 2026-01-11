"تحولت إلى قطع أثرية"...تاجر يستلم شحنة هواتف بعد 16 عاما من طلبها... فيديو
© Photo / HMD Global
انتشرت قصة تاجر ليبي في العاصمة طرابلس، في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اقترنت بفيديو أظهر تسلمه شحنة هواتف جوال بعد تأخير دام نحو 16 سنة، ما أثار جدلاً وتهكما في آن واحد.
وحجز التاجر الشحنة عام 2010، لكنها لم تصل في موعدها وتأخرت 16 سنة ليستلمها في بداية 2026، حيث ظهر في الفيديو وهو يفتح كيساً ممتلئاً بهواتف قديمة من نوع "نوكيا"، في مشهد طغت عليه أجواء من الفكاهة.
ولاقى الفيديو تفاعلا واسعا من طرف المستخدمين، الذين كتبوا تعليقات طريفة، حيث تساءل أحدهم: "هل هذه هواتف أم قطع أثرية؟"، في إشارة إلى قدم الأجهزة والفارق التكنولوجي بينها وبين الهواتف التي تباع حالياً في الأسواق.
تاجر ليبي في طرابلس استلم شحنة هواتف نوكيا طلبها عام 2010 بعد انتظار 16 عام وعندما فتح الصناديق، تساءل مازحاً :— WHR (@whrumor) January 10, 2026
هل هذه هواتف أم قطع أثرية ؟ 😂!! pic.twitter.com/noWsl0h2ke
ودعا مستخدمون التاجر إلى بيعها في مزاد علني باعتبارها قطعاً نادرة.
ونوه أشخاص آخرون إلى أن الحادثة، رغم طرافتها، تعكس حجم التعقيدات والصعوبات التي واجهها قطاع الاستيراد والتجارة في السنوات الماضية، جراء الاضطرابات والنزاعات التي شهدتها ليبيا، وما خلفته من تعطل في سلاسل التوريد وتأخر في وصول الشحنات.
وأمست شحنة "نوكيا" المتأخرة مادة للتندر، لكنها ألقت الضوء على تحديات قديمة لا تزال تلقي بظلالها على المشهد التجاري في ليبيا.