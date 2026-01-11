https://sarabic.ae/20260111/-تحولت-إلى-قطع-أثريةتاجر-يستلم-شحنة-هواتف-بعد-16-عاما-من-طلبها-فيديو-1109120370.html

"تحولت إلى قطع أثرية"...تاجر يستلم شحنة هواتف بعد 16 عاما من طلبها... فيديو

"تحولت إلى قطع أثرية"...تاجر يستلم شحنة هواتف بعد 16 عاما من طلبها... فيديو

سبوتنيك عربي

انتشرت قصة تاجر ليبي في العاصمة طرابلس، في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اقترنت بفيديو أظهر تسلمه شحنة هواتف جوال بعد تأخير دام نحو 16 سنة، ما أثار جدلاً... 11.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-11T11:18+0000

2026-01-11T11:18+0000

2026-01-11T11:18+0000

مجتمع

نادي الفيديو

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103675/44/1036754477_0:0:965:543_1920x0_80_0_0_f37a78c4c339e00ddc5420b32b7bd8fc.jpg

وحجز التاجر الشحنة عام 2010، لكنها لم تصل في موعدها وتأخرت 16 سنة ليستلمها في بداية 2026، حيث ظهر في الفيديو وهو يفتح كيساً ممتلئاً بهواتف قديمة من نوع "نوكيا"، في مشهد طغت عليه أجواء من الفكاهة.ودعا مستخدمون التاجر إلى بيعها في مزاد علني باعتبارها قطعاً نادرة.وأمست شحنة "نوكيا" المتأخرة مادة للتندر، لكنها ألقت الضوء على تحديات قديمة لا تزال تلقي بظلالها على المشهد التجاري في ليبيا.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

نادي الفيديو