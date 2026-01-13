اختراق الشمس الاصطناعية الصينية وسبب التسويف البشري وفوضى الذكاء الاصطناعي بالمؤسسات

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
09:16 GMT
13 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:33 GMT
16 د
بلا قيود
عدنان منصور: ما يطالب به ترامب حول غرينلاند يشكل ظاهرة استثنائية في العلاقات الدولية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
تحالف ثلاثي بين تركيا وباكستان والسعودية.. هل ستسمح أمريكا بتمرير هذا الاتفاق؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:42 GMT
17 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
17:03 GMT
19 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
17:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:52 GMT
8 د
بلا قيود
ما هي طبيعة التدخل الروسي في حال جربت واشنطن إعلان الحرب على إيران؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
غولدن غلوب: هل يرسم ملامح سباق غير تقليدي نحو الأوسكار
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
حققت الصين إنجازا علميا مذهلا يقربنا خطوة كبيرة من حلم الطاقة النووية الاندماجية، الطاقة التي تشبه عمل الشمس نفسها، وتعد بطاقة نظيفة شبه غير محدودة دون انبعاثات كربونية أو نفايات نووية خطيرة طويلة الأمد.المفاعل الصيني المعروف باسم "EAST" أو "الشمس الاصطناعية"، وهو جهاز متقدم يعمل بالحصر المغناطيسي، وقد تمكن أخيرا من كسر حاجز رئيسي في فيزياء البلازما كان يُعتبر منذ عقود عقبة أساسية أمام تطوير الاندماج النووي العملي.هذا الحاجز يُدعى "حد غرينوالد"، وهو حد أعلى لكثافة البلازما يمكن أن يحافظ عليها المفاعل دون أن تصبح غير مستقرة وتتوقف عملية الاندماج.وأوضح الخبير أن "الاندماج النووي يعتمد على نظائر الهيدروجين (الديوتريوم والتريتيوم) المتوفرة بكثرة في مياه البحار، وينتج طاقة نظيفة جدًا من دون نفايات مشعة خطيرة طويلة الأمد"، مشيرا إلى أنه "يعد أمل البشرية لإنتاج طاقة غير محدودة، خالية من انبعاثات الكربون، ومستدامة لمليارات السنين مقارنة بالوقود الأحفوري أو اليورانيوم المحدود، لكنه لم يصل بعد إلى مرحلة الإنتاج التجاري حيث تظل الطاقة المستهلكة أكبر من المنتجة إلا أن التطورات الأخيرة في مفاعل الصين، قد تقصر المدة المتبقية للوصول إلى التطبيق التجاري من عشرات السنين إلى عشر أو عشرين سنة فقط".كشفت دراسة علمية حديثة عن أحد أسرار عملية التسويف عند البشر أعماق الدماغ، مما يلقي ضوءا جديدا على سبب ميلنا الطبيعي لتأجيل ما هو مرهق نفسيا أو جسديا، ويفتح آفاقا مستقبلية لفهم اضطرابات مثل الاكتئاب، إذ يضعف الدافع لأبسط المهام اليومية، وكشف باحثون من جامعة كيوتو اليابانية عن آلية في الدماغ تشبه المكابح أو الفرامل للشعور بالحافز، وهي دائرة عصبية تعمل محاولة منعنا من بدء المهام الضاغطة أو المزعجة، حتى وإن كانت تحمل مكافأة مهمة.أقرّت 33% من المؤسسات بغياب سياسات واضحة تنظم وصول تقنيات "الذكاء الاصطناع"ي في المؤسسة، وأظهرت دراسة بحثية جديدة وجود فجوة ملحوظة بين مستوى الثقة الذي تبديه المؤسسات تجاه برامج الوصول ذات الصلاحيات العالية لديها، وبين الواقع الفعلي لممارساتها التشغيلية اليومية، في وقت يسهم فيه التوسع المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي في توسيع نطاق الهجمات المرتكزة على الهوية.وعلى الرغم من أن 76%من المؤسسات أفادت بأن استراتيجيات إدارة الوصول ذات الصلاحيات العالية لديها مهيأة للتعامل مع "الذكاء الاصطناعي"، والحوسبة السحابية، والبيئات الهجينة، إلا أن عددا كبيرا منها لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على افتراضات الوصول الدائم، وهي افتراضات وضعت في الأصل لبيئات تشغيل أقل تقلبا وتعقيدا بكثير.إعداد وتقديم: جيهان لطفي
راديو
اختراق الشمس الاصطناعية الصينية وسبب التسويف البشري وفوضى الذكاء الاصطناعي بالمؤسسات
13:24 GMT 13.01.2026
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
كل المواضيع
الصين تحرز تقدما كبيرا في الطاقة النووية الاندماجية.. ودراسة تكشف أسرار التسويف البشري.. و33% من المؤسسات تفتقر لسياسات واضحة لإدارة الذكاء الاصطناعي.
حققت الصين إنجازا علميا مذهلا يقربنا خطوة كبيرة من حلم الطاقة النووية الاندماجية، الطاقة التي تشبه عمل الشمس نفسها، وتعد بطاقة نظيفة شبه غير محدودة دون انبعاثات كربونية أو نفايات نووية خطيرة طويلة الأمد.
المفاعل الصيني المعروف باسم "EAST" أو "الشمس الاصطناعية"، وهو جهاز متقدم يعمل بالحصر المغناطيسي، وقد تمكن أخيرا من كسر حاجز رئيسي في فيزياء البلازما كان يُعتبر منذ عقود عقبة أساسية أمام تطوير الاندماج النووي العملي.
هذا الحاجز يُدعى "حد غرينوالد"، وهو حد أعلى لكثافة البلازما يمكن أن يحافظ عليها المفاعل دون أن تصبح غير مستقرة وتتوقف عملية الاندماج.

وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال الرئيس الأسبق لهيئة الطاقة الذرية المصرية، د. علي إسلام، إن "الاندماج النووي يعتمد على توليد طاقة حركية هائلة داخل البلازما التي يجب احتواؤها بعناية شديدة بعيدا عن جدران الوعاء لتجنب التفاعل معها، والذي قد يؤدي إلى تبريد البلازما أو إيقاف التفاعل أو حتى تسرب مواد مشعة، على عكس الانشطار النووي المستخدم حاليا في المحطات التجارية، والذي يعتمد على قصف اليورانيوم - 235 بالنيوترونات مما ينتج نواتج أصغر وطاقة كبيرة مع نفايات مشعة طويلة العمر تتطلب تخزينًا معقدًا ومكلفًا لآلاف السنين".

وأوضح الخبير أن "الاندماج النووي يعتمد على نظائر الهيدروجين (الديوتريوم والتريتيوم) المتوفرة بكثرة في مياه البحار، وينتج طاقة نظيفة جدًا من دون نفايات مشعة خطيرة طويلة الأمد"، مشيرا إلى أنه "يعد أمل البشرية لإنتاج طاقة غير محدودة، خالية من انبعاثات الكربون، ومستدامة لمليارات السنين مقارنة بالوقود الأحفوري أو اليورانيوم المحدود، لكنه لم يصل بعد إلى مرحلة الإنتاج التجاري حيث تظل الطاقة المستهلكة أكبر من المنتجة إلا أن التطورات الأخيرة في مفاعل الصين، قد تقصر المدة المتبقية للوصول إلى التطبيق التجاري من عشرات السنين إلى عشر أو عشرين سنة فقط".
كشفت دراسة علمية حديثة عن أحد أسرار عملية التسويف عند البشر أعماق الدماغ، مما يلقي ضوءا جديدا على سبب ميلنا الطبيعي لتأجيل ما هو مرهق نفسيا أو جسديا، ويفتح آفاقا مستقبلية لفهم اضطرابات مثل الاكتئاب، إذ يضعف الدافع لأبسط المهام اليومية، وكشف باحثون من جامعة كيوتو اليابانية عن آلية في الدماغ تشبه المكابح أو الفرامل للشعور بالحافز، وهي دائرة عصبية تعمل محاولة منعنا من بدء المهام الضاغطة أو المزعجة، حتى وإن كانت تحمل مكافأة مهمة.

وأجرى البحث علماء من جامعة كيوتو اليابانية على قردة الماكاك، وباستخدام تقنية متقدمة تدعى الكيميائية الجينية، تمكن الباحثون من إضعاف هذه الدائرة العصبية الممتدة داخل نواة الدماغ، فأصبحت القرود أكثر استعدادا لتحمل الإزعاج مقابل المكافأة، واختفت حالة التردد والتسويف إلى حد كبير، إلا أنه يتعين علينا الحذر في هذا الاكتشاف حيث حذرت الدراسة من أن إضعاف هذه الآلية بشكل مفرط قد يؤدي إلى سلوكيات متهورة أو مخاطر غير محسوبة.

أقرّت 33% من المؤسسات بغياب سياسات واضحة تنظم وصول تقنيات "الذكاء الاصطناع"ي في المؤسسة، وأظهرت دراسة بحثية جديدة وجود فجوة ملحوظة بين مستوى الثقة الذي تبديه المؤسسات تجاه برامج الوصول ذات الصلاحيات العالية لديها، وبين الواقع الفعلي لممارساتها التشغيلية اليومية، في وقت يسهم فيه التوسع المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي في توسيع نطاق الهجمات المرتكزة على الهوية.
وعلى الرغم من أن 76%من المؤسسات أفادت بأن استراتيجيات إدارة الوصول ذات الصلاحيات العالية لديها مهيأة للتعامل مع "الذكاء الاصطناعي"، والحوسبة السحابية، والبيئات الهجينة، إلا أن عددا كبيرا منها لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على افتراضات الوصول الدائم، وهي افتراضات وضعت في الأصل لبيئات تشغيل أقل تقلبا وتعقيدا بكثير.
إعداد وتقديم: جيهان لطفي
