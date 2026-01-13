عربي
البنتاغون يعلن إطلاق "استراتيجية لتطوير الذكاء الاصطناعي" لدمجه في المجال العسكري
البنتاغون يعلن إطلاق "استراتيجية لتطوير الذكاء الاصطناعي" لدمجه في المجال العسكري
أعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، إطلاق "استراتيجية تحويلية لتسريع الذكاء الاصطناعي" تهدف إلى دمج هذه التقنية في المجال العسكري
وجاء في بيان الوزارة الأمريكية: "تطلق وزارة الحرب اليوم استراتيجية تحويلية لتسريع الذكاء الاصطناعي من شأنها تعزيز ريادتنا في نشر الذكاء الاصطناعي العسكري، وترسيخ مكانة أمريكا كقوة قتالية عالمية لا منازع لها في مجال الذكاء الاصطناعي".وأضاف بيان وزارة الحرب الأمريكية، أن الوزارة "بموجب هذه الاستراتيجية الجديدة، تخطط لتسريع هيمنة أمريكا على الذكاء الاصطناعي العسكري من خلال التحوّل إلى قوة قتالية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات".
البنتاغون يعلن إطلاق "استراتيجية لتطوير الذكاء الاصطناعي" لدمجه في المجال العسكري

10:11 GMT 13.01.2026
أعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، إطلاق "استراتيجية تحويلية لتسريع الذكاء الاصطناعي" تهدف إلى دمج هذه التقنية في المجال العسكري الأمريكي.
وجاء في بيان الوزارة الأمريكية: "تطلق وزارة الحرب اليوم استراتيجية تحويلية لتسريع الذكاء الاصطناعي من شأنها تعزيز ريادتنا في نشر الذكاء الاصطناعي العسكري، وترسيخ مكانة أمريكا كقوة قتالية عالمية لا منازع لها في مجال الذكاء الاصطناعي".

وتركّز الاستراتيجية، التي أُطلقت بموجب أمر تنفيذي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على 3 مجالات رئيسية وهي الحرب والاستخبارات والعمليات، بحسب بيان البنتاغون.

مجتمع
دراسة: الذكاء الاصطناعي يضاعف سرعة اكتشاف الأدوية مليون مرة
11 يناير, 19:15 GMT
وأضاف بيان وزارة الحرب الأمريكية، أن الوزارة "بموجب هذه الاستراتيجية الجديدة، تخطط لتسريع هيمنة أمريكا على الذكاء الاصطناعي العسكري من خلال التحوّل إلى قوة قتالية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات".
