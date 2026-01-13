https://sarabic.ae/20260113/دبلوماسي-مكسيكي-يتحدث-لـسبوتنيك-حول-تحديات-قطاع-التعدين-في-ظل-التوترات-العالمية-فيديو-1109191040.html
دبلوماسي مكسيكي يتحدث لـ"سبوتنيك" حول تحديات قطاع التعدين في ظل التوترات العالمية... فيديو
دبلوماسي مكسيكي يتحدث لـ"سبوتنيك" حول تحديات قطاع التعدين في ظل التوترات العالمية... فيديو
سبوتنيك عربي
قال الدبلوماسي المكسيكي، غييرمو غوتييريز نييتو، اليوم الثلاثاء، إن التحديات التي تواجه قطاع التعدين تتزايد في ظل التوترات العالمية الراهنة، مشيرًا إلى أن تحديد... 13.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-13T10:59+0000
2026-01-13T10:59+0000
2026-01-13T10:59+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
المكسيك
العالم
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0d/1109190849_0:0:819:460_1920x0_80_0_0_2b2722aaa88a9f866b379d61b9cb5437.jpg
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش فعاليات "مؤتمر التعدين الدولي" في العاصمة السعودية الرياض، أن "الأهمية المتنامية لقطاع التعدين على المستوى العالمي تجعل من الوضع الدولي عاملا مؤثرا"، لافتا إلى أن "بعض الدول باتت تواجه مخاطر لا تقتصر على الأمن القومي فحسب، بل تمتد أيضا إلى استقرار أنشطة التعدين، خاصة في عدد من الدول الأفريقية".وانطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات انطلاق النسخة الخامسة من "مؤتمر التعدين الدولي" في العاصمة السعودية الرياض، تحت شعار "المعادن... مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد"، بمشاركة 200 جهة ونحو 100 دولة. ويناقش الحضور العديد من الموضوعات المتعلقة بالتعدين، فيما شهدت الجلسة الافتتاحية، التي تابعتها "سبوتنيك"، تمثيلًا وزاريًا كبيرًا من المنطقة العربية ومختلف دول العالم.
السعودية
المكسيك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0d/1109190849_3:0:616:460_1920x0_80_0_0_e625b3d96ec7a87330c2ffea796734be.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
السعودية, أخبار السعودية اليوم, المكسيك, العالم, حصري
السعودية, أخبار السعودية اليوم, المكسيك, العالم, حصري
دبلوماسي مكسيكي يتحدث لـ"سبوتنيك" حول تحديات قطاع التعدين في ظل التوترات العالمية... فيديو
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
قال الدبلوماسي المكسيكي، غييرمو غوتييريز نييتو، اليوم الثلاثاء، إن التحديات التي تواجه قطاع التعدين تتزايد في ظل التوترات العالمية الراهنة، مشيرًا إلى أن تحديد الفرص في مناطق مثل آسيا الوسطى وبعض الدول الأفريقية يعد من القضايا الأساسية المطروحة حاليا.
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش فعاليات "مؤتمر التعدين الدولي" في العاصمة السعودية الرياض، أن "الأهمية المتنامية لقطاع التعدين على المستوى العالمي تجعل من الوضع الدولي عاملا مؤثرا"، لافتا إلى أن "بعض الدول باتت تواجه مخاطر لا تقتصر على الأمن القومي فحسب، بل تمتد أيضا إلى استقرار أنشطة التعدين، خاصة في عدد من الدول الأفريقية".
وأضاف القائم بأعمال السفارة المكسيكية في السعودية، أن "منطقة آسيا الوسطى برزت كإحدى المناطق الحيوية في هذا السياق، نظرا لما تشهده من قدر من الاستقرار الدولي"، معتبرا أن "التعامل مع الواقع العالمي الراهن يمثل هدفا أساسيا لتحقيق رؤية المنتدى وتعزيز التعاون في هذا القطاع الحيوي".
وانطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات انطلاق النسخة الخامسة من "مؤتمر التعدين الدولي" في العاصمة السعودية الرياض، تحت شعار "المعادن... مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد"، بمشاركة 200 جهة ونحو 100 دولة.
ويناقش الحضور العديد من الموضوعات المتعلقة بالتعدين، فيما شهدت الجلسة الافتتاحية، التي تابعتها "سبوتنيك"، تمثيلًا وزاريًا كبيرًا من المنطقة العربية ومختلف دول العالم.