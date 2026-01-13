وزير الخارجية الإيراني يؤكد لنظيره الباكستاني عزم بلاده على حماية سيادتها من أي "شر خارجي"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
09:16 GMT
13 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:33 GMT
16 د
بلا قيود
عدنان منصور: ما يطالب به ترامب حول غرينلاند يشكل ظاهرة استثنائية في العلاقات الدولية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
تحالف ثلاثي بين تركيا وباكستان والسعودية.. هل ستسمح أمريكا بتمرير هذا الاتفاق؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:42 GMT
17 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
17:03 GMT
19 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
17:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:52 GMT
8 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260113/وزير-الخارجية-الإيراني-يؤكد-لنظيره-الباكستاني-عزم-بلاده-على-حماية-سيادتها-من-أي-شر-خارجي-1109188613.html
وزير الخارجية الإيراني يؤكد لنظيره الباكستاني عزم بلاده على حماية سيادتها من أي "شر خارجي"
وزير الخارجية الإيراني يؤكد لنظيره الباكستاني عزم بلاده على حماية سيادتها من أي "شر خارجي"
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، "إصرار الشعب الإيراني على الدفاع عن استقلال البلاد وسيادتها وأمنها في مواجهة أي شرور خارجية". 13.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-13T09:24+0000
2026-01-13T09:24+0000
إيران
أخبار إيران
باكستان
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/03/1103313961_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_634dce137f3014e9c861fb587628b5ab.jpg
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، إجراه عراقجي أمس الاثنين، مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، في معرض تعليقه على تطورات الأيام الأخيرة في بلاده، و"تصاعد الاحتجاجات السلمية إلى أعمال عنف، نفذتها عناصر متطرفة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وبحث الجانبان، خلال الاتصال، مستوى العلاقات "المتميزة" بين إيران وباكستان في مختلف المجالات، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق بشأن القضايا المدرجة على جدول الأعمال، والعمل على تعزيز التعاون بين البلدين الجارين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.كما تبادل وزير خارجية إيران وباكستان، "وجهات النظر حول التطورات الإقليمية، لا سيما استمرار الجرائم الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، والاعتداءات على لبنان وسوريا وعدد من الدول الإسلامية الأخرى"، بحسب الوكالة.وفيما يتعلق بالاجتماع الأخير لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن الأوضاع في الصومال، ومحاولات إسرائيل تقسيم البلاد، شدد الوزيران على "ضرورة استمرار التشاور والتعاون بين الدول الإسلامية للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين".ولاحقًا، تحوّلت الاحتجاجات في مدن إيرانية عدة إلى اشتباكات مع الشرطة، واتخذت الشعارات طابعًا سياسيًا، موجّهةً سهامها نحو النظام السياسي القائم في إيران، وأُفيد بوقوع إصابات في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين أيضًا.
https://sarabic.ae/20260112/عراقجي-الوضع-في-إيران-تحت-السيطرة-ولدينا-أدلة-على-تدخلات-خارجية-في-الاحتجاجات-1109145305.html
إيران
أخبار إيران
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/03/1103313961_148:0:1481:1000_1920x0_80_0_0_f1324702817a63f6a7bf2f6bfa4a8e4d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, باكستان, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, باكستان, العالم, أخبار العالم الآن

وزير الخارجية الإيراني يؤكد لنظيره الباكستاني عزم بلاده على حماية سيادتها من أي "شر خارجي"

09:24 GMT 13.01.2026
© AP Photo / Alexander Kazakovوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Alexander Kazakov
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، "إصرار الشعب الإيراني على الدفاع عن استقلال البلاد وسيادتها وأمنها في مواجهة أي شرور خارجية".
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، إجراه عراقجي أمس الاثنين، مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، في معرض تعليقه على تطورات الأيام الأخيرة في بلاده، و"تصاعد الاحتجاجات السلمية إلى أعمال عنف، نفذتها عناصر متطرفة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وبحث الجانبان، خلال الاتصال، مستوى العلاقات "المتميزة" بين إيران وباكستان في مختلف المجالات، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق بشأن القضايا المدرجة على جدول الأعمال، والعمل على تعزيز التعاون بين البلدين الجارين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.
كما تبادل وزير خارجية إيران وباكستان، "وجهات النظر حول التطورات الإقليمية، لا سيما استمرار الجرائم الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، والاعتداءات على لبنان وسوريا وعدد من الدول الإسلامية الأخرى"، بحسب الوكالة.
وفيما يتعلق بالاجتماع الأخير لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن الأوضاع في الصومال، ومحاولات إسرائيل تقسيم البلاد، شدد الوزيران على "ضرورة استمرار التشاور والتعاون بين الدول الإسلامية للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين".
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
عراقجي: الوضع في إيران تحت السيطرة ولدينا أدلة على تدخلات خارجية في الاحتجاجات
أمس, 07:42 GMT

وانطلقت الاحتجاجات في إيران، أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، بسبب انخفاض قيمة التومان الإيراني، وتركزت بداية على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.

ولاحقًا، تحوّلت الاحتجاجات في مدن إيرانية عدة إلى اشتباكات مع الشرطة، واتخذت الشعارات طابعًا سياسيًا، موجّهةً سهامها نحو النظام السياسي القائم في إيران، وأُفيد بوقوع إصابات في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين أيضًا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала