الفصائل الفلسطينية تدعو "مجلس السلام" للضغط على إسرائيل "لوقف عدوانها"
الفصائل الفلسطينية تدعو "مجلس السلام" للضغط على إسرائيل "لوقف عدوانها"
عقد عدد من الفصائل الفلسطينية اجتماعا في العاصمة المصرية القاهرة لبحث توحيد الرؤية الوطنية الفلسطينية والتحرك نحو بدء استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف... 14.01.2026, سبوتنيك عربي
عقد عدد من الفصائل الفلسطينية اجتماعا في العاصمة المصرية القاهرة لبحث توحيد الرؤية الوطنية الفلسطينية والتحرك نحو بدء استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
جاء ذلك بدعوة من مصر لاستكمال جهودها مع قطر وتركيا لاستكمال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسب بيان للفصائل الفلسطينية وصل "سبوتنيك
" نسخة منه اليوم الأربعاء.
وقال البيان إن الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة اتفقت على تثمين جهود الرئيس الأمريكي والوسطاء (مصر، وقطر، وتركيا) للعمل على دعم الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته بقطاع غزة.
كما أكدوا التزامهم الكامل بمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وباقي مراحل خطة ترامب، ودعم جهود الوسطاء في تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية "الانتقالية" لإدارة قطاع غزة.
وشدد البيان على ضرورة توفير المناخ المناسب لتسلم اللجنة بشكل فوري كافة مسؤوليات قطاع غزة لتسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية بالتعاون مع "مجلس السلام" واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.
ولفت البيان إلى أن الفصائل اتفقت على دعوة "مجلس السلام
" بالتنسيق مع الوسطاء "للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني وفتح المعابر وإدخال المساعدات اللازمة لكافة أنحاء القطاع".
كما شددوا على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي، وبما يسهم في استعادة الهدوء المستدام وعودة الحياة إلى طبيعتها بالقطاع، وتهيئة الأجواء للمضي قدمًا في عمليات التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
وأكد البيان على مواصلة العمل لتوحيد الرؤى والمواقف الفلسطينية
لتجاوز المرحلة الحرجة الحالية، والمضي قدمًا نحو وحدة النظام السياسي الفلسطيني والقرار الوطني المستقل دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني.
كما شدد على ضرورة مواجهة مخططات ضم الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني والتجاوزات بحق المقدسات الدينية بمدينة القدس، مع التأكيد على ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة.