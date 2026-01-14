https://sarabic.ae/20260114/انطلاق-فعاليات-اليوم-الثاني-من-مؤتمر-التعدين-الدولي-في-الرياض-1109222800.html

وأطلق منتدى "المعادن المستقبلية" (FMF) مقياس المعادن المستقبلية الافتتاحي، وهو أداة عالمية فريدة من نوعها مصممة لقياس وتتبع التقدم المحرز في تطوير سلسلة القيمة المعدنية الحيوية عبر البلدان المورّدة.وتم تطوير مقياس الـ"بارومتر" بالشراكة مع شركة "ماكينزي" وشركائها وخبراء آخرين في القطاع مثل "إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس" و"غلوبال إيه آي" و"غلوب سكان"، وهو يدمج مشاعر أصحاب المصلحة والبيانات ومعلومات السوق والأدلة على مستوى المشروع في منصة واحدة موثوقة لتوجيه عملية صنع القرار العالمية.وأردف: "يقوم منتدى المعادن المستقبلية بتحويل الكلام إلى أفعال، ويتتبع الآن عملية التنفيذ من خلال مقياس البارومتر".ويستند مؤشر الـ"بارومتر" إلى إطار عمل المعادن المستقبلية، الذي طوّره منتدى "المعادن المستقبلية" منذ عام 2023، بمساهمة من أكثر من 130 خبيرًا من أكثر من 42 دولة، بما في ذلك الحكومات والمنظمات متعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية وشركات المعادن. ويحدد هذا الإطار العوامل التمكينية الرئيسية لإطلاق إمكانات سلاسل القيمة المعدنية المتكاملة.السياسات واللوائح: وضع سياسات مستقرة لدعم تطوير سلسلة القيمة المعدنية.التمويل: تأمين وإدارة الاستثمارات الكبيرة من خلال حلول تمويل مبتكرة.البنية التحتية: بناء بنية تحتية متعددة الوسائط تشمل الطرق والسكك الحديدية والموانئ لخفض تكاليف الأصول الفردية وتحسين جدوى مشاريع التعدين من خلال البنية التحتية المشتركة.الاستدامة: تطوير أطر حوكمة بيئية واجتماعية قوية.المواهب: استثمر في التعليم، وطوّر برامج التدريب المحلية، وعزز البحث والتطوير.التكنولوجيا: تحديث أنظمة البيانات الجيولوجية والتعاون مع خبراء عالميين للوصول إلى التقنيات التي تعزز الكفاءة التشغيلية.الجيولوجيا: تطوير القدرات في مجال البيانات الجيولوجية في البلدان الموردة، مع إدراك أن البيانات الجيولوجية التي يمكن الوصول إليها والموثوقة ضرورية لجذب الاستثمار.وتتضمن النسخة الحالية 3 ركائز استراتيجية، تهدف إلى تحويل التحديات إلى فرص عمل إقليمية ودولية فعّالة، تشمل الأولى تطوير نماذج تمويل مبتكرة للبنية التحتية، والتي ستتيح تفعيل 7 ممرات معدنية رئيسة في أفريقيا وأمريكا الجنوبية، ضمن مسار يمكن توسيعه لاحقًا ليشمل مناطق أخرى.كما تركّز الركيزة الثالثة على تعزيز الشفافية عبر سلاسل التصنيع، من خلال إطلاق نظام تجريبي لتتبع سلاسل الإمداد يمكن اعتماده وتوسيعه عالميًا لاحقًا، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).وعُقدت أمس الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض، المائدة المستديرة الوزارية الخامسة، التي تُعدّ جزءًا من "منتدى مستقبل المعادن". ويُنظّم المنتدى من قِبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية.وخلال الجلسة الوزارية، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، إن "هذه الدورة تمثّل لحظة فارقة لما أصبح أكبر تجمع وزاري عالمي من نوعه".وأشار إلى أن "المشاركة قد توسعت بشكل ملحوظ منذ إطلاق المائدة المستديرة وصندوق التمويل المعدني في عام 2022، من 32 حكومة إلى وزراء وممثلين رفيعي المستوى من أكثر من 100 دولة ، إلى جانب 59 منظمة دولية، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، والدول المورّدة والدول المستهلكة".● التعاون مع مجموعة البنك الدولي لمعالجة فجوات التمويل في مجال الاستكشاف وتمويل البنية التحتية على الأجندة العالمية.● الريادة في تعزيز الشفافية من خلال معايير تعكس واقع الدول الموردة.● إنشاء شبكة من مراكز التميّز لبناء القدرات في جميع مناطق التوريد، مع التركيز على تنمية المواهب والاستدامة وتمكين التكنولوجيا وتعزيز المؤسسات.

