انطلاق فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر التعدين الدولي في الرياض

عربي
الجيش الروسي يحرر بلدة كوماروفكا في مقاطعة سومي- الدفاع الروسية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:42 GMT
17 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
17:03 GMT
19 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
17:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:52 GMT
8 د
بلا قيود
ما هي طبيعة التدخل الروسي في حال جربت واشنطن إعلان الحرب على إيران؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
غولدن غلوب: هل يرسم ملامح سباق غير تقليدي نحو الأوسكار
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260114/انطلاق-فعاليات-اليوم-الثاني-من-مؤتمر-التعدين-الدولي-في-الرياض-1109222800.html
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر التعدين الدولي في الرياض
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر التعدين الدولي في الرياض
سبوتنيك عربي
انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الثاني من النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، تحت شعار "المعادن... مواجهة... 14.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-14T09:08+0000
2026-01-14T09:08+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
حصري
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0e/1109221726_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_077e971757a18803055f637e4549fe4a.jpg
وأطلق منتدى "المعادن المستقبلية" (FMF) مقياس المعادن المستقبلية الافتتاحي، وهو أداة عالمية فريدة من نوعها مصممة لقياس وتتبع التقدم المحرز في تطوير سلسلة القيمة المعدنية الحيوية عبر البلدان المورّدة.وتم تطوير مقياس الـ"بارومتر" بالشراكة مع شركة "ماكينزي" وشركائها وخبراء آخرين في القطاع مثل "إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس" و"غلوبال إيه آي" و"غلوب سكان"، وهو يدمج مشاعر أصحاب المصلحة والبيانات ومعلومات السوق والأدلة على مستوى المشروع في منصة واحدة موثوقة لتوجيه عملية صنع القرار العالمية.وأردف: "يقوم منتدى المعادن المستقبلية بتحويل الكلام إلى أفعال، ويتتبع الآن عملية التنفيذ من خلال مقياس البارومتر".ويستند مؤشر الـ"بارومتر" إلى إطار عمل المعادن المستقبلية، الذي طوّره منتدى "المعادن المستقبلية" منذ عام 2023، بمساهمة من أكثر من 130 خبيرًا من أكثر من 42 دولة، بما في ذلك الحكومات والمنظمات متعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية وشركات المعادن. ويحدد هذا الإطار العوامل التمكينية الرئيسية لإطلاق إمكانات سلاسل القيمة المعدنية المتكاملة.السياسات واللوائح: وضع سياسات مستقرة لدعم تطوير سلسلة القيمة المعدنية.التمويل: تأمين وإدارة الاستثمارات الكبيرة من خلال حلول تمويل مبتكرة.البنية التحتية: بناء بنية تحتية متعددة الوسائط تشمل الطرق والسكك الحديدية والموانئ لخفض تكاليف الأصول الفردية وتحسين جدوى مشاريع التعدين من خلال البنية التحتية المشتركة.الاستدامة: تطوير أطر حوكمة بيئية واجتماعية قوية.المواهب: استثمر في التعليم، وطوّر برامج التدريب المحلية، وعزز البحث والتطوير.التكنولوجيا: تحديث أنظمة البيانات الجيولوجية والتعاون مع خبراء عالميين للوصول إلى التقنيات التي تعزز الكفاءة التشغيلية.الجيولوجيا: تطوير القدرات في مجال البيانات الجيولوجية في البلدان الموردة، مع إدراك أن البيانات الجيولوجية التي يمكن الوصول إليها والموثوقة ضرورية لجذب الاستثمار.وتتضمن النسخة الحالية 3 ركائز استراتيجية، تهدف إلى تحويل التحديات إلى فرص عمل إقليمية ودولية فعّالة، تشمل الأولى تطوير نماذج تمويل مبتكرة للبنية التحتية، والتي ستتيح تفعيل 7 ممرات معدنية رئيسة في أفريقيا وأمريكا الجنوبية، ضمن مسار يمكن توسيعه لاحقًا ليشمل مناطق أخرى.كما تركّز الركيزة الثالثة على تعزيز الشفافية عبر سلاسل التصنيع، من خلال إطلاق نظام تجريبي لتتبع سلاسل الإمداد يمكن اعتماده وتوسيعه عالميًا لاحقًا، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).وعُقدت أمس الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض، المائدة المستديرة الوزارية الخامسة، التي تُعدّ جزءًا من "منتدى مستقبل المعادن". ويُنظّم المنتدى من قِبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية.وخلال الجلسة الوزارية، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، إن "هذه الدورة تمثّل لحظة فارقة لما أصبح أكبر تجمع وزاري عالمي من نوعه".وأشار إلى أن "المشاركة قد توسعت بشكل ملحوظ منذ إطلاق المائدة المستديرة وصندوق التمويل المعدني في عام 2022، من 32 حكومة إلى وزراء وممثلين رفيعي المستوى من أكثر من 100 دولة ، إلى جانب 59 منظمة دولية، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، والدول المورّدة والدول المستهلكة".● التعاون مع مجموعة البنك الدولي لمعالجة فجوات التمويل في مجال الاستكشاف وتمويل البنية التحتية على الأجندة العالمية.● الريادة في تعزيز الشفافية من خلال معايير تعكس واقع الدول الموردة.● إنشاء شبكة من مراكز التميّز لبناء القدرات في جميع مناطق التوريد، مع التركيز على تنمية المواهب والاستدامة وتمكين التكنولوجيا وتعزيز المؤسسات.
https://sarabic.ae/20260114/موتمر-التعدين-الدولي-بالرياض-تفاصيل-الاجتماع-الوزاري-بمشاركة-100-دولة-1109219233.html
https://sarabic.ae/20260113/انطلاق-مؤتمر-التعدين-الدولي-في-الرياض-صور-1109183600.html
https://sarabic.ae/20260112/بمشاركة-100-دولة-انطلاق-مؤتمر-التعدين-الدولي-الثلاثاء-في-العاصمة-الرياض-1109165596.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0e/1109221726_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ec97729e72b26ba4654fd5da5c723cec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, حصري, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, حصري, العالم العربي

انطلاق فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر التعدين الدولي في الرياض

09:08 GMT 14.01.2026
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAانطلاق فعاليات اليوم الثاني من "مؤتمر التعدين الدولي" بالعاصمة الرياض
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر التعدين الدولي بالعاصمة الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الثاني من النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، تحت شعار "المعادن... مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد"، بمشاركة 200 جهة، ونحو 100 دولة.
وأطلق منتدى "المعادن المستقبلية" (FMF) مقياس المعادن المستقبلية الافتتاحي، وهو أداة عالمية فريدة من نوعها مصممة لقياس وتتبع التقدم المحرز في تطوير سلسلة القيمة المعدنية الحيوية عبر البلدان المورّدة.
وتم تطوير مقياس الـ"بارومتر" بالشراكة مع شركة "ماكينزي" وشركائها وخبراء آخرين في القطاع مثل "إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس" و"غلوبال إيه آي" و"غلوب سكان"، وهو يدمج مشاعر أصحاب المصلحة والبيانات ومعلومات السوق والأدلة على مستوى المشروع في منصة واحدة موثوقة لتوجيه عملية صنع القرار العالمية.

وأكد خالد المديفير، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين في المملكة العربية السعودية، على هامش فعاليات المؤتمر، أهمية مؤشر الـ"بارومتر"، مشيرًا إلى أنه "يمثّل وثيقة تاريخية لصناعة المعادن، أداة تسلط الضوء على الاتجاهات الرئيسية ومشاعر أصحاب المصلحة، وتتتبع التقدم المحرز في إمدادات المعادن، وتقدم توصيات لاتخاذ إجراءات لضمان التنمية المستدامة لسلاسل قيمة المعادن الحيوية".

وأردف: "يقوم منتدى المعادن المستقبلية بتحويل الكلام إلى أفعال، ويتتبع الآن عملية التنفيذ من خلال مقياس البارومتر".
موتمر التعدين الدولي في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
موتمر التعدين الدولي بالرياض… تفاصيل الاجتماع الوزاري بمشاركة 100 دولة
07:02 GMT
ويستند مؤشر الـ"بارومتر" إلى إطار عمل المعادن المستقبلية، الذي طوّره منتدى "المعادن المستقبلية" منذ عام 2023، بمساهمة من أكثر من 130 خبيرًا من أكثر من 42 دولة، بما في ذلك الحكومات والمنظمات متعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية وشركات المعادن. ويحدد هذا الإطار العوامل التمكينية الرئيسية لإطلاق إمكانات سلاسل القيمة المعدنية المتكاملة.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAانطلاق فعاليات اليوم الثاني من "مؤتمر التعدين الدولي" بالعاصمة الرياض
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر التعدين الدولي بالعاصمة الرياض - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من "مؤتمر التعدين الدولي" بالعاصمة الرياض
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAانطلاق فعاليات اليوم الثاني من "مؤتمر التعدين الدولي" بالعاصمة الرياض
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر التعدين الدولي بالعاصمة الرياض - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من "مؤتمر التعدين الدولي" بالعاصمة الرياض
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAانطلاق فعاليات اليوم الثاني من "مؤتمر التعدين الدولي" بالعاصمة الرياض
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر التعدين الدولي بالعاصمة الرياض - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من "مؤتمر التعدين الدولي" بالعاصمة الرياض
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAانطلاق فعاليات اليوم الثاني من "مؤتمر التعدين الدولي" بالعاصمة الرياض
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر التعدين الدولي بالعاصمة الرياض - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من "مؤتمر التعدين الدولي" بالعاصمة الرياض
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAانطلاق فعاليات اليوم الثاني من "مؤتمر التعدين الدولي" بالعاصمة الرياض
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر التعدين الدولي بالعاصمة الرياض - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من "مؤتمر التعدين الدولي" بالعاصمة الرياض
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAانطلاق فعاليات اليوم الثاني من "مؤتمر التعدين الدولي" بالعاصمة الرياض
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر التعدين الدولي بالعاصمة الرياض - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من "مؤتمر التعدين الدولي" بالعاصمة الرياض
1/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من "مؤتمر التعدين الدولي" بالعاصمة الرياض
2/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من "مؤتمر التعدين الدولي" بالعاصمة الرياض
3/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من "مؤتمر التعدين الدولي" بالعاصمة الرياض
4/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من "مؤتمر التعدين الدولي" بالعاصمة الرياض
5/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من "مؤتمر التعدين الدولي" بالعاصمة الرياض
6/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من "مؤتمر التعدين الدولي" بالعاصمة الرياض
السياسات واللوائح: وضع سياسات مستقرة لدعم تطوير سلسلة القيمة المعدنية.
التمويل: تأمين وإدارة الاستثمارات الكبيرة من خلال حلول تمويل مبتكرة.
البنية التحتية: بناء بنية تحتية متعددة الوسائط تشمل الطرق والسكك الحديدية والموانئ لخفض تكاليف الأصول الفردية وتحسين جدوى مشاريع التعدين من خلال البنية التحتية المشتركة.
مؤتمر التعدين الدولي بالعاصمة الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2026
انطلاق "مؤتمر التعدين الدولي" في الرياض... صور
أمس, 08:13 GMT
الاستدامة: تطوير أطر حوكمة بيئية واجتماعية قوية.
المواهب: استثمر في التعليم، وطوّر برامج التدريب المحلية، وعزز البحث والتطوير.
التكنولوجيا: تحديث أنظمة البيانات الجيولوجية والتعاون مع خبراء عالميين للوصول إلى التقنيات التي تعزز الكفاءة التشغيلية.
الجيولوجيا: تطوير القدرات في مجال البيانات الجيولوجية في البلدان الموردة، مع إدراك أن البيانات الجيولوجية التي يمكن الوصول إليها والموثوقة ضرورية لجذب الاستثمار.
وتتضمن النسخة الحالية 3 ركائز استراتيجية، تهدف إلى تحويل التحديات إلى فرص عمل إقليمية ودولية فعّالة، تشمل الأولى تطوير نماذج تمويل مبتكرة للبنية التحتية، والتي ستتيح تفعيل 7 ممرات معدنية رئيسة في أفريقيا وأمريكا الجنوبية، ضمن مسار يمكن توسيعه لاحقًا ليشمل مناطق أخرى.
الركيزة الثانية تتمحور حول بناء القدرات في الدول المنتجة للمعادن، من خلال إنشاء شبكة عالمية من مراكز التميّز المتخصصة في علوم الجيولوجيا والابتكار والاستدامة، وتطوير الكفاءات والسياسات التنظيمية.
كما تركّز الركيزة الثالثة على تعزيز الشفافية عبر سلاسل التصنيع، من خلال إطلاق نظام تجريبي لتتبع سلاسل الإمداد يمكن اعتماده وتوسيعه عالميًا لاحقًا، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
بمشاركة 100 دولة… انطلاق "مؤتمر التعدين الدولي" الثلاثاء في العاصمة الرياض
12 يناير, 16:26 GMT
وعُقدت أمس الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض، المائدة المستديرة الوزارية الخامسة، التي تُعدّ جزءًا من "منتدى مستقبل المعادن". ويُنظّم المنتدى من قِبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية.
وخلال الجلسة الوزارية، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، إن "هذه الدورة تمثّل لحظة فارقة لما أصبح أكبر تجمع وزاري عالمي من نوعه".
وأشار إلى أن "المشاركة قد توسعت بشكل ملحوظ منذ إطلاق المائدة المستديرة وصندوق التمويل المعدني في عام 2022، من 32 حكومة إلى وزراء وممثلين رفيعي المستوى من أكثر من 100 دولة ، إلى جانب 59 منظمة دولية، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، والدول المورّدة والدول المستهلكة".
كما استعرض الوزير السعودي الإنجازات الرئيسية التي تحققت من خلال المائدة المستديرة الوزارية وصندوق النقد الدولي على مدى السنوات الخمس الماضية. وتشمل هذه الإنجازات ما يلي:
● التعاون مع مجموعة البنك الدولي لمعالجة فجوات التمويل في مجال الاستكشاف وتمويل البنية التحتية على الأجندة العالمية.
● الريادة في تعزيز الشفافية من خلال معايير تعكس واقع الدول الموردة.
● إنشاء شبكة من مراكز التميّز لبناء القدرات في جميع مناطق التوريد، مع التركيز على تنمية المواهب والاستدامة وتمكين التكنولوجيا وتعزيز المؤسسات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала