عربي
ويتكوف يعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الصراع في غزة
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260114/تصويت-برأيك-هل-تنفذ-واشنطن-ضربة-مباشرة-جديدة-ضد-إيران-مع-تصاعد-التهديدات-1109238446.html
تصويت... برأيك هل تنفذ واشنطن ضربة مباشرة جديدة ضد إيران مع تصاعد التهديدات؟
تصويت... برأيك هل تنفذ واشنطن ضربة مباشرة جديدة ضد إيران مع تصاعد التهديدات؟
سبوتنيك عربي
مع تصاعد لهجة التهديد بين واشنطن وطهران، عاد الحديث مجددًا عن احتمال توجيه ضربة أمريكية مباشرة لإيران، خاصة بعد أن لمّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكثر من... 14.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-14T15:27+0000
2026-01-14T15:27+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الحرب
التصعيد
ترامب
قواعد أمريكية
استطلاعات الرأي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103088/34/1030883483_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_c9f6ea7ac3ee21fc4bbd02f38507e667.jpg
في المقابل، أكدت إيران جاهزيتها الكاملة للرد، محذرة من أن أي ضربة أمريكية ستقابل باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، في رسالة واضحة تهدف إلى ردع واشنطن ومنعها من الإقدام على عمل عسكري مباشر قد يشعل مواجهة واسعة النطاق.هذا المشهد يفتح الباب أمام تساؤل مشروع: هل تتجه الولايات المتحدة فعلًا نحو ضربة جديدة ضد إيران، أم أن التهديدات المتبادلة ستبقى ضمن إطار الضغط السياسي والعسكري دون الوصول إلى مواجهة مباشرة؟ برأيك هل تنفذ واشنطن ضربة مباشرة جديدة ضد إيران مع تصاعد التهديدات؟قطر تعلن مغادرة أفراد من قاعدة "العديد" الأمريكية بسبب التوترات الإقليميةإيران تحذر دول المنطقة من قصف القواعد العسكرية الأمريكية حال تعرضها لهجوم
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103088/34/1030883483_100:0:900:600_1920x0_80_0_0_58e8d2a5e27aca48a7f3c375277b4d74.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرب, التصعيد, ترامب, قواعد أمريكية, استطلاعات الرأي, опросы
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرب, التصعيد, ترامب, قواعد أمريكية, استطلاعات الرأي, опросы

تصويت... برأيك هل تنفذ واشنطن ضربة مباشرة جديدة ضد إيران مع تصاعد التهديدات؟

15:27 GMT 14.01.2026
قاعدة العديد الأمريكية في قطر
قاعدة العديد الأمريكية في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Staff Sgt. Corey Hook
تابعنا عبر
مع تصاعد لهجة التهديد بين واشنطن وطهران، عاد الحديث مجددًا عن احتمال توجيه ضربة أمريكية مباشرة لإيران، خاصة بعد أن لمّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكثر من مناسبة إلى استعداد بلاده للتحرك عسكريا، مؤكدا أن هدفه النهائي هو "النصر"، دون توضيح المقصود به.
في المقابل، أكدت إيران جاهزيتها الكاملة للرد، محذرة من أن أي ضربة أمريكية ستقابل باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، في رسالة واضحة تهدف إلى ردع واشنطن ومنعها من الإقدام على عمل عسكري مباشر قد يشعل مواجهة واسعة النطاق.

وبينما توقفت قنوات التواصل المباشر بين الطرفين مؤقتًا، بحسب مصدر إيراني رفيع المستوى، تشهد المنطقة تحركات احترازية تعكس القلق من التصعيد، إذ أكدت السلطات القطرية إجلاء بعض الأفراد من قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية الواقعة على أراضيها، وذلك استجابة للتطورات الجارية في المنطقة.

هذا المشهد يفتح الباب أمام تساؤل مشروع: هل تتجه الولايات المتحدة فعلًا نحو ضربة جديدة ضد إيران، أم أن التهديدات المتبادلة ستبقى ضمن إطار الضغط السياسي والعسكري دون الوصول إلى مواجهة مباشرة؟

برأيك هل تنفذ واشنطن ضربة مباشرة جديدة ضد إيران مع تصاعد التهديدات؟

عدد الأصوات14
قطر تعلن مغادرة أفراد من قاعدة "العديد" الأمريكية بسبب التوترات الإقليمية
إيران تحذر دول المنطقة من قصف القواعد العسكرية الأمريكية حال تعرضها لهجوم
