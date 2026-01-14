https://sarabic.ae/20260114/تصويت-برأيك-هل-تنفذ-واشنطن-ضربة-مباشرة-جديدة-ضد-إيران-مع-تصاعد-التهديدات-1109238446.html
تصويت... برأيك هل تنفذ واشنطن ضربة مباشرة جديدة ضد إيران مع تصاعد التهديدات؟
تصويت... برأيك هل تنفذ واشنطن ضربة مباشرة جديدة ضد إيران مع تصاعد التهديدات؟
مع تصاعد لهجة التهديد بين واشنطن وطهران، عاد الحديث مجددًا عن احتمال توجيه ضربة أمريكية مباشرة لإيران، خاصة بعد أن لمّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكثر من... 14.01.2026, سبوتنيك عربي
هذا المشهد يفتح الباب أمام تساؤل مشروع: هل تتجه الولايات المتحدة فعلًا نحو ضربة جديدة ضد إيران، أم أن التهديدات المتبادلة ستبقى ضمن إطار الضغط السياسي والعسكري دون الوصول إلى مواجهة مباشرة؟ برأيك هل تنفذ واشنطن ضربة مباشرة جديدة ضد إيران مع تصاعد التهديدات؟قطر تعلن مغادرة أفراد من قاعدة "العديد" الأمريكية بسبب التوترات الإقليميةإيران تحذر دول المنطقة من قصف القواعد العسكرية الأمريكية حال تعرضها لهجوم
مع تصاعد لهجة التهديد بين واشنطن وطهران، عاد الحديث مجددًا عن احتمال توجيه ضربة أمريكية مباشرة لإيران، خاصة بعد أن لمّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكثر من مناسبة إلى استعداد بلاده للتحرك عسكريا، مؤكدا أن هدفه النهائي هو "النصر"، دون توضيح المقصود به.
في المقابل، أكدت إيران جاهزيتها الكاملة للرد، محذرة من أن أي ضربة أمريكية ستقابل باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، في رسالة واضحة تهدف إلى ردع واشنطن ومنعها من الإقدام على عمل عسكري مباشر قد يشعل مواجهة واسعة النطاق.
وبينما توقفت قنوات التواصل المباشر بين الطرفين مؤقتًا، بحسب مصدر إيراني رفيع المستوى، تشهد المنطقة تحركات احترازية تعكس القلق من التصعيد، إذ أكدت السلطات القطرية إجلاء بعض الأفراد من قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية الواقعة على أراضيها، وذلك استجابة للتطورات الجارية في المنطقة.
هذا المشهد يفتح الباب أمام تساؤل مشروع: هل تتجه الولايات المتحدة فعلًا نحو ضربة جديدة ضد إيران، أم أن التهديدات المتبادلة ستبقى ضمن إطار الضغط السياسي والعسكري دون الوصول إلى مواجهة مباشرة؟
برأيك هل تنفذ واشنطن ضربة مباشرة جديدة ضد إيران مع تصاعد التهديدات؟