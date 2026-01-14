https://sarabic.ae/20260114/دراسة-توضح-كيف-تهدد-الأرضيات-الباردة-صحتك-في-الشتاء؟---1109226443.html

دراسة توضح كيف تهدد الأرضيات الباردة صحتك في الشتاء؟

دراسة توضح كيف تهدد الأرضيات الباردة صحتك في الشتاء؟

سبوتنيك عربي

مع دخول فصل الشتاء وارتفاع الاعتماد على وسائل التدفئة داخل المنازل، يتجاهل الكثيرون خطرًا خفيًا يتربص بالصحة، ألا وهو الأرضيات الباردة مثل البلاط والرخام. 14.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-14T11:29+0000

2026-01-14T11:29+0000

2026-01-14T11:29+0000

مجتمع

منوعات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102301/14/1023011484_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_660911a90283425eac4f17179c199be3.jpg

ولا يقتصر التعرض المطوّل لهذه الأسطح، سواء بالمشي حافي القدمين أو الجلوس عليها، على مجرد الشعور بعدم الراحة، بل قد يؤثر سلبًا على الدورة الدموية، عملية الهضم، وحتى مستوى النشاط والطاقة اليومية، بحسب ماذكر موقع "تايمز أوف إنديا". وأوضحت دراسة نُشرت في مجلة "فرونتيرس" العلمية، أن الجسم يستجيب للبرد بانقباض الأوعية الدموية السطحية، وذلك للحفاظ على درجة حرارة الأعضاء الداخلية الأساسية. ولا تقتصر التأثيرات على الأطراف، فتركيز الجسم على تدفئة القلب والأعضاء الحيوية يقلل من كمية الدم المتجهة إلى الجهاز الهضمي، ما قد يؤدي إلى بطء في عملية الهضم، انتفاخ أو شعور بعدم الراحة في البطن. وأكثر من ذلك، يُسبب الجلوس أو الوقوف الطويل على الأرضيات الباردة توترًا عضليًا مزمنًا، إرهاقًا أسرع وانخفاضًا ملحوظًا في المرونة والحيوية العامة. حلول بسيطة وفعّالة- ارتداء جوارب سميكة أو نعال منزلية دافئة. - تغطية الأرضيات الباردة بالسجاد في غرف المعيشة والأماكن الأكثر استخدامًا. - الحركة المتكررة والتمدد الخفيف لتنشيط الدورة الدموية. - ارتداء ملابس متعددة الطبقات للمساعدة في الحفاظ على دفء الجسم بشكل متوازن.

https://sarabic.ae/20220829/دراسة-واحد-من-أصل-أربعة-لن-يستخدم-التدفئة-شتاء-في-بريطانيا-1066961629.html

https://sarabic.ae/20241213/دراسة-انخفاض-الحرارة-ليس-السبب-المباشر-للإصابة-بنزلات-البرد-في-الشتاء--1095749814.html

https://sarabic.ae/20230219/دراسة-البشر-قد-يحتاجون-للنوم-لساعات-أطول-خلال-الشتاء-1073714851.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات