دراسة توضح كيف تهدد الأرضيات الباردة صحتك في الشتاء؟
دراسة توضح كيف تهدد الأرضيات الباردة صحتك في الشتاء؟
سبوتنيك عربي
مع دخول فصل الشتاء وارتفاع الاعتماد على وسائل التدفئة داخل المنازل، يتجاهل الكثيرون خطرًا خفيًا يتربص بالصحة، ألا وهو الأرضيات الباردة مثل البلاط والرخام. 14.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-14T11:29+0000
2026-01-14T11:29+0000
2026-01-14T11:29+0000
مجتمع
منوعات
ولا يقتصر التعرض المطوّل لهذه الأسطح، سواء بالمشي حافي القدمين أو الجلوس عليها، على مجرد الشعور بعدم الراحة، بل قد يؤثر سلبًا على الدورة الدموية، عملية الهضم، وحتى مستوى النشاط والطاقة اليومية، بحسب ماذكر موقع "تايمز أوف إنديا". وأوضحت دراسة نُشرت في مجلة "فرونتيرس" العلمية، أن الجسم يستجيب للبرد بانقباض الأوعية الدموية السطحية، وذلك للحفاظ على درجة حرارة الأعضاء الداخلية الأساسية. ولا تقتصر التأثيرات على الأطراف، فتركيز الجسم على تدفئة القلب والأعضاء الحيوية يقلل من كمية الدم المتجهة إلى الجهاز الهضمي، ما قد يؤدي إلى بطء في عملية الهضم، انتفاخ أو شعور بعدم الراحة في البطن. وأكثر من ذلك، يُسبب الجلوس أو الوقوف الطويل على الأرضيات الباردة توترًا عضليًا مزمنًا، إرهاقًا أسرع وانخفاضًا ملحوظًا في المرونة والحيوية العامة. حلول بسيطة وفعّالة- ارتداء جوارب سميكة أو نعال منزلية دافئة. - تغطية الأرضيات الباردة بالسجاد في غرف المعيشة والأماكن الأكثر استخدامًا. - الحركة المتكررة والتمدد الخفيف لتنشيط الدورة الدموية. - ارتداء ملابس متعددة الطبقات للمساعدة في الحفاظ على دفء الجسم بشكل متوازن.
دراسة توضح كيف تهدد الأرضيات الباردة صحتك في الشتاء؟
مع دخول فصل الشتاء وارتفاع الاعتماد على وسائل التدفئة داخل المنازل، يتجاهل الكثيرون خطرًا خفيًا يتربص بالصحة، ألا وهو الأرضيات الباردة مثل البلاط والرخام.
ولا يقتصر التعرض المطوّل لهذه الأسطح، سواء بالمشي حافي القدمين أو الجلوس عليها، على مجرد الشعور بعدم الراحة، بل قد يؤثر سلبًا على الدورة الدموية، عملية الهضم، وحتى مستوى النشاط والطاقة اليومية، بحسب ماذكر موقع
"تايمز أوف إنديا".
وأوضحت دراسة نُشرت في مجلة "فرونتيرس" العلمية، أن الجسم يستجيب للبرد بانقباض الأوعية الدموية السطحية، وذلك للحفاظ على درجة حرارة الأعضاء الداخلية الأساسية.
هذا الانقباض يقلل تدفق الدم إلى القدمين والساقين، ما يتسبب في برودة الأطراف، الخدر أو الوخز وتصلب العضلات وتزداد حدة هذه الأعراض لدى الأشخاص، الذين يعانون أصلًا من اضطرابات في الدورة الدموية، مثل مرضى السكري أو الدوالي.
ولا تقتصر التأثيرات على الأطراف، فتركيز الجسم على تدفئة القلب
والأعضاء الحيوية يقلل من كمية الدم المتجهة إلى الجهاز الهضمي، ما قد يؤدي إلى بطء في عملية الهضم، انتفاخ أو شعور بعدم الراحة في البطن.
13 ديسمبر 2024, 10:02 GMT
وأكثر من ذلك، يُسبب الجلوس أو الوقوف الطويل على الأرضيات الباردة توترًا عضليًا مزمنًا، إرهاقًا أسرع وانخفاضًا ملحوظًا في المرونة والحيوية العامة.
ووفقا للدراسة، الأكثر عرضة للخطر هم الأطفال، كبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة أو المشاكل الدورية.
19 فبراير 2023, 12:55 GMT
- ارتداء جوارب سميكة أو نعال منزلية دافئة.
- تغطية الأرضيات الباردة بالسجاد في غرف المعيشة والأماكن الأكثر استخدامًا.
- الحركة المتكررة والتمدد الخفيف لتنشيط الدورة الدموية
- ارتداء ملابس متعددة الطبقات للمساعدة في الحفاظ على دفء الجسم بشكل متوازن.