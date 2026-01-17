https://sarabic.ae/20260117/رئيس-وزراء-السودان-يدعو-سكان-الخرطوم-للعودة-إلى-ديارهم-1109349483.html

رئيس وزراء السودان يدعو سكان الخرطوم للعودة إلى ديارهم

رئيس وزراء السودان يدعو سكان الخرطوم للعودة إلى ديارهم

سبوتنيك عربي

تفقد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، محطة مياه المقرن بولاية الخرطوم، في إطار جولة ميدانية لمتابعة أوضاع المرافق الخدمية والحيوية المرتبطة مباشرة بحياة... 17.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-17T20:37+0000

2026-01-17T20:37+0000

2026-01-17T20:37+0000

أخبار العالم الآن

العالم العربي

أخبار السودان اليوم

الفترة الانتقالية في السودان

الجيش السوداني

قوات الدعم السريع السودانية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/11/1109349036_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_e0248c34d50750abcb06bc411f457f1c.jpg

وخلال الزيارة التي بحث فيها جهود استعادة تشغيل المحطة بكامل كفاءتها أكد إدريس أهمية محطة مياه المقرن بوصفها أحد المرافق الاستراتيجية التي تعتمد عليها الولاية في توفير مياه الشرب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" على موقع "إكس"، اليوم السبت.وقال إدريس: ندعو السودانيين للعودة الطوعية إلى منازلهم بالعاصمة استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن الخرطوم أصبحت مهيأة بشكل كامل من حيث الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها المياه والكهرباء.وأكد إدريس أن الحكومة ماضية في استكمال إعادة إعمار المرافق الخدمية في مختلف الولايات ودعم عودة الحياة الطبيعية تدريجيا إلى العاصمة.وفي 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، أن "حكومة الأمل عادت إلى ممارسة عملها من داخل العاصمة الخرطوم"، مؤكدا التزامها بالعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.وقال إدريس: إن "الحكومة تبشّر المواطنين بتحقيق انتصارات في المعارك الجارية، مشددا على أن المرحلة المقبلة ستشهد جهودًا لإعادة تشغيل الجامعات والمدارس ومرافق الخدمات الأساسية، بما يسهم في استعادة مظاهر الحياة الطبيعية".وأضاف، أن العام الجاري سيكون "عام السلام"، واصفًا إياه بأنه سلام "الفرسان والشجعان والمنتصرين"، مؤكدًا ثقته في تجاوز المرحلة الحالية وتحقيق الاستقرار، رغم التحديات التي تواجه البلاد.وفي أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

https://sarabic.ae/20260111/رئيس-الوزراء-السوداني-حكومة-الأمل-عادت-إلى-العاصمة-الخرطوم-1109118020.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية