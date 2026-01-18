https://sarabic.ae/20260118/الرئيس-الصومالي-يعلن-رسميا-أن-ولاية-شمال-شرق-الصومال-جزء-من-الجمهورية-الفيدرالية-1109353827.html
الرئيس الصومالي يعلن رسميا أن ولاية شمال شرق الصومال جزء من الجمهورية الفيدرالية
الرئيس الصومالي يعلن رسميا أن ولاية شمال شرق الصومال جزء من الجمهورية الفيدرالية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة والحوار وإرادة الشعب". 18.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-18T03:21+0000
2026-01-18T03:21+0000
2026-01-18T03:23+0000
الصومال
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1e/1093258514_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_43422764adbb5b973bfc017229435623.jpg
وخلال مساركته في مراسم تنصيب رئيس ولاية شمال شرق الصومال عبد القادر أحمد أو علي، ونائبه عبد الرشيد يوسف جبريل، قال شيخ محمود، إن ولاية شمال شرق الصومال عضو كامل العضوية ضمن جمهورية الصومال الفيدرالية وتتمتع بجميع الحقوق التي تمنحها الفيدرالية لبقية الولايات، حسب وكالة الأنباء الصومالية.وشدد على "دعم حكومة الصومال الفيدرالية الكامل لجهود صنع السلام في المنطقة، بما في ذلك إطلاق السجناء، وفتح الطرق، وتعزيز النشاط التجاري، وتوطيد أواصر الأخوة بين أبناء الشعب الصومالي"ودعا الرئيس الصومالي إدارة هرجيسا (أرض الصومال) إلى الاستجابة لرغبة إخوانهم في شمال شرق الصومال في السلام والأخوة، مؤكداً أن الفيدرالية تثبت وحدة البلاد وعدم الانفصال بين أقاليمها.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن، في وقت سابق، اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال دولة مستقلة وذات سيادة".يذكر أن الصومال فقد فعليًا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري.وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991 بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة منفصلة.
https://sarabic.ae/20260112/الحكومة-الصومالية-تعلن-إلغاء-جميع-الاتفاقيات-الموقعة-مع-الإمارات-1109165099.html
الصومال
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1e/1093258514_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_258bc2a87d8dfa693904472e7ec71d66.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصومال, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الصومال, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الرئيس الصومالي يعلن رسميا أن ولاية شمال شرق الصومال جزء من الجمهورية الفيدرالية
03:21 GMT 18.01.2026 (تم التحديث: 03:23 GMT 18.01.2026)
أكد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة والحوار وإرادة الشعب".
وخلال مساركته في مراسم تنصيب رئيس ولاية شمال شرق الصومال عبد القادر أحمد أو علي، ونائبه عبد الرشيد يوسف جبريل، قال شيخ محمود، إن ولاية شمال شرق الصومال عضو كامل العضوية ضمن جمهورية الصومال الفيدرالية وتتمتع بجميع الحقوق التي تمنحها الفيدرالية لبقية الولايات، حسب وكالة
الأنباء الصومالية.
وشدد على "دعم حكومة الصومال الفيدرالية الكامل لجهود صنع السلام في المنطقة، بما في ذلك إطلاق السجناء، وفتح الطرق، وتعزيز النشاط التجاري، وتوطيد أواصر الأخوة بين أبناء الشعب الصومالي"
ودعا الرئيس الصومالي إدارة هرجيسا (أرض الصومال) إلى الاستجابة لرغبة إخوانهم في شمال شرق الصومال في السلام والأخوة، مؤكداً أن الفيدرالية تثبت وحدة البلاد وعدم الانفصال بين أقاليمها.
واختتم الرئيس حسن شيخ محمود، حديثه بدعوة الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والشركاء الدوليين إلى تقديم الدعم الكامل لحكومة ولاية شمال شرق الصومال، مشجعاً أبناء الجالية الصومالية في الخارج والمثقفين على المساهمة في تطوير وتنمية المنطقة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
، أعلن، في وقت سابق، اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال دولة مستقلة وذات سيادة".
يذكر أن الصومال فقد فعليًا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري.
وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991 بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة منفصلة.