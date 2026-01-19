https://sarabic.ae/20260119/سايغا-9-بندقية-روسية-بقدرات-خاصة-1109397959.html
"سايغا-9"... بندقية روسية بقدرات خاصة
وتم تزويد هذه البندقية بمانع لهب قابل للفك، ودبشك (أخمص) قابل للطي والتعديل بما يلائم أوضاع الرماية المختلفة، و"بيكاتيني" مدمج يسمح بتركيب المناظير البصرية وأجهزة التصويب مع الحفاظ على أنظمة التصويب التقليدية.
تصنف البندقية "سايغا - 9 إيه إكس بي" ضمن البنادق النصف آلية، التي تعتمد على أجزاء ميكانيكية مباشر تمنحها البساطة والموثوقية، إلى جانب سبطانة وحجرة إطلاق مطليتين بالكروم لزيادة العمر التشغيلي والدقة.
