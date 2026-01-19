https://sarabic.ae/20260119/لأول-مرة-في-التاريخ-علماء-الفلك-يستعدون-لرصد-حركة-ثقب-أسود--1109388596.html

لأول مرة في التاريخ.. علماء الفلك يستعدون لرصد حركة ثقب أسود

لأول مرة في التاريخ.. علماء الفلك يستعدون لرصد حركة ثقب أسود

سبوتنيك عربي

يخطط علماء مشروع "تلسكوب أفق الحدث" لرصد حركة ثقب أسود يدعى "سوبر ماسيف" لأول مرة بشكل مباشر، من خلال التقاط سلسلة من الصور المتتالية له، والتي ستُحول إلى... 19.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-19T10:58+0000

2026-01-19T10:58+0000

2026-01-19T10:58+0000

علوم

بريطانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102214/12/1022141285_0:191:2441:1564_1920x0_80_0_0_578a89cd25f554a6945b00a4bb6c681b.jpg

وأفادت صحيفة الـ"غارديان"، أن التركيز سيكون على الثقب الأسود الواقع في مركز مجرة "ميسييه 87" (M87*)، الذي تم تصويره لأول مرة عام 2019، كظل داكن محاط بحلقة مضيئة من الغاز الساخن. ووفقا لماركوف، قد تغير هذه النفاثات مسار تطور المجرة بأكملها، بل حتى المجرات المحيطة بها. ومن المقرر إجراء حملة الرصد الرئيسية خلال مارس/ آذار وأبريل/ نيسان 2026، وهي الفترة الأمثل فلكيًا لمراقبة "M87*" بسبب وضعها في السماء وتوافر الظروف الجوية المناسبة للتلسكوبات المشاركة في الشبكة العالمية.

https://sarabic.ae/20250225/بحجم-36-مليار-شمس-اكتشاف-ثقب-أسود-في-قلب-مجرات-حدوة-الحصان-فيديو-1098145951.html

https://sarabic.ae/20250214/ثقب-أسود-هائل-الحجم-يتجه-نحو-التصادم-مع-مجرة-درب-التبانة-فيديو-1097771186.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, بريطانيا