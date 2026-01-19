لأول مرة في التاريخ.. علماء الفلك يستعدون لرصد حركة ثقب أسود

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
10:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:52 GMT
7 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الجيش السوري يسيطر على مدينة الطبقة وسد الفرات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
السيسي يثمن رسالة ترامب بشأن الوساطة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:48 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
17:10 GMT
21 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
لأول مرة في التاريخ.. علماء الفلك يستعدون لرصد حركة ثقب أسود
لأول مرة في التاريخ.. علماء الفلك يستعدون لرصد حركة ثقب أسود
لأول مرة في التاريخ.. علماء الفلك يستعدون لرصد حركة ثقب أسود

10:58 GMT 19.01.2026
© AP Photo / NASA/Chandra X-ray Observatory/M.Weissرسم توضيحي لفنان لثقب أسود موجود في كوكبة العذراء، والتي تستوعب كمية قياسية لمواد فضائية، 6 فبراير/ شباط 2017.
رسم توضيحي لفنان لثقب أسود موجود في كوكبة العذراء، والتي تستوعب كمية قياسية لمواد فضائية، 6 فبراير/ شباط 2017. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
© AP Photo / NASA/Chandra X-ray Observatory/M.Weiss
تابعنا عبر
يخطط علماء مشروع "تلسكوب أفق الحدث" لرصد حركة ثقب أسود يدعى "سوبر ماسيف" لأول مرة بشكل مباشر، من خلال التقاط سلسلة من الصور المتتالية له، والتي ستُحول إلى فيديو يوثق ديناميكياته.
وأفادت صحيفة الـ"غارديان"، أن التركيز سيكون على الثقب الأسود الواقع في مركز مجرة "ميسييه 87" (M87*)، الذي تم تصويره لأول مرة عام 2019، كظل داكن محاط بحلقة مضيئة من الغاز الساخن.
ثقب أسود يلتهم نجم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
مجتمع
بحجم 36 مليار شمس.. اكتشاف ثقب أسود في قلب مجرات "حدوة الحصان".. فيديو
25 فبراير 2025, 06:45 GMT

ونقلت الصحيفة عن سيرا ماركوف، إحدى مؤسسي المشروع وأستاذة علم الفلك في جامعة كامبريدج، قولها: "قد نتمكن من فهم سرعة دوران الثقب الأسود بشكل أفضل، وكيفية إنتاجه للنفاثات، وهو أحد أهم الأسئلة التي لم تحل بعد في مجالنا".

رسم توضيحي لفنان للثقب الأسود اسمه Cygnus X-1 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
مجتمع
ثقب أسود هائل الحجم يتجه نحو التصادم مع مجرة ​​درب التبانة... فيديو
14 فبراير 2025, 09:25 GMT
ووفقا لماركوف، قد تغير هذه النفاثات مسار تطور المجرة بأكملها، بل حتى المجرات المحيطة بها.
ومن المقرر إجراء حملة الرصد الرئيسية خلال مارس/ آذار وأبريل/ نيسان 2026، وهي الفترة الأمثل فلكيًا لمراقبة "M87*" بسبب وضعها في السماء وتوافر الظروف الجوية المناسبة للتلسكوبات المشاركة في الشبكة العالمية.
