عدسة "سبوتنيك" ترصد افتتاح معرض "يوميكس" للأنظمة غير المأهولة في أبوظبي
رصدت عدسة وكالة "سبوتنيك"، مشاركة روسيا في افتتاح معرض "يوميكس" للأنظمة غير المأهولة، الذي يقام في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، المخصص لتكنولوجيا الطائرات المسيرة والروبوتات والمركبات ذاتية القيادة.
وانطلقت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض فعاليات معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة "يوميكس - 2026"، أحد أبرز المنصات الدولية المتخصصة في تكنولوجيا الطائرات المسيرة والروبوتات والمركبات ذاتية القيادة. ويقام الحدث تحت رعاية الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ورئيس مجلس الأنظمة الذكية والذاتية، بما يعكس الاهتمام الإماراتي المتنامي بتطوير قطاع الأنظمة المستقلة والذكاء الاصطناعي.
ويشهد "يوميكس" هذا العام مشاركة 375 شركة وعلامة تجارية من مختلف دول العالم، بزيادة كبيرة مقارنة بالدورة السابقة، ما يعزز مكانته كمنصة رئيسية لعرض أحدث الابتكارات الدفاعية والتجارية واستقطاب الوفود الرسمية وصناع القرار والخبراء في هذا القطاع المتسارع التطور.
وتشارك روسيا بتمثيل بارز في دورة هذا العام، من خلال مجموعة من الشركات والمؤسسات الدفاعية والتكنولوجية، التي تعرض أحدث حلولها في مجال الطائرات المسيرة، والأنظمة الروبوتية وتقنيات المراقبة والاستطلاع، ويقدّم الجناح الروسي نماذج متقدمة من المسيّرات العسكرية والمدنية، إضافة إلى حلول برمجية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ما يعكس حرص موسكو على تعزيز حضورها في أسواق المنطقة.