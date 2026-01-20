https://sarabic.ae/20260120/كونكورس--إم-صاروخ-روسي-يخترق-الدروع-الفولاذية-والتفاعلية-1109440197.html
"كونكورس – إم"... صاروخ روسي يخترق الدروع الفولاذية والتفاعلية
"كونكورس – إم"... صاروخ روسي يخترق الدروع الفولاذية والتفاعلية
سبوتنيك عربي
تصنف صواريخ "كونكورس - إم" ضمن الصواريخ الروسية المحمولة على الكتف ذات القدرات الخارقة، وتمثل واحدة من أبرز الأسلحة المصممة للتعامل مع الدبابات المزودة بالدروع... 20.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-20T13:53+0000
2026-01-20T13:53+0000
2026-01-20T13:53+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/14/1109439907_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_722bc26b5deff2720e90596d5ea1dbd3.png
كما يمكن لهذا الصاروخ تدمير الأهداف المدرعة الخفيفة والتحصينات والمنشآت الهندسية، مع القدرة على العمل على مدار الساعة وفي مختلف الظروف القتالية لإصابة أهدافها بدقة عالية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/14/1109439907_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_a6fbd3d9f978b345155460de3062550a.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
"كونكورس – إم"... صاروخ روسي يخترق الدروع الفولاذية والتفاعلية
تصنف صواريخ "كونكورس - إم" ضمن الصواريخ الروسية المحمولة على الكتف ذات القدرات الخارقة، وتمثل واحدة من أبرز الأسلحة المصممة للتعامل مع الدبابات المزودة بالدروع التفاعلية.
كما يمكن لهذا الصاروخ تدمير الأهداف المدرعة الخفيفة والتحصينات والمنشآت الهندسية، مع القدرة على العمل على مدار الساعة وفي مختلف الظروف القتالية لإصابة أهدافها بدقة عالية.