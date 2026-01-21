الطائرات المسيرة الروسية في معرض "يوميكس 2026"

© Sputnik . Rosoboronexport

الطائرات المسيرة الروسية من شركة "زالا"، وهي "إزديلي 52 أي" و"إزديلي 51أي" وطائرة الاستطلاع "زد-16 إي" (من اليسار إلى اليمين)، معروضة في جناح شركة "روس أوبورون إكسبورت"، في معرض "يوميكس 2026" الدولي للأنظمة غير المأهولة في أبو ظبي.