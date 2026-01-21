الطائرات المسيرة الروسية في معرض "يوميكس 2026"

تعرض طائرة "كوب-2-2إي" الروسية الانتحارية من دون طيار من إنتاج شركة "كلاشينكوف" في جناح روس أوبورون إكسبورت، في معرض "يوميكس 2026" الدولي للأنظمة غير المأهولة في أبو ظبي.
تعرض طائرة "كوب-2-2إي" الروسية الانتحارية من دون طيار من إنتاج شركة "كلاشينكوف" في جناح روس أوبورون إكسبورت، في معرض "يوميكس 2026" الدولي للأنظمة غير المأهولة في أبو ظبي.
الذخيرة الروسية للطائرات من دون طيار في جناح شركة روس أوبورون إكسبورت في معرض "يوميكس 2026" الدولي لأنظمة الطائرات من دون طيار في أبو ظبي.
الذخيرة الروسية للطائرات من دون طيار في جناح شركة روس أوبورون إكسبورت في معرض "يوميكس 2026" الدولي لأنظمة الطائرات من دون طيار في أبو ظبي.
تعرض طائرة الاستطلاع الروسية "سكات-350 إم" في جناح شركة روس أوبورون إكسبورت، في معرض "يوميكس 2026" الدولي للأنظمة غير المأهولة في أبو ظبي.
تعرض طائرة الاستطلاع الروسية "سكات-350 إم" في جناح شركة روس أوبورون إكسبورت، في معرض "يوميكس 2026" الدولي للأنظمة غير المأهولة في أبو ظبي.
جناح شركة "روس أوبورون إكسبورت" في معرض "يوميكس 2026" الدولي للأنظمة غير المأهولة في أبو ظبي، حيث يتم عرض الطائرات من دون طيار الروسية.
جناح شركة "روس أوبورون إكسبورت" في معرض "يوميكس 2026" الدولي للأنظمة غير المأهولة في أبو ظبي، حيث يتم عرض الطائرات من دون طيار الروسية.
الطائرات المسيرة الروسية من شركة "زالا"، وهي "إزديلي 52 أي" و"إزديلي 51أي" وطائرة الاستطلاع "زد-16 إي" (من اليسار إلى اليمين)، معروضة في جناح شركة "روس أوبورون إكسبورت"، في معرض "يوميكس 2026" الدولي للأنظمة غير المأهولة في أبو ظبي.
الطائرات المسيرة الروسية من شركة "زالا"، وهي "إزديلي 52 أي" و"إزديلي 51أي" وطائرة الاستطلاع "زد-16 إي" (من اليسار إلى اليمين)، معروضة في جناح شركة "روس أوبورون إكسبورت"، في معرض "يوميكس 2026" الدولي للأنظمة غير المأهولة في أبو ظبي.
يتم عرض أنظمة الطائرات من دون طيار الروسية "جالوت رو" و"كاراكورت آر" (من اليسار إلى اليمين) من شركة "كلاشينكوف" في جناح "روس أوبورون إكسبورت"، في معرض "يوميكس 2026" الدولي للأنظمة غير المأهولة في أبو ظبي.
يتم عرض أنظمة الطائرات من دون طيار الروسية "جالوت رو" و"كاراكورت آر" (من اليسار إلى اليمين) من شركة "كلاشينكوف" في جناح "روس أوبورون إكسبورت"، في معرض "يوميكس 2026" الدولي للأنظمة غير المأهولة في أبو ظبي.