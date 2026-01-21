عربي
أمساليوم
بث مباشر
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
الطائرات المسيرة الروسية في معرض "يوميكس 2026"
الطائرات المسيرة الروسية في معرض "يوميكس 2026"
الطائرات المسيرة الروسية في معرض "يوميكس 2026"

12:16 GMT 21.01.2026
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور للطائرات المسيرة الروسية في معرض "يوميكس 2026" الدولي لأنظمة الطائرات من دون طيار في أبو ظبي، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Sputnik . Rosoboronexport / الانتقال إلى بنك الصور

تعرض طائرة "كوب-2-2إي" الروسية الانتحارية من دون طيار من إنتاج شركة "كلاشينكوف" في جناح روس أوبورون إكسبورت، في معرض "يوميكس 2026" الدولي للأنظمة غير المأهولة في أبو ظبي.

تعرض طائرة &quot;كوب-2-2إي&quot; الروسية الانتحارية من دون طيار من إنتاج شركة &quot;كلاشينكوف&quot; في جناح روس أوبورون إكسبورت، في معرض &quot;يوميكس 2026&quot; الدولي للأنظمة غير المأهولة في أبو ظبي. - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . Rosoboronexport
/
الانتقال إلى بنك الصور

تعرض طائرة "كوب-2-2إي" الروسية الانتحارية من دون طيار من إنتاج شركة "كلاشينكوف" في جناح روس أوبورون إكسبورت، في معرض "يوميكس 2026" الدولي للأنظمة غير المأهولة في أبو ظبي.

© Sputnik . Rosoboronexport / الانتقال إلى بنك الصور

الذخيرة الروسية للطائرات من دون طيار في جناح شركة روس أوبورون إكسبورت في معرض "يوميكس 2026" الدولي لأنظمة الطائرات من دون طيار في أبو ظبي.

الذخيرة الروسية للطائرات من دون طيار في جناح شركة روس أوبورون إكسبورت في معرض &quot;يوميكس 2026&quot; الدولي لأنظمة الطائرات من دون طيار في أبو ظبي. - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . Rosoboronexport
/
الانتقال إلى بنك الصور

الذخيرة الروسية للطائرات من دون طيار في جناح شركة روس أوبورون إكسبورت في معرض "يوميكس 2026" الدولي لأنظمة الطائرات من دون طيار في أبو ظبي.

© Sputnik . Rosoboronexport / الانتقال إلى بنك الصور

تعرض طائرة الاستطلاع الروسية "سكات-350 إم" في جناح شركة روس أوبورون إكسبورت، في معرض "يوميكس 2026" الدولي للأنظمة غير المأهولة في أبو ظبي.

تعرض طائرة الاستطلاع الروسية &quot;سكات-350 إم&quot; في جناح شركة روس أوبورون إكسبورت، في معرض &quot;يوميكس 2026&quot; الدولي للأنظمة غير المأهولة في أبو ظبي. - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . Rosoboronexport
/
الانتقال إلى بنك الصور

تعرض طائرة الاستطلاع الروسية "سكات-350 إم" في جناح شركة روس أوبورون إكسبورت، في معرض "يوميكس 2026" الدولي للأنظمة غير المأهولة في أبو ظبي.

© Sputnik . Rosoboronexport / الانتقال إلى بنك الصور

جناح شركة "روس أوبورون إكسبورت" في معرض "يوميكس 2026" الدولي للأنظمة غير المأهولة في أبو ظبي، حيث يتم عرض الطائرات من دون طيار الروسية.

جناح شركة &quot;روس أوبورون إكسبورت&quot; في معرض &quot;يوميكس 2026&quot; الدولي للأنظمة غير المأهولة في أبو ظبي، حيث يتم عرض الطائرات من دون طيار الروسية. - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . Rosoboronexport
/
الانتقال إلى بنك الصور

جناح شركة "روس أوبورون إكسبورت" في معرض "يوميكس 2026" الدولي للأنظمة غير المأهولة في أبو ظبي، حيث يتم عرض الطائرات من دون طيار الروسية.

© Sputnik . Rosoboronexport / الانتقال إلى بنك الصور

الطائرات المسيرة الروسية من شركة "زالا"، وهي "إزديلي 52 أي" و"إزديلي 51أي" وطائرة الاستطلاع "زد-16 إي" (من اليسار إلى اليمين)، معروضة في جناح شركة "روس أوبورون إكسبورت"، في معرض "يوميكس 2026" الدولي للأنظمة غير المأهولة في أبو ظبي.

الطائرات المسيرة الروسية من شركة &quot;زالا&quot;، وهي &quot;إزديلي 52 أي&quot; و&quot;إزديلي 51أي&quot; وطائرة الاستطلاع &quot;زد-16 إي&quot; (من اليسار إلى اليمين)، معروضة في جناح شركة &quot;روس أوبورون إكسبورت&quot;، في معرض &quot;يوميكس 2026&quot; الدولي للأنظمة غير المأهولة في أبو ظبي. - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . Rosoboronexport
/
الانتقال إلى بنك الصور

الطائرات المسيرة الروسية من شركة "زالا"، وهي "إزديلي 52 أي" و"إزديلي 51أي" وطائرة الاستطلاع "زد-16 إي" (من اليسار إلى اليمين)، معروضة في جناح شركة "روس أوبورون إكسبورت"، في معرض "يوميكس 2026" الدولي للأنظمة غير المأهولة في أبو ظبي.

© Sputnik . Rosoboronexport / الانتقال إلى بنك الصور

يتم عرض أنظمة الطائرات من دون طيار الروسية "جالوت رو" و"كاراكورت آر" (من اليسار إلى اليمين) من شركة "كلاشينكوف" في جناح "روس أوبورون إكسبورت"، في معرض "يوميكس 2026" الدولي للأنظمة غير المأهولة في أبو ظبي.

يتم عرض أنظمة الطائرات من دون طيار الروسية &quot;جالوت رو&quot; و&quot;كاراكورت آر&quot; (من اليسار إلى اليمين) من شركة &quot;كلاشينكوف&quot; في جناح &quot;روس أوبورون إكسبورت&quot;، في معرض &quot;يوميكس 2026&quot; الدولي للأنظمة غير المأهولة في أبو ظبي. - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik . Rosoboronexport
/
الانتقال إلى بنك الصور

يتم عرض أنظمة الطائرات من دون طيار الروسية "جالوت رو" و"كاراكورت آر" (من اليسار إلى اليمين) من شركة "كلاشينكوف" في جناح "روس أوبورون إكسبورت"، في معرض "يوميكس 2026" الدولي للأنظمة غير المأهولة في أبو ظبي.

