تونس تعلن القضاء على خلية إرهابية
وأكدت الوزارة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن "العمل الأمني مستمر دون انقطاع في كافة أنحاء الجمهورية لإحباط أي تهديد يستهدف أمن تونس وشعبها، وستبقى بلادنا آمنة شامخة أبد الدهر، وستنكسر على حصونها المنيعة كل أشكال الإرهاب".يشار أن الوحدات الأمنية بولاية القصرين في تونس، أحبطت في 3 يناير/ كانون الثاني الجاري عملية إرهابية في محيط السوق الأسبوعية بمعتمدية فريانة، إذ أسفرت عن القضاء على الإرهابي، صدّيق العبيدي،والقبض على مرافقه.وأسفرت العملية عن مقتل عون الأمن، مروان قادري، متأثرا بجراحه بعد تصديه لأحد الإرهابيين.وفي نيسان/ أبريل 2024، ألقت السلطات التونسية القبض على أمير كتيبة أجناد الخلافة الإرهابي، محمد السلامي، في محافظة القصرين قرب الحدود الغربية مع الجزائر، حيث تنتشر مجموعات إرهابية في المرتفعات الجبلية.وأوضحت وزارة الداخلية التونسية آنذاك، أن التنظيمات الإرهابية متواجدة في هذه المرتفعات منذ عام 2011، واستهدفت قوات الحرس الوطني والجيش، وقتلت رعاة، وزرعت ألغاما، وأثارت الرعب بين السكان المحليين.
تونس تعلن القضاء على خلية إرهابية

18:04 GMT 22.01.2026
الشرطة التونسية
الشرطة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Hassene Dridi
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، عن إحباط خلية إرهابية مكونة من 4 عناصر في إحدى المناطق المجاورة لمعتمدية ماجل بلعباس بمحافظة القصرين، وذلك بعد تعقبها خلال الأيام الأخيرة.
وأكدت الوزارة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن "العمل الأمني مستمر دون انقطاع في كافة أنحاء الجمهورية لإحباط أي تهديد يستهدف أمن تونس وشعبها، وستبقى بلادنا آمنة شامخة أبد الدهر، وستنكسر على حصونها المنيعة كل أشكال الإرهاب".
يشار أن الوحدات الأمنية بولاية القصرين في تونس، أحبطت في 3 يناير/ كانون الثاني الجاري عملية إرهابية في محيط السوق الأسبوعية بمعتمدية فريانة، إذ أسفرت عن القضاء على الإرهابي، صدّيق العبيدي،والقبض على مرافقه.
وأسفرت العملية عن مقتل عون الأمن، مروان قادري، متأثرا بجراحه بعد تصديه لأحد الإرهابيين.
الشرطة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
تونس.. القبض على "إرهابي خطير جدا" شارك في عدة عمليات إرهابية
18 أبريل 2024, 21:10 GMT
وفي نيسان/ أبريل 2024، ألقت السلطات التونسية القبض على أمير كتيبة أجناد الخلافة الإرهابي، محمد السلامي، في محافظة القصرين قرب الحدود الغربية مع الجزائر، حيث تنتشر مجموعات إرهابية في المرتفعات الجبلية.
وأوضحت وزارة الداخلية التونسية آنذاك، أن التنظيمات الإرهابية متواجدة في هذه المرتفعات منذ عام 2011، واستهدفت قوات الحرس الوطني والجيش، وقتلت رعاة، وزرعت ألغاما، وأثارت الرعب بين السكان المحليين.
