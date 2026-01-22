عربي
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: روسيا تعمل على تعزيز جهود المصالحة الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لأي تسوية مستدامة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
"سبوتنيك" توقع مذكرة تفاهم وتعاون مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية
"سبوتنيك" توقع مذكرة تفاهم وتعاون مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية
"سبوتنيك" توقع مذكرة تفاهم وتعاون مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية

14:02 GMT 22.01.2026 (تم التحديث: 14:11 GMT 22.01.2026)
وقعت وكالة الأنباء الدولية وإذاعة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم وتعاون مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، بهدف تعزيز التعاون والتبادل الإعلامي المشترك بين الطرفين ورفع سوية الأداء الإعلامي.
ووقّع الاتفاقية من الطرف الفلسطيني، المشرف العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، الوزير الدكتور أحمد عساف، ومن جانب وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، نائب رئيس التحرير ومدير المديرية الموحدة للبث، أولغا يوريفنا ليسوغور.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الإعلامي والتبادل بين الطرفين بالإضافة إلى تبادل المحتوى الإخباري بين الجانبين.

كما تهدف إلى إنتاج برامج مشتركة إذاعية ورقمية تعالج القضايا الراهنة.

بالإضافة إلى ذلك، تعزز الاتفاقية تبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين في مجال العمل الإعلامي بهدف تطوير ورفع سوية العمل الإعلامي والصحفي.

ووجّه الوزير عساف الشكر لوكالة "سبوتنيك" على جهودها في إيصال صوت القضية الفلسطينية إلى العالم أجمع في ظل الحصار الذي يعاني منه الإعلام الفلسطيني خاصة في الآونة الأخيرة.

كما توجه الوزير بالشكر إلى القائمة بأعمال مدير القسم العربي في "سبوتنيك" كارينا مهنا، على جهودها الحثيثة خلال الفترة السابقة والتي أثمرت عن توقيع الاتفاقية، التي ستسهم بإيصال الصوت الفلسطيني إلى العالم أجمع من خلال التغطية الدولية لوكالة "سبوتنيك".

وحضر توقيع الاتفاقية من الجانب الفلسطيني، خالد ميعاري وزير مفوض بمرتبة سفير في سفارة فلسطين لدى روسيا، عبد الله عيسى المستشار الإعلامي والثقافي في السفارة الفلسطينية، والدبلوماسي السابق خضر الظفيري.
ومن جانب وكالة "سبوتنيك"، حضر توقيع الاتفاقية كل من دميتري سيرغيفيتش غورنوستاييف نائب المدير العام، وألكسندر فلاديميروفيتش ياكوفينكو نائب المدير العام، وأولغا يوريفنا ليسوغور نائبة رئيس التحرير ومدير المديرية الموحدة للبث، وماريا لازاريفا مديرة قسم الشرقين الأوسط والأدني في وكالة "سبوتنيك"، وكارينا مهنا القائمة بأعمال مدير القسم العربي لدى "سبوتنيك".
تاريخ انطلاق التعاون

بدأ التعاون في يونيو/حزيران 2025، على هامش المهرجان العربي الدولي للإذاعة والتلفزيون (ASBU) في تونس، حيث التقت القائمة بأعمال مدير القسم العربي في "سبوتنيك" كارينا مهنا، مع المشرف العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، الوزير الدكتور أحمد عساف، وخلال اللقاء، تم التعبير عن اهتمام متبادل بتطوير التعاون بين "سبوتنيك "وهيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، مع التركيز على بناء شراكة في قطاع الإذاعة، ليتم بعد ذلك تنظيم عدة اجتماعات تمخضت عن توقع الاتفاقية النهائية.
في أكتوبر/تشرين الأول 2025، وعقب اجتماعات عدة، تم إعداد مذكرة تعاون لمدة عامين، التي وقّعت اليوم.
وهيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية هي هيئة البث الوطنية الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية وتعمل تحت إشرافها، تأسست عام 1994، وتضم الهيئة عددا من القنوات والمؤسسات، وهي:
• قناة فلسطين العامة (تلفزيون فلسطين): تقدم برامج وطنية وثقافية واجتماعية وحوارية، بالإضافة إلى نشرات إخبارية كل ساعة.
• قناة فلسطين مباشر: متخصصة في البث المباشر للأحداث الوطنية والرسمية والمؤتمرات.
• قناة مساواة: تقدم برامج وتقارير ميدانية وأفلاما وثائقية.
• وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) (موقع إلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي): تغطي الأخبار الإقليمية والعالمية منذ عام 1972.
• إذاعة صوت فلسطين: تبث على مدار الساعة. تقدم برامج إخبارية وثقافية وتعليمية وشبابية ونسائية وأطفال، بالإضافة إلى البث الرقمي، كما تمتلك محطات إذاعية محلية في محافظتي جنين وبيت لحم.
وتنشط هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية رقميا أيضا، حيث تعرض قنواتها التلفزيونية الرئيسية وبرامجها على منصات التواصل الاجتماعي، بينما تتوفر البثوث الإخبارية والمواد عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.
يشمل محتوى المؤسسة برامج إخبارية وسياسية واجتماعية وثقافية، موجهة بالدرجة الأولى إلى الجمهور المحلي والإقليمي، وتبث إذاعة صوت فلسطين على موجة "إف إم" داخل فلسطين، وتصل إلى 51.1% من السكان، أي نحو 2.9 مليون نسمة.
