"سبوتنيك" توقع مذكرة تفاهم وتعاون مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية
14:02 GMT 22.01.2026 (تم التحديث: 14:11 GMT 22.01.2026)
وقعت وكالة الأنباء الدولية وإذاعة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم وتعاون مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، بهدف تعزيز التعاون والتبادل الإعلامي المشترك بين الطرفين ورفع سوية الأداء الإعلامي.
ووقّع الاتفاقية من الطرف الفلسطيني، المشرف العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، الوزير الدكتور أحمد عساف، ومن جانب وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، نائب رئيس التحرير ومدير المديرية الموحدة للبث، أولغا يوريفنا ليسوغور.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الإعلامي والتبادل بين الطرفين بالإضافة إلى تبادل المحتوى الإخباري بين الجانبين.
كما تهدف إلى إنتاج برامج مشتركة إذاعية ورقمية تعالج القضايا الراهنة.
بالإضافة إلى ذلك، تعزز الاتفاقية تبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين في مجال العمل الإعلامي بهدف تطوير ورفع سوية العمل الإعلامي والصحفي.
ووجّه الوزير عساف الشكر لوكالة "سبوتنيك" على جهودها في إيصال صوت القضية الفلسطينية إلى العالم أجمع في ظل الحصار الذي يعاني منه الإعلام الفلسطيني خاصة في الآونة الأخيرة.
كما توجه الوزير بالشكر إلى القائمة بأعمال مدير القسم العربي في "سبوتنيك" كارينا مهنا، على جهودها الحثيثة خلال الفترة السابقة والتي أثمرت عن توقيع الاتفاقية، التي ستسهم بإيصال الصوت الفلسطيني إلى العالم أجمع من خلال التغطية الدولية لوكالة "سبوتنيك".
وحضر توقيع الاتفاقية من الجانب الفلسطيني، خالد ميعاري وزير مفوض بمرتبة سفير في سفارة فلسطين لدى روسيا، عبد الله عيسى المستشار الإعلامي والثقافي في السفارة الفلسطينية، والدبلوماسي السابق خضر الظفيري.
ومن جانب وكالة "سبوتنيك"، حضر توقيع الاتفاقية كل من دميتري سيرغيفيتش غورنوستاييف نائب المدير العام، وألكسندر فلاديميروفيتش ياكوفينكو نائب المدير العام، وأولغا يوريفنا ليسوغور نائبة رئيس التحرير ومدير المديرية الموحدة للبث، وماريا لازاريفا مديرة قسم الشرقين الأوسط والأدني في وكالة "سبوتنيك"، وكارينا مهنا القائمة بأعمال مدير القسم العربي لدى "سبوتنيك".
تاريخ انطلاق التعاون
بدأ التعاون في يونيو/حزيران 2025، على هامش المهرجان العربي الدولي للإذاعة والتلفزيون (ASBU) في تونس، حيث التقت القائمة بأعمال مدير القسم العربي في "سبوتنيك" كارينا مهنا، مع المشرف العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، الوزير الدكتور أحمد عساف، وخلال اللقاء، تم التعبير عن اهتمام متبادل بتطوير التعاون بين "سبوتنيك "وهيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، مع التركيز على بناء شراكة في قطاع الإذاعة، ليتم بعد ذلك تنظيم عدة اجتماعات تمخضت عن توقع الاتفاقية النهائية.
في أكتوبر/تشرين الأول 2025، وعقب اجتماعات عدة، تم إعداد مذكرة تعاون لمدة عامين، التي وقّعت اليوم.
وهيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية هي هيئة البث الوطنية الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية وتعمل تحت إشرافها، تأسست عام 1994، وتضم الهيئة عددا من القنوات والمؤسسات، وهي:
• قناة فلسطين العامة (تلفزيون فلسطين): تقدم برامج وطنية وثقافية واجتماعية وحوارية، بالإضافة إلى نشرات إخبارية كل ساعة.
• قناة فلسطين مباشر: متخصصة في البث المباشر للأحداث الوطنية والرسمية والمؤتمرات.
• قناة مساواة: تقدم برامج وتقارير ميدانية وأفلاما وثائقية.
• وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) (موقع إلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي): تغطي الأخبار الإقليمية والعالمية منذ عام 1972.
• إذاعة صوت فلسطين: تبث على مدار الساعة. تقدم برامج إخبارية وثقافية وتعليمية وشبابية ونسائية وأطفال، بالإضافة إلى البث الرقمي، كما تمتلك محطات إذاعية محلية في محافظتي جنين وبيت لحم.
وتنشط هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية رقميا أيضا، حيث تعرض قنواتها التلفزيونية الرئيسية وبرامجها على منصات التواصل الاجتماعي، بينما تتوفر البثوث الإخبارية والمواد عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.
يشمل محتوى المؤسسة برامج إخبارية وسياسية واجتماعية وثقافية، موجهة بالدرجة الأولى إلى الجمهور المحلي والإقليمي، وتبث إذاعة صوت فلسطين على موجة "إف إم" داخل فلسطين، وتصل إلى 51.1% من السكان، أي نحو 2.9 مليون نسمة.