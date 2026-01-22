https://sarabic.ae/20260122/10-مشروعات-في-سلطنة-عمان-تنعش-قطاع-الطاقة-في-البلاد-1109500408.html

10 مشروعات في سلطنة عمان تنعش قطاع الطاقة في البلاد

سبوتنيك عربي

توسعت سلطنة عمان في تنفيذ مشروعات الكهرباء خلال الـ 20 عاما الماضي، حيث اقترب عدد محطات الطاقة من نحو 3 أضعاف ما كان عليه في 2005. 22.01.2026, سبوتنيك عربي

ويشير تقرير نشرته منصة الطاقة المتخصصة، اليوم الخميس، إلى أن عدد محطات الكهرباء في 2005 كان 29 محطة بينما وصل هذا العدد إلى 116 محطة في الوقت الحالي.ويشير التقرير إلى أن خطوط نقل الكهرباء في سلطنة عمان أصبحت تمتد لأكثر من 10 آلاف و400 كيلومتر مقارنة بـ2680 كيلومترا في 2005، بزيادة تفوق 288 في المئة.ويأتي ذلك في إطار دعم تحول الطاقة وتعزيز دمج مصادر الطاقة المتجددة والمحطات العاملة بالغاز في الشبكة الوطنية. وتنفذ الشركة العمانية لنقل الكهرباء، المشغل الوحيد لشبكة النقل في السلطنة، حزمة من 10 مشروعات حيوية تتجاوز قيمتها 250 مليون ريال عماني، بهدف رفع كفاءة الشبكة وتلبية الطلب المستقبلي على الكهرباء، ضمن استراتيجية وطنية لبناء شبكة ذكية ومتكاملة.وتركز المشروعات على ربط محطات الرياح والطاقة الشمسية الجديدة، من بينها محطة الدقم لطاقة الرياح، ومحطتا محوت 1 وصعدة، إضافة إلى الاستعداد لدمج مشروعات شمسية ضخمة تصل قدرتها إلى 3000 ميغاواط بين عامي 2029 و2030.وتشمل أبرز الأعمال إنشاء محطة ربط بقدرة 400 كيلوفولت في الدقم، ومحطة شبكة جديدة في ظفار بجهد 132 كيلوفولت، ومحطة جهد عال في مسفاة لربط محطة توليد مستقلة تعمل بالغاز بقدرة 1600 ميغاواط، إلى جانب مشروعات بنية تحتية في محافظة الظاهرة لدعم المناطق النفطية الرئيسة.ويأتي هذا التوسع في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة المتجددة في سلطنة عمان نموا متزايدا، إذ شكلت المصادر النظيفة نحو 9.46 في المئة من إجمالي الكهرباء المنقولة عبر الشبكة الوطنية خلال عام 2025، بإجمالي إنتاج بلغ 4.26 تيراواط في الساعة.وتضم سلطنة عمان محفظة مشروعات شمسية ورياح قيد التطوير والتخطيط بقدرة تصل إلى 7300 ميغاواط، مع توقعات ببلوغ القدرة المركبة للطاقة المتجددة 8.8 غيغاواط بحلول عام 2030، ما يعادل قرابة 30 في المئة من إجمالي القدرة الكهربائية الوطنية، في خطوة تعزز أمن الطاقة وتدعم أهداف الاستدامة.

