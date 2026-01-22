عين ماكرون وسور الصين... أطرف الصور لهذا الأسبوع... صور

يظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، يوم الثلاثاء 20 يناير 2026.
قطة حبشية تُدعى دارلين فلور دالمور بلاك ومالكتها داريا غروزينوفا في موسكو. حازت القطة على المركز الأول في التصنيف السنوي لأجمل القطط في العالم وفقًا للاتحاد العالمي للقطط (WCF)، متفوقةً على 1500 قطة أخرى من مختلف أنحاء العالم.
عارضة أزياء تستعرض تصميمًا من إبداع المصممين فلورنتين غليماريك وكيفن نومبيكس، ضمن عرض مجموعتهما لخريف وشتاء 2026-2027 لعلامة إيغون لاب، خلال أسبوع الموضة الرجالية في باريس، فرنسا، في 21 يناير 2026.
رجال على ركائز خشبية ينتظرون عرضاً مع أساقفة وكهنة ومعلمين وطلاب وغيرهم خلال مسيرة سلام نظمها المجلس المسيحي البنغالي في كولكاتا، الهند، الثلاثاء 20 يناير 2026
تم تصوير كلب بعد أن تمت مباركته في كنيسة سان أنطون خلال عيد القديس أنطوني، شفيع الحيوانات، في مدريد، إسبانيا، يوم السبت 17 يناير 2026.
تستمتع صوفيا بالسباحة في مسبح قابل للنفخ مع إخوتها بينما تروي خيولهم عطشها في تيغري، على مشارف بوينس آيرس، الأرجنتين، يوم السبت 17 يناير 2026.
تدريب حيتان البيلوغا في منشأة أبحاث الثدييات البحرية التابعة لحوض أسماك بريمورسكي في خليج باريس، فلاديفوستوك.
تسلّم المستشار الألماني فريدريش ميرز سيارة لعبة لأبنائه من موظف في مجموعة بفينينغ، خلال حملة انتخابية لمانويل هاغل، المرشح الأبرز عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ولاية بادن فورتمبيرغ، في مدينة هيدسهايم الألمانية، بتاريخ 16 يناير/كانون الثاني 2026.
قطط تجلس على طول قسم موتيانيو من سور الصين العظيم، بكين، الصين، 17 يناير 2026.
يغتسل أحد المؤمنين الأرثوذكس الروس في الماء المثلج احتفالاً بعيد الغطاس الأرثوذكسي عند فتحة جليدية في بركة بمدينة سانت بطرسبرغ، روسيا، يوم الاثنين 19 يناير 2026.
