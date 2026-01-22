عين ماكرون وسور الصين... أطرف الصور لهذا الأسبوع... صور

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
رامي الشاعر: لا يحق لماكرون التكلم عن القانون الدولي وهو يقود حملة معادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: البعثة الأممية لن تتمكن من إنهاء الخلافات إلا بتوافر إرادة حقيقية لدى الأطراف الليبية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
https://sarabic.ae/20260122/1109510751.html
عين ماكرون وسور الصين... أطرف الصور لهذا الأسبوع... صور
عين ماكرون وسور الصين... أطرف الصور لهذا الأسبوع... صور
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من أطرف الصور التي التقطتها عدسات الكاميرات، خلال هذا الأسبوع. 22.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-22T11:23+0000
2026-01-22T11:23+0000
صور

عين ماكرون وسور الصين... أطرف الصور لهذا الأسبوع... صور

11:23 GMT 22.01.2026
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من أطرف الصور التي التقطتها عدسات الكاميرات، خلال هذا الأسبوع.
© AP Photo / Markus Schreiber

يظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، يوم الثلاثاء 20 يناير 2026.

يظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، يوم الثلاثاء 20 يناير 2026. - سبوتنيك عربي
1/10
© AP Photo / Markus Schreiber

يظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، يوم الثلاثاء 20 يناير 2026.

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصور

قطة حبشية تُدعى دارلين فلور دالمور بلاك ومالكتها داريا غروزينوفا في موسكو. حازت القطة على المركز الأول في التصنيف السنوي لأجمل القطط في العالم وفقًا للاتحاد العالمي للقطط (WCF)، متفوقةً على 1500 قطة أخرى من مختلف أنحاء العالم.

قطة حبشية تُدعى دارلين فلور دالمور بلاك ومالكتها داريا غروزينوفا في موسكو. حازت القطة على المركز الأول في التصنيف السنوي لأجمل القطط في العالم وفقًا للاتحاد العالمي للقطط (WCF)، متفوقةً على 1500 قطة أخرى من مختلف أنحاء العالم. - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
/
الانتقال إلى بنك الصور

قطة حبشية تُدعى دارلين فلور دالمور بلاك ومالكتها داريا غروزينوفا في موسكو. حازت القطة على المركز الأول في التصنيف السنوي لأجمل القطط في العالم وفقًا للاتحاد العالمي للقطط (WCF)، متفوقةً على 1500 قطة أخرى من مختلف أنحاء العالم.

© REUTERS Stephanie Lecocq

عارضة أزياء تستعرض تصميمًا من إبداع المصممين فلورنتين غليماريك وكيفن نومبيكس، ضمن عرض مجموعتهما لخريف وشتاء 2026-2027 لعلامة إيغون لاب، خلال أسبوع الموضة الرجالية في باريس، فرنسا، في 21 يناير 2026.

عارضة أزياء تستعرض تصميمًا من إبداع المصممين فلورنتين غليماريك وكيفن نومبيكس، ضمن عرض مجموعتهما لخريف وشتاء 2026-2027 لعلامة إيغون لاب، خلال أسبوع الموضة الرجالية في باريس، فرنسا، في 21 يناير 2026. - سبوتنيك عربي
3/10
© REUTERS Stephanie Lecocq

عارضة أزياء تستعرض تصميمًا من إبداع المصممين فلورنتين غليماريك وكيفن نومبيكس، ضمن عرض مجموعتهما لخريف وشتاء 2026-2027 لعلامة إيغون لاب، خلال أسبوع الموضة الرجالية في باريس، فرنسا، في 21 يناير 2026.

© AP Photo / Bikas Das

رجال على ركائز خشبية ينتظرون عرضاً مع أساقفة وكهنة ومعلمين وطلاب وغيرهم خلال مسيرة سلام نظمها المجلس المسيحي البنغالي في كولكاتا، الهند، الثلاثاء 20 يناير 2026

رجال على ركائز خشبية ينتظرون عرضاً مع أساقفة وكهنة ومعلمين وطلاب وغيرهم خلال مسيرة سلام نظمها المجلس المسيحي البنغالي في كولكاتا، الهند، الثلاثاء 20 يناير 2026 - سبوتنيك عربي
4/10
© AP Photo / Bikas Das

رجال على ركائز خشبية ينتظرون عرضاً مع أساقفة وكهنة ومعلمين وطلاب وغيرهم خلال مسيرة سلام نظمها المجلس المسيحي البنغالي في كولكاتا، الهند، الثلاثاء 20 يناير 2026

© AP Photo / Manu Fernandez

تم تصوير كلب بعد أن تمت مباركته في كنيسة سان أنطون خلال عيد القديس أنطوني، شفيع الحيوانات، في مدريد، إسبانيا، يوم السبت 17 يناير 2026.

تم تصوير كلب بعد أن تمت مباركته في كنيسة سان أنطون خلال عيد القديس أنطوني، شفيع الحيوانات، في مدريد، إسبانيا، يوم السبت 17 يناير 2026. - سبوتنيك عربي
5/10
© AP Photo / Manu Fernandez

تم تصوير كلب بعد أن تمت مباركته في كنيسة سان أنطون خلال عيد القديس أنطوني، شفيع الحيوانات، في مدريد، إسبانيا، يوم السبت 17 يناير 2026.

© AP Photo / Rodrigo Abd

تستمتع صوفيا بالسباحة في مسبح قابل للنفخ مع إخوتها بينما تروي خيولهم عطشها في تيغري، على مشارف بوينس آيرس، الأرجنتين، يوم السبت 17 يناير 2026.

تستمتع صوفيا بالسباحة في مسبح قابل للنفخ مع إخوتها بينما تروي خيولهم عطشها في تيغري، على مشارف بوينس آيرس، الأرجنتين، يوم السبت 17 يناير 2026. - سبوتنيك عربي
6/10
© AP Photo / Rodrigo Abd

تستمتع صوفيا بالسباحة في مسبح قابل للنفخ مع إخوتها بينما تروي خيولهم عطشها في تيغري، على مشارف بوينس آيرس، الأرجنتين، يوم السبت 17 يناير 2026.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

تدريب حيتان البيلوغا في منشأة أبحاث الثدييات البحرية التابعة لحوض أسماك بريمورسكي في خليج باريس، فلاديفوستوك.

تدريب حيتان البيلوغا في منشأة أبحاث الثدييات البحرية التابعة لحوض أسماك بريمورسكي في خليج باريس، فلاديفوستوك. - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور

تدريب حيتان البيلوغا في منشأة أبحاث الثدييات البحرية التابعة لحوض أسماك بريمورسكي في خليج باريس، فلاديفوستوك.

© REUTERS Heiko Becker

تسلّم المستشار الألماني فريدريش ميرز سيارة لعبة لأبنائه من موظف في مجموعة بفينينغ، خلال حملة انتخابية لمانويل هاغل، المرشح الأبرز عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ولاية بادن فورتمبيرغ، في مدينة هيدسهايم الألمانية، بتاريخ 16 يناير/كانون الثاني 2026.

تسلّم المستشار الألماني فريدريش ميرز سيارة لعبة لأبنائه من موظف في مجموعة بفينينغ، خلال حملة انتخابية لمانويل هاغل، المرشح الأبرز عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ولاية بادن فورتمبيرغ، في مدينة هيدسهايم الألمانية، بتاريخ 16 يناير/كانون الثاني 2026. - سبوتنيك عربي
8/10
© REUTERS Heiko Becker

تسلّم المستشار الألماني فريدريش ميرز سيارة لعبة لأبنائه من موظف في مجموعة بفينينغ، خلال حملة انتخابية لمانويل هاغل، المرشح الأبرز عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ولاية بادن فورتمبيرغ، في مدينة هيدسهايم الألمانية، بتاريخ 16 يناير/كانون الثاني 2026.

© REUTERS Carlos Osorio

قطط تجلس على طول قسم موتيانيو من سور الصين العظيم، بكين، الصين، 17 يناير 2026.

قطط تجلس على طول قسم موتيانيو من سور الصين العظيم، بكين، الصين، 17 يناير 2026. - سبوتنيك عربي
9/10
© REUTERS Carlos Osorio

قطط تجلس على طول قسم موتيانيو من سور الصين العظيم، بكين، الصين، 17 يناير 2026.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

يغتسل أحد المؤمنين الأرثوذكس الروس في الماء المثلج احتفالاً بعيد الغطاس الأرثوذكسي عند فتحة جليدية في بركة بمدينة سانت بطرسبرغ، روسيا، يوم الاثنين 19 يناير 2026.

يغتسل أحد المؤمنين الأرثوذكس الروس في الماء المثلج احتفالاً بعيد الغطاس الأرثوذكسي عند فتحة جليدية في بركة بمدينة سانت بطرسبرغ، روسيا، يوم الاثنين 19 يناير 2026. - سبوتنيك عربي
10/10
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

يغتسل أحد المؤمنين الأرثوذكس الروس في الماء المثلج احتفالاً بعيد الغطاس الأرثوذكسي عند فتحة جليدية في بركة بمدينة سانت بطرسبرغ، روسيا، يوم الاثنين 19 يناير 2026.

