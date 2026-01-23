الصور الأكثر لفتا للأنظار خلال الأسبوع

صورة تجمع أربع شابات من بين المشاركات في نهائي مسابقة "ملكة جمال طلاب موسكو".
رجال الإطفاء وعمال البلدية خلال عمليات إخماد الحريق الضخم الذي اندلع في مركز جول بلازا التجاري في كراتشي، باكستان.
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، يقص الشريط خلال افتتاح مركز أونفو الترفيهي للعمال في مدينة كيونغسونغ.
لقطة جوية تظهر تضرر مساحات واسعة نتيجة حرائق الغابات بالقرب من ليركوين، تشيلي.
عملاء فيدراليون يرشون مادة كيميائية على شخص، في مدينة مينيابوليس.
يعمل أفراد من الحرس المدني الإسباني، إلى جانب فرق الإنقاذ الأخرى، بجوار أحد القطارات المتضررة نتيجة حادث خروج قطارين فائقَي السرعة عن مسارهما بالقرب من أداموز، إسبانيا.
مجموعة من المدنيين يحطمون تمثالاً لمقاتل من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مدينة الطبقة شمالي سوريا، بعد سيطرة الجيش السوري عليها.
لقطة توثق هروب الناس مع تصاعد الدخان الأسود عقب غارة جوية إسرائيلية على قرية قنارية، جنوبي لبنان.
صورة توثّق ظاهرة الشفق القطبي الشمالي، المعروفة أيضا باسم "الأضواء الشمالية"، في سماء نوك، غرينلاند.
فتاة ترتدي العلم الوطني، أثناء مشاركتها في احتجاج أمام القنصلية الأمريكية في نوك، ضد سياسة ترامب تجاه غرينلاند.
رجل يسحب أنبوبًا من موقع أعمال طرق في محاولة لاستخدامه كسد لحماية بعض المحلات التجارية المطلة على البحر، من العاصفة التي تضرب في مارساسكالا، مالطا.
لقطة لفتاة خلال نهائي مسابقة "ملكة جمال موسكو".
ممارسو التجديف يبحرون في أحد فروع نهر أوب في نوفوسيبيرسك بروسيا، والذي لا يتجمد رغم الانخفاض الكبير في درجات الحرارة.
تدريب حيتان "البيلوغا" في منشأة أبحاث الثدييات البحرية التابعة لحوض أسماك بريمورسكي في خليج باريس، فلاديفوستوك.
فارس يمتطي جواده وسط نار مشتعلة خلال احتفال "لومينارياس" السنوي عشية عيد القديس أنطونيوس، شفيع الحيوانات في إسبانيا.
طالب يرتدي نظارة الواقع الافتراضي، خلال عرض إعلامي تمهيدي لعرض يوم الجمهورية، في نيودلهي، الهند.
أطفال يستمتعون بوقتهم في بالسباحة في مسبح قابل للنفخ، تشرب منه أيضا الخيول العطشى في الأرجنتين.
جندي تركي يحرس الحدود بينما يتجمع متظاهرون مؤيدون للأكراد على قمة تل في محاولة للوصول إلى المنطقة الحدودية خلال مظاهرة تضامنية مع الأكراد السوريين.
أحد الأرثوذكس الروس يغتسل داخل الماء المثلج احتفالا بعيد الغطاس الأرثوذكسي عند فتحة جليدية في بركة بمدينة سانت بطرسبرغ، روسيا.
