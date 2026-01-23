عربي
أمساليوم
بث مباشر
الصور الأكثر لفتا للأنظار خلال الأسبوع

11:34 GMT 23.01.2026
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة التي التقطتها عدسات وسائل الإعلام خلال الأسبوع.
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تجمع أربع شابات من بين المشاركات في نهائي مسابقة "ملكة جمال طلاب موسكو".

صورة تجمع أربع شابات من بين المشاركات في نهائي مسابقة &quot;ملكة جمال طلاب موسكو&quot;. - سبوتنيك عربي
1/19
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة تجمع أربع شابات من بين المشاركات في نهائي مسابقة "ملكة جمال طلاب موسكو".

© REUTERS Akhtar Soomro

رجال الإطفاء وعمال البلدية خلال عمليات إخماد الحريق الضخم الذي اندلع في مركز جول بلازا التجاري في كراتشي، باكستان.

رجال الإطفاء وعمال البلدية خلال عمليات إخماد الحريق الضخم الذي اندلع في مركز جول بلازا التجاري في كراتشي، باكستان. - سبوتنيك عربي
2/19
© REUTERS Akhtar Soomro

رجال الإطفاء وعمال البلدية خلال عمليات إخماد الحريق الضخم الذي اندلع في مركز جول بلازا التجاري في كراتشي، باكستان.

© REUTERS KCNA

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، يقص الشريط خلال افتتاح مركز أونفو الترفيهي للعمال في مدينة كيونغسونغ.

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، يقص الشريط خلال افتتاح مركز أونفو الترفيهي للعمال في مدينة كيونغسونغ. - سبوتنيك عربي
3/19
© REUTERS KCNA

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، يقص الشريط خلال افتتاح مركز أونفو الترفيهي للعمال في مدينة كيونغسونغ.

© AP Photo / Javier Torres

لقطة جوية تظهر تضرر مساحات واسعة نتيجة حرائق الغابات بالقرب من ليركوين، تشيلي.

لقطة جوية تظهر تضرر مساحات واسعة نتيجة حرائق الغابات بالقرب من ليركوين، تشيلي. - سبوتنيك عربي
4/19
© AP Photo / Javier Torres

لقطة جوية تظهر تضرر مساحات واسعة نتيجة حرائق الغابات بالقرب من ليركوين، تشيلي.

© AP Photo / Angelina Katsanis

عملاء فيدراليون يرشون مادة كيميائية على شخص، في مدينة مينيابوليس.

عملاء فيدراليون يرشون مادة كيميائية على شخص، في مدينة مينيابوليس. - سبوتنيك عربي
5/19
© AP Photo / Angelina Katsanis

عملاء فيدراليون يرشون مادة كيميائية على شخص، في مدينة مينيابوليس.

© REUTERS Susana Vera

يعمل أفراد من الحرس المدني الإسباني، إلى جانب فرق الإنقاذ الأخرى، بجوار أحد القطارات المتضررة نتيجة حادث خروج قطارين فائقَي السرعة عن مسارهما بالقرب من أداموز، إسبانيا.

يعمل أفراد من الحرس المدني الإسباني، إلى جانب فرق الإنقاذ الأخرى، بجوار أحد القطارات المتضررة نتيجة حادث خروج قطارين فائقَي السرعة عن مسارهما بالقرب من أداموز، إسبانيا. - سبوتنيك عربي
6/19
© REUTERS Susana Vera

يعمل أفراد من الحرس المدني الإسباني، إلى جانب فرق الإنقاذ الأخرى، بجوار أحد القطارات المتضررة نتيجة حادث خروج قطارين فائقَي السرعة عن مسارهما بالقرب من أداموز، إسبانيا.

© REUTERS Karam al-Masri

مجموعة من المدنيين يحطمون تمثالاً لمقاتل من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مدينة الطبقة شمالي سوريا، بعد سيطرة الجيش السوري عليها.

مجموعة من المدنيين يحطمون تمثالاً لمقاتل من قوات سوريا الديمقراطية &quot;قسد&quot; في مدينة الطبقة شمالي سوريا، بعد سيطرة الجيش السوري عليها. - سبوتنيك عربي
7/19
© REUTERS Karam al-Masri

مجموعة من المدنيين يحطمون تمثالاً لمقاتل من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مدينة الطبقة شمالي سوريا، بعد سيطرة الجيش السوري عليها.

© AP Photo / Mohammad Zaatari

لقطة توثق هروب الناس مع تصاعد الدخان الأسود عقب غارة جوية إسرائيلية على قرية قنارية، جنوبي لبنان.

لقطة توثق هروب الناس مع تصاعد الدخان الأسود عقب غارة جوية إسرائيلية على قرية قنارية، جنوبي لبنان. - سبوتنيك عربي
8/19
© AP Photo / Mohammad Zaatari

لقطة توثق هروب الناس مع تصاعد الدخان الأسود عقب غارة جوية إسرائيلية على قرية قنارية، جنوبي لبنان.

© AP Photo / Evgeniy Maloletka

صورة توثّق ظاهرة الشفق القطبي الشمالي، المعروفة أيضا باسم "الأضواء الشمالية"، في سماء نوك، غرينلاند.

صورة توثّق ظاهرة الشفق القطبي الشمالي، المعروفة أيضا باسم &quot;الأضواء الشمالية&quot;، في سماء نوك، غرينلاند. - سبوتنيك عربي
9/19
© AP Photo / Evgeniy Maloletka

صورة توثّق ظاهرة الشفق القطبي الشمالي، المعروفة أيضا باسم "الأضواء الشمالية"، في سماء نوك، غرينلاند.

© AP Photo / Evgeniy Maloletka

فتاة ترتدي العلم الوطني، أثناء مشاركتها في احتجاج أمام القنصلية الأمريكية في نوك، ضد سياسة ترامب تجاه غرينلاند.

فتاة ترتدي العلم الوطني، أثناء مشاركتها في احتجاج أمام القنصلية الأمريكية في نوك، ضد سياسة ترامب تجاه غرينلاند. - سبوتنيك عربي
10/19
© AP Photo / Evgeniy Maloletka

فتاة ترتدي العلم الوطني، أثناء مشاركتها في احتجاج أمام القنصلية الأمريكية في نوك، ضد سياسة ترامب تجاه غرينلاند.

© REUTERS Darrin Zammit Lupi

رجل يسحب أنبوبًا من موقع أعمال طرق في محاولة لاستخدامه كسد لحماية بعض المحلات التجارية المطلة على البحر، من العاصفة التي تضرب في مارساسكالا، مالطا.

رجل يسحب أنبوبًا من موقع أعمال طرق في محاولة لاستخدامه كسد لحماية بعض المحلات التجارية المطلة على البحر، من العاصفة التي تضرب في مارساسكالا، مالطا. - سبوتنيك عربي
11/19
© REUTERS Darrin Zammit Lupi

رجل يسحب أنبوبًا من موقع أعمال طرق في محاولة لاستخدامه كسد لحماية بعض المحلات التجارية المطلة على البحر، من العاصفة التي تضرب في مارساسكالا، مالطا.

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

لقطة لفتاة خلال نهائي مسابقة "ملكة جمال موسكو".

لقطة لفتاة خلال نهائي مسابقة &quot;ملكة جمال موسكو&quot;. - سبوتنيك عربي
12/19
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور

لقطة لفتاة خلال نهائي مسابقة "ملكة جمال موسكو".

© AP Photo / Vadim Makhorov

ممارسو التجديف يبحرون في أحد فروع نهر أوب في نوفوسيبيرسك بروسيا، والذي لا يتجمد رغم الانخفاض الكبير في درجات الحرارة.

ممارسو التجديف يبحرون في أحد فروع نهر أوب في نوفوسيبيرسك بروسيا، والذي لا يتجمد رغم الانخفاض الكبير في درجات الحرارة. - سبوتنيك عربي
13/19
© AP Photo / Vadim Makhorov

ممارسو التجديف يبحرون في أحد فروع نهر أوب في نوفوسيبيرسك بروسيا، والذي لا يتجمد رغم الانخفاض الكبير في درجات الحرارة.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

تدريب حيتان "البيلوغا" في منشأة أبحاث الثدييات البحرية التابعة لحوض أسماك بريمورسكي في خليج باريس، فلاديفوستوك.

تدريب حيتان &quot;البيلوغا&quot; في منشأة أبحاث الثدييات البحرية التابعة لحوض أسماك بريمورسكي في خليج باريس، فلاديفوستوك. - سبوتنيك عربي
14/19
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور

تدريب حيتان "البيلوغا" في منشأة أبحاث الثدييات البحرية التابعة لحوض أسماك بريمورسكي في خليج باريس، فلاديفوستوك.

© REUTERS Ana Beltran

فارس يمتطي جواده وسط نار مشتعلة خلال احتفال "لومينارياس" السنوي عشية عيد القديس أنطونيوس، شفيع الحيوانات في إسبانيا.

فارس يمتطي جواده وسط نار مشتعلة خلال احتفال &quot;لومينارياس&quot; السنوي عشية عيد القديس أنطونيوس، شفيع الحيوانات في إسبانيا. - سبوتنيك عربي
15/19
© REUTERS Ana Beltran

فارس يمتطي جواده وسط نار مشتعلة خلال احتفال "لومينارياس" السنوي عشية عيد القديس أنطونيوس، شفيع الحيوانات في إسبانيا.

© AP Photo / Manish Swarup

طالب يرتدي نظارة الواقع الافتراضي، خلال عرض إعلامي تمهيدي لعرض يوم الجمهورية، في نيودلهي، الهند.

 طالب يرتدي نظارة الواقع الافتراضي، خلال عرض إعلامي تمهيدي لعرض يوم الجمهورية، في نيودلهي، الهند. - سبوتنيك عربي
16/19
© AP Photo / Manish Swarup

طالب يرتدي نظارة الواقع الافتراضي، خلال عرض إعلامي تمهيدي لعرض يوم الجمهورية، في نيودلهي، الهند.

© AP Photo / Rodrigo Abd

أطفال يستمتعون بوقتهم في بالسباحة في مسبح قابل للنفخ، تشرب منه أيضا الخيول العطشى في الأرجنتين.

أطفال يستمتعون بوقتهم في بالسباحة في مسبح قابل للنفخ، تشرب منه أيضا الخيول العطشى في الأرجنتين. - سبوتنيك عربي
17/19
© AP Photo / Rodrigo Abd

أطفال يستمتعون بوقتهم في بالسباحة في مسبح قابل للنفخ، تشرب منه أيضا الخيول العطشى في الأرجنتين.

© REUTERS Ensar Ozdemir

جندي تركي يحرس الحدود بينما يتجمع متظاهرون مؤيدون للأكراد على قمة تل في محاولة للوصول إلى المنطقة الحدودية خلال مظاهرة تضامنية مع الأكراد السوريين.

جندي تركي يحرس الحدود بينما يتجمع متظاهرون مؤيدون للأكراد على قمة تل في محاولة للوصول إلى المنطقة الحدودية خلال مظاهرة تضامنية مع الأكراد السوريين. - سبوتنيك عربي
18/19
© REUTERS Ensar Ozdemir

جندي تركي يحرس الحدود بينما يتجمع متظاهرون مؤيدون للأكراد على قمة تل في محاولة للوصول إلى المنطقة الحدودية خلال مظاهرة تضامنية مع الأكراد السوريين.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

أحد الأرثوذكس الروس يغتسل داخل الماء المثلج احتفالا بعيد الغطاس الأرثوذكسي عند فتحة جليدية في بركة بمدينة سانت بطرسبرغ، روسيا.

أحد الأرثوذكس الروس يغتسل داخل الماء المثلج احتفالا بعيد الغطاس الأرثوذكسي عند فتحة جليدية في بركة بمدينة سانت بطرسبرغ، روسيا. - سبوتنيك عربي
19/19
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

أحد الأرثوذكس الروس يغتسل داخل الماء المثلج احتفالا بعيد الغطاس الأرثوذكسي عند فتحة جليدية في بركة بمدينة سانت بطرسبرغ، روسيا.

