الصور الأكثر لفتا للأنظار خلال الأسبوع

© REUTERS Darrin Zammit Lupi

رجل يسحب أنبوبًا من موقع أعمال طرق في محاولة لاستخدامه كسد لحماية بعض المحلات التجارية المطلة على البحر، من العاصفة التي تضرب في مارساسكالا، مالطا.