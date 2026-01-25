إعلام: نتنياهو لم يسمح لرئيس إسرائيل حضور إطلاق "مجلس السلام" في غزة

عربي
أمساليوم
بث مباشر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس السبت، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يسمح لرئيس بلاده إسحاق هرتسوغ حضور حفل إطلاق "مجلس السلام" في غزة.
وكتب موقع "إكسيوس" نقلا عن مصادر مطلعة قولها: "رفض نتنياهو طلب البيت الأبيض بالسماح للرئيس إسحاق هرتسوغ بحضور حفل إطلاق مجلس السلام في غزة يوم الخميس، في دافوس الذي يرعاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنفسه".
وبحسب معلومات الموقع، أصرّ نتنياهو على أن الدعوة للانضمام إلى المبادرة كانت موجهة إليه شخصيا، وليس إلى الرئيس الإسرائيلي.
وبسبب التهديد بالاعتقال بموجب مذكرة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية قرر نتنياهو عدم حضور دافوس، وبذلك لن يكون لإسرائيل أي تمثيل في حفل إطلاق المبادرة.
وذكر الموقع أن رفض نتنياهو السماح للرئيس الإسرائيلي بحضور الحدث تسبب في توتر بين مكتبي نتنياهو وهرتسوغ، وكذلك بين مكتب نتنياهو والبيت الأبيض.
وأعلن ترامب سابقا عن تشكيل "مجلس السلام" لإعادة إعمار قطاع غزة وإدارته.
ووجهت الإدارة الرئاسية الأمريكية دعوات إلى رؤساء دول نحو 50 دولة للمشاركة في أعماله، وعلى مدار عدة أيام، أكدت هذه الدول علنا استلامها مقترحات الرئيس الأمريكي.
