https://sarabic.ae/20260125/إنقاذ-سلحفاة-مهددة-بالانقراض-من-محل-مأكولات-بحرية-في-مصر-1109624445.html
إنقاذ سلحفاة مهددة بالانقراض من محل مأكولات بحرية في مصر
إنقاذ سلحفاة مهددة بالانقراض من محل مأكولات بحرية في مصر
سبوتنيك عربي
تمكنت مسؤولو البيئة بإحدى المدن المصرية من إنقاذ سلحفاة بحرية خضراء مهددة بالانقراض، بعد العثور عليها داخل محل مأكولات بحرية بالمدينة. 25.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-25T18:34+0000
2026-01-25T18:34+0000
2026-01-25T18:34+0000
مجتمع
أخبار العالم الآن
منوعات
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/19/1109624545_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_df98198fed69d0e2f696565cf6277242.jpg
ذكرت ذلك صحيفة "المصري اليوم" المصرية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن السلطات تحفظت عليها واتخذت الإجراءات البيئية والقانونية اللازمة لضمان حمايتها.ولفتت الصحيفة إلى أن جهاز شؤون البيئة أصدر بيانا قال فيه، إنه جرى التنسيق مع مركز إنقاذ السلاحف البحرية بمحمية "أشتوم الجميل" في محافظة بورسعيد لاستلام السلحفاة، وإجراء الفحوصات البيطرية اللازمة وتقديم الرعاية الصحية المطلوبة، تمهيدا لإعادة إطلاقها في بيئتها الطبيعية بعد التأكد من سلامتها.وأكد الجهاز أن السلحفاة البحرية الخضراء من الكائنات المهددة بالانقراض عالميا والمشمولة بالحماية القانونية، مشيرا إلى أن التحرك السريع جاء فور تلقي بلاغ من أحد المواطنين بهذا الشأن.كما أشاد البيان بالدور الإيجابي للتنسيق المؤسسي وارتفاع الوعي المجتمعي، باعتبارهما عنصرين أساسيين في دعم جهود الدولة لحماية التنوع البيولوجي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
https://sarabic.ae/20190721/العثور-على-سلحفاة-نادرة-برأسين-وهذا-ما-يميزها-عن-كل-من-يشبهها-صور-1042411986.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/19/1109624545_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8c5d34c66adce451bc699885cc5a5886.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, منوعات, مصر, أخبار مصر الآن
أخبار العالم الآن, منوعات, مصر, أخبار مصر الآن
إنقاذ سلحفاة مهددة بالانقراض من محل مأكولات بحرية في مصر
تمكنت مسؤولو البيئة بإحدى المدن المصرية من إنقاذ سلحفاة بحرية خضراء مهددة بالانقراض، بعد العثور عليها داخل محل مأكولات بحرية بالمدينة.
ذكرت ذلك صحيفة "المصري اليوم" المصرية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن السلطات تحفظت عليها واتخذت الإجراءات البيئية والقانونية اللازمة لضمان حمايتها
.
ولفتت الصحيفة إلى أن جهاز شؤون البيئة أصدر بيانا قال فيه، إنه جرى التنسيق مع مركز إنقاذ السلاحف البحرية
بمحمية "أشتوم الجميل" في محافظة بورسعيد لاستلام السلحفاة، وإجراء الفحوصات البيطرية اللازمة وتقديم الرعاية الصحية المطلوبة، تمهيدا لإعادة إطلاقها في بيئتها الطبيعية بعد التأكد من سلامتها.
وأكد الجهاز أن السلحفاة
البحرية الخضراء من الكائنات المهددة بالانقراض عالميا والمشمولة بالحماية القانونية، مشيرا إلى أن التحرك السريع جاء فور تلقي بلاغ من أحد المواطنين بهذا الشأن.
كما أشاد البيان بالدور الإيجابي للتنسيق المؤسسي وارتفاع الوعي المجتمعي، باعتبارهما عنصرين أساسيين في دعم جهود الدولة لحماية التنوع البيولوجي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.