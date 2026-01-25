https://sarabic.ae/20260125/إنقاذ-سلحفاة-مهددة-بالانقراض-من-محل-مأكولات-بحرية-في-مصر-1109624445.html

إنقاذ سلحفاة مهددة بالانقراض من محل مأكولات بحرية في مصر

سبوتنيك عربي

تمكنت مسؤولو البيئة بإحدى المدن المصرية من إنقاذ سلحفاة بحرية خضراء مهددة بالانقراض، بعد العثور عليها داخل محل مأكولات بحرية بالمدينة. 25.01.2026, سبوتنيك عربي

ذكرت ذلك صحيفة "المصري اليوم" المصرية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن السلطات تحفظت عليها واتخذت الإجراءات البيئية والقانونية اللازمة لضمان حمايتها.ولفتت الصحيفة إلى أن جهاز شؤون البيئة أصدر بيانا قال فيه، إنه جرى التنسيق مع مركز إنقاذ السلاحف البحرية بمحمية "أشتوم الجميل" في محافظة بورسعيد لاستلام السلحفاة، وإجراء الفحوصات البيطرية اللازمة وتقديم الرعاية الصحية المطلوبة، تمهيدا لإعادة إطلاقها في بيئتها الطبيعية بعد التأكد من سلامتها.وأكد الجهاز أن السلحفاة البحرية الخضراء من الكائنات المهددة بالانقراض عالميا والمشمولة بالحماية القانونية، مشيرا إلى أن التحرك السريع جاء فور تلقي بلاغ من أحد المواطنين بهذا الشأن.كما أشاد البيان بالدور الإيجابي للتنسيق المؤسسي وارتفاع الوعي المجتمعي، باعتبارهما عنصرين أساسيين في دعم جهود الدولة لحماية التنوع البيولوجي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

