الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي بارز في "حزب الله" اللبناني

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، اغتيال قيادي بارز في "حزب الله" بإحدى بلدات جنوبي لبنان. 25.01.2026, سبوتنيك عربي

ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بيانا أوضح من خلاله أنه "في غارة دقيقة في جنوب لبنان، قضى الجيش الإسرائيلي على مسؤول المدفعية في "حزب الله" بقرية أرزون".وأكد الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه "هاجم في وقت سابق اليوم في منطقة البازورية وقضى على المدعو محمد الحسيني، مسؤول المدفعية في حزب الله الإرهابي في قرية أرزون بجنوب لبنان. إلى جانب نشاطه في حزب الله الإرهابي، عمل الإرهابي مدرسا في مدرسة لبنانية في القرية"، حسب تعبيره.وادعى الجيش أنه "خلال الحرب، دفع الإرهابي بمخططات إطلاق قذائف صاروخية عديدة ضد دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع، ومؤخرا انشغل بمحاولات إعادة ترميم قدرات المدفعية التابعة لحزب الله الإرهابي في جنوب لبنان".وفي وقت سابق اليوم، شنّ الجيش الإسرائيلي غارات قال إنها على مواقع لـ"حزب الله" في جنوب لبنان ومنطقة البقاع، استهدفت منشآت "يُشتبه في استخدامها لإنتاج وسائل قتالية"، وفق تعبيره.يشار إلى أن اتفاق وقف النار، الذي أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أنهى حربًا استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب تواصل شن ضربات على لبنان، وتقول إنها "تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب"، متعهدة بـ"منعه من ترميم قدراته"، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.وإثر ضغط كبير من أمريكا، وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرّت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقًا للاتفاق، وبدأ الجيش بتنفيذ المرحلة الأول منها، وفي يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن الجيش اللبناني، انتهاء تنفيذ تلك المرحلة.

