الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي بارز في "حزب الله" اللبناني
© Sputnikإسرائيل تشن غارات عنيفة على جنوب لبنان ودمار هائل
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، اغتيال قيادي بارز في "حزب الله" بإحدى بلدات جنوبي لبنان.
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بيانا أوضح من خلاله أنه "في غارة دقيقة في جنوب لبنان، قضى الجيش الإسرائيلي على مسؤول المدفعية في "حزب الله" بقرية أرزون".
#عاجل 🔸في غارة دقيقة في جنوب لبنان: جيش الدفاع قضى على مسؤول المدفعية في حزب الله الإرهابي بقرية أرزون— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 25, 2026
🔸هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم (الأحد) في منطقة البازورية وقضى على الإرهابي المدعو محمد الحسيني، مسؤول المدفعية في حزب الله الإرهابي في قرية أرزون بجنوب لبنان. إلى جانب… pic.twitter.com/VYi6sY4P9O
وأكد الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه "هاجم في وقت سابق اليوم في منطقة البازورية وقضى على المدعو محمد الحسيني، مسؤول المدفعية في حزب الله الإرهابي في قرية أرزون بجنوب لبنان. إلى جانب نشاطه في حزب الله الإرهابي، عمل الإرهابي مدرسا في مدرسة لبنانية في القرية"، حسب تعبيره.
وادعى الجيش أنه "خلال الحرب، دفع الإرهابي بمخططات إطلاق قذائف صاروخية عديدة ضد دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع، ومؤخرا انشغل بمحاولات إعادة ترميم قدرات المدفعية التابعة لحزب الله الإرهابي في جنوب لبنان".
وفي وقت سابق اليوم، شنّ الجيش الإسرائيلي غارات قال إنها على مواقع لـ"حزب الله" في جنوب لبنان ومنطقة البقاع، استهدفت منشآت "يُشتبه في استخدامها لإنتاج وسائل قتالية"، وفق تعبيره.
وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "الغارة الأولى استهدفت مبنى في منطقة بير السناسل، حيث رصدت القوات أنشطة لعناصر "حزب الله" داخل المبنى كانت تهدف لإنتاج أسلحة لصالح الحزب، بينما شملت الغارة الثانية البقاع، لاستهداف بنى تحتية عسكرية تابعة للحزب".
يشار إلى أن اتفاق وقف النار، الذي أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أنهى حربًا استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب تواصل شن ضربات على لبنان، وتقول إنها "تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب"، متعهدة بـ"منعه من ترميم قدراته"، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.
وإثر ضغط كبير من أمريكا، وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرّت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقًا للاتفاق، وبدأ الجيش بتنفيذ المرحلة الأول منها، وفي يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن الجيش اللبناني، انتهاء تنفيذ تلك المرحلة.