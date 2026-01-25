https://sarabic.ae/20260125/تظاهرات-واعتصامات-إلغاء-المخصصات-الجامعية-يشعل-العاصمة-العراقية-بغداد-1109613155.html

تظاهرات واعتصامات... إلغاء المخصصات الجامعية يشعل العاصمة العراقية بغداد... صور وفيديو

تظاهرات واعتصامات... إلغاء المخصصات الجامعية يشعل العاصمة العراقية بغداد... صور وفيديو

سبوتنيك عربي

شهدت العاصمة بغداد، اليوم الأحد، تحركات احتجاجية واسعة في الأوساط الجامعية، قادها موظفو الجامعات والمؤسسات التعليمية، اعتراضًا على قرار إلغاء مخصصات الخدمة... 25.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-25T10:23+0000

2026-01-25T10:23+0000

2026-01-25T10:35+0000

حصري

العراق

أخبار العراق اليوم

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/19/1109612220_22:0:1258:695_1920x0_80_0_0_8f02c6714db9ce691b06e278de1cdd83.jpg

وبحسب مراسل "سبوتنيك" في العراق، فإن عددًا من منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نظموا وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام مبنى الوزارة في بغداد، عبّروا خلالها عن رفضهم القاطع لقرار قطع المخصصات، معتبرين أنه "يمسّ حقوقًا وظيفية مكتسبة ومقرّة بموجب القوانين النافذة"، مطالبين بإلغائه فورًا.كما شهدت مناطق أخرى تظاهرات متزامنة شارك فيها آلاف من منتسبي وزارتي التربية والتعليم العالي، اعتراضًا على شمول مخصصات الخدمة الجامعية بإجراءات التقشف، وذلك بعد يوم واحد من تأكيد وزارة التعاليم العالي أن "قرار مجلس الوزراء لا يمسّ المخصصات الممنوحة للمتفرغين وفق القانون، ولا تلك المنصوص عليها في المادة (14) من قانون الخدمة الجامعية الخاص بالموظفين الفنيين والإداريين".ويأتي ذلك في ظل توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي للوزارات والمحافظات كافة بالالتزام بقرار مجلس الوزراء الخاص بتقليص النفقات وتعظيم الإيرادات المالية.ووفقًا للأمانة، فإن القرار رقم (4) لسنة 2026، تضمن إجراءات متعددة، من بينها إيقاف التعاقدات الجديدة، ومراجعة ملفات الأجور اليومية، وإعادة تقييم عدد من البرامج والامتيازات، بما فيها مخصصات الخدمة الجامعية، التي جرى قصرها على الموظفين المتفرغين للتدريس.من جانبها، أكدت وزارة المالية العراقية، في وقت سابق، على ضرورة التطبيق الموحّد والدقيق لقرارات مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد، مشيرة إلى أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار مواجهة التحديات المالية الراهنة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد".

https://sarabic.ae/20221207/رئيس-الحكومة-العراقية-سنعمل-على-محاسبة-المسؤولين-عن-سقوط-قتلى-في-مظاهرات-ذي-قار-1070959897.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

حصري, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي