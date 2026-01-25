مهاجمة نائب في الكونغرس الأمريكي وتهديده بالترحيل
كشف النائب الديمقراطي عن ولاية فلوريدا ماكسويل أليخاندرو فروست الأمريكية، أن رجلا اقترب منه في مهرجان "صندانس" السينمائي في ولاية يوتا، وهدده بالترحيل، ولكمه في وجهه.
وكتب النائب على منصة "إكس": "في مهرجان "صندانس" السينمائي، تعرضت لهجوم من رجل، وأخبرني أن ترامب (الرئيس الأمريكي دونالد) سيقوم بترحيلي، ثم لكمني في وجهي".
بحسب عضو الكونغرس، كان المهاجم ثملاً وصرخ بعبارات عنصرية أثناء فراره. وأضاف فروست أنه بخير وأن الرجل قد تم احتجازه.
Last night, I was assaulted by a man at Sundance Festival who told me that Trump was going to deport me before he punched me in the face. He was heard screaming racist remarks as he drunkenly ran off. The individual was arrested and I am okay.— Congressman Maxwell Alejandro Frost (@RepMaxwellFrost) January 24, 2026
وأفادت مجلة "فارايتي" بأن الحادثة وقعت يوم الجمعة في دورة مياه خلال فعالية تابعة لوكالة الفنانين المبدعين.
وذكرت المجلة أن شرطة مدينة بارك سيتي، حيث يُقام مهرجان الفيلم، حددت هوية المشتبه به باسم كريستيان يونغ، وقالت إنه اقتحم حفلا خاصا، وأضافت الشرطة أن المهاجم اعتدى أيضا على امرأة.
ويقام مهرجان "صندانس" السينمائي لعام 2026 في الفترة من 22 يناير إلى 1 فبراير.