الأمن السوري يعلن إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة إلى الأراضي اللبنانية

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
11:21 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
استفزازت أوكرانية بالتزامن مع الجولة الثانية للمفاوضات والعراق يعلن نقل سجناء داعش إلى سجون محصنة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:30 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الأمن السوري يعلن إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة إلى الأراضي اللبنانية
الأمن السوري يعلن إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة إلى الأراضي اللبنانية
أحبطت مديرية الأمن الداخلي في منطقة القصير في حمص، بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي في منطقة النبك في ريف دمشق، محاولة تهريب شحنة أسلحة إلى داخل الأراضي...
أخبار سوريا اليوم
لبنان
العالم العربي
الأخبار
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء اليوم الاثنين، عن مصدر أمني، أنه تم إحباط عملية التهريبة عقب ورود معلومات دقيقة حول تحرك سيارة مشتبه بها قادمة من بلدة جريجير.وأوضح المصدر أمني أن القوى الأمنية السورية اعترضت سيارة من نوع "شفروليه" كانت محملة بتسعة صواريخ موجهة من طراز "كونكورس"، و68 حشوة RPG، وصاروخين من نوع 107، إضافة إلى خمسة صناديق ذخيرة BKS .وأكد المصدر أن القوى الأمنية داهمت وكر العصابة الكائن في بلدة جريجير السورية والذي نقلت منه الأسلحة، حيث عثر على مخازن أسلحة ومنظار نهاري، فيما تتواصل الجهود لملاحقة جميع المتورطين في العملية.وجددت وزارة الداخلية السورية تأكيدها أن مواجهة شبكات التهريب ستبقى أولوية وطنية، وأن العمل الأمني مستمر بلا تهاون لتعزيز أمن الحدود، ومنع أي محاولات تهدد سلامة المواطنين.وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون، قد اكد، في وقت سابق، أن ما أنجزته حكومة بلاده خلال الفترة بين 5 أغسطس/ آب و5 سبتمبر/ أيلول 2025، "في ملف حصر السلاح بيد الدولة، يُعدّ خطوة غير مسبوقة في تاريخ لبنان الحديث".وأوضح عون، خلال لقائه مع أعضاء السلك الدبلوماسي وممثّلي المنظمات الدولية المعتمدين في لبنان، أن "الجيش اللبناني تمكّن منذ أكثر من 10 أشهر من بسط سيطرته الكاملة على جنوب الليطاني وتنظيفه من السلاح غير الشرعي".وجاءت تصريحات الرئيس اللبناني، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، في وقت أعلن فيه الجيش اللبناني إنجاز المرحلة الأولى من خطة نزع سلاح "حزب الله" اللبناني، رغم تشكيك إسرائيل بـ"مدى كفاية هذه الخطوات".
https://sarabic.ae/20260121/إسرائيل-تعلن-قصف-4-معابر-حدودية-بين-سوريا-ولبنان-يستخدمها-حزب-الله-1109493290.html
لبنان
أخبار سوريا اليوم, لبنان, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, لبنان, العالم العربي, الأخبار

الأمن السوري يعلن إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة إلى الأراضي اللبنانية

11:32 GMT 26.01.2026 (تم التحديث: 11:40 GMT 26.01.2026)
جنود من الجيش السوري يركبون دراجة نارية ويمرون بجانب مركبة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، والتي تُركت في شارع بالقرب من بلدة دير حافر، 17 يناير/ كانون الثاني 2026
جنود من الجيش السوري يركبون دراجة نارية ويمرون بجانب مركبة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، والتي تُركت في شارع بالقرب من بلدة دير حافر، 17 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
أحبطت مديرية الأمن الداخلي في منطقة القصير في حمص، بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي في منطقة النبك في ريف دمشق، محاولة تهريب شحنة أسلحة إلى داخل الأراضي اللبنانية عبر منطقة البريج.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء اليوم الاثنين، عن مصدر أمني، أنه تم إحباط عملية التهريبة عقب ورود معلومات دقيقة حول تحرك سيارة مشتبه بها قادمة من بلدة جريجير.
غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مناطق عدة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
إسرائيل تعلن قصف 4 معابر حدودية بين سوريا ولبنان "يستخدمها حزب الله"
21 يناير, 21:16 GMT
وأوضح المصدر أمني أن القوى الأمنية السورية اعترضت سيارة من نوع "شفروليه" كانت محملة بتسعة صواريخ موجهة من طراز "كونكورس"، و68 حشوة RPG، وصاروخين من نوع 107، إضافة إلى خمسة صناديق ذخيرة BKS .
وأكد المصدر أن القوى الأمنية داهمت وكر العصابة الكائن في بلدة جريجير السورية والذي نقلت منه الأسلحة، حيث عثر على مخازن أسلحة ومنظار نهاري، فيما تتواصل الجهود لملاحقة جميع المتورطين في العملية.
وجددت وزارة الداخلية السورية تأكيدها أن مواجهة شبكات التهريب ستبقى أولوية وطنية، وأن العمل الأمني مستمر بلا تهاون لتعزيز أمن الحدود، ومنع أي محاولات تهدد سلامة المواطنين.
وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون، قد اكد، في وقت سابق، أن ما أنجزته حكومة بلاده خلال الفترة بين 5 أغسطس/ آب و5 سبتمبر/ أيلول 2025، "في ملف حصر السلاح بيد الدولة، يُعدّ خطوة غير مسبوقة في تاريخ لبنان الحديث".
وأوضح عون، خلال لقائه مع أعضاء السلك الدبلوماسي وممثّلي المنظمات الدولية المعتمدين في لبنان، أن "الجيش اللبناني تمكّن منذ أكثر من 10 أشهر من بسط سيطرته الكاملة على جنوب الليطاني وتنظيفه من السلاح غير الشرعي".
وجاءت تصريحات الرئيس اللبناني، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، في وقت أعلن فيه الجيش اللبناني إنجاز المرحلة الأولى من خطة نزع سلاح "حزب الله" اللبناني، رغم تشكيك إسرائيل بـ"مدى كفاية هذه الخطوات".
