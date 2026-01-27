جمال الشرق يتجسد بختام مسابقة ملكة جمال تتارستان 2026

أميرة شاريبوفا، الفائزة في نهائي مسابقة ملكة جمال جمهورية تتارستان الثامنة والعشرين،"ملكة جمال تتارستان 2026"، على خشبة مسرح "غالياسغار كمال تاتار"، الحكومي الأكاديمي في قازان.
أميرة شاريبوفا، الفائزة في نهائي مسابقة ملكة جمال جمهورية تتارستان الثامنة والعشرين،"ملكة جمال تتارستان 2026"، على خشبة مسرح "غالياسغار كمال تاتار"، الحكومي الأكاديمي في قازان.
صورة تظهر جميع المتسابقات، في نهائي مسابقة ملكة جمال الجمهورية الثامنة والعشرين "ملكة جمال تتارستان 2026".
صورة تظهر جميع المتسابقات، في نهائي مسابقة ملكة جمال الجمهورية الثامنة والعشرين "ملكة جمال تتارستان 2026".
المتسابقة سميرة إسلاموفا، في نهائي مسابقة "ملكة جمال تتارستان 2026".
المتسابقة سميرة إسلاموفا، في نهائي مسابقة "ملكة جمال تتارستان 2026".
صورة تظهر نماذج الملابس من مجموعة "كوماي" (كازاخستان) كجزء من نهائي مسابقة، "ملكة جمال تتارستان 2026"، في قازان.
صورة تظهر نماذج الملابس من مجموعة "كوماي" (كازاخستان) كجزء من نهائي مسابقة، "ملكة جمال تتارستان 2026"، في قازان.
صورة تم التقاطها من زاوية أخرى، تظهر أيضا المتسابقات، في نهائي مسابقة"ملكة جمال تتارستان 2026".
صورة تم التقاطها من زاوية أخرى، تظهر أيضا المتسابقات، في نهائي مسابقة"ملكة جمال تتارستان 2026".
المشاركات في نهائي مسابقة ملكة جمال جمهورية تتارستان الثامنة والعشرين "ملكة جمال تتارستان 2026".
المشاركات في نهائي مسابقة ملكة جمال جمهورية تتارستان الثامنة والعشرين "ملكة جمال تتارستان 2026".
أميرة شاريبوفا، في نهائي مسابقة ملكة جمال جمهورية تتارستان الثامنة والعشرين "ملكة جمال تتارستان 2026".
أميرة شاريبوفا، في نهائي مسابقة ملكة جمال جمهورية تتارستان الثامنة والعشرين "ملكة جمال تتارستان 2026".
صورة تظهر صوفيا بيستروفا (التي تقف في المنتصف)، في نهائي مسابقة ملكة جمال جمهورية تتارستان الثامنة والعشرين "ملكة جمال تتارستان 2026" على مسرح "غالياسغار كمال تاتا".
صورة تظهر صوفيا بيستروفا (التي تقف في المنتصف)، في نهائي مسابقة ملكة جمال جمهورية تتارستان الثامنة والعشرين "ملكة جمال تتارستان 2026" على مسرح "غالياسغار كمال تاتا".
عرض أزياء، يضم مجموعة "الزي الروسي"، للمصمم رومان بيستوف، في نهائيات مسابقة ملكة جمال جمهورية تتارستان، لعام 2026.
عرض أزياء، يضم مجموعة "الزي الروسي"، للمصمم رومان بيستوف، في نهائيات مسابقة ملكة جمال جمهورية تتارستان، لعام 2026.
أميرة شاريبوفا، الفائزة في نهائي مسابقة "ملكة جمال تتارستان 2026".
أميرة شاريبوفا، الفائزة في نهائي مسابقة "ملكة جمال تتارستان 2026".
المتسابقات المشاركات، في نهائي مسابقة "ملكة جمال تتارستان 2026" على مسرح مسرح "غالياسغار كمال"، في قازان.
المتسابقات المشاركات، في نهائي مسابقة "ملكة جمال تتارستان 2026" على مسرح مسرح "غالياسغار كمال"، في قازان.
إيديليا باديرتدينوفا، الفائزة بلقب مسابقة "ملكة جمال تتارستان 2025"، تهنئ، أميرة شاريبوفا، التي فازت بالنهائي في مسابقة "ملكة جمال تتارستان 2026"، في حفل توزيع الجوائز على خشبة مسرح "غالياسغار كمال"، في قازان.
إيديليا باديرتدينوفا، الفائزة بلقب مسابقة "ملكة جمال تتارستان 2025"، تهنئ، أميرة شاريبوفا، التي فازت بالنهائي في مسابقة "ملكة جمال تتارستان 2026"، في حفل توزيع الجوائز على خشبة مسرح "غالياسغار كمال"، في قازان.