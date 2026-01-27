عربي
جمال الشرق يتجسد بختام مسابقة ملكة جمال تتارستان 2026

11:02 GMT 27.01.2026
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من أبرز الصور التي تم التقاطها خلال فعالية "ملكة جمال تتارستان 2026"، في العاصمة التتارستانية قازان.
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

أميرة شاريبوفا، الفائزة في نهائي مسابقة ملكة جمال جمهورية تتارستان الثامنة والعشرين،"ملكة جمال تتارستان 2026"، على خشبة مسرح "غالياسغار كمال تاتار"، الحكومي الأكاديمي في قازان.

أميرة شاريبوفا، الفائزة في نهائي مسابقة ملكة جمال جمهورية تتارستان الثامنة والعشرين،&quot;ملكة جمال تتارستان 2026&quot;، على خشبة مسرح &quot;غالياسغار كمال تاتار&quot;، الحكومي الأكاديمي في قازان. - سبوتنيك عربي
1/12
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

أميرة شاريبوفا، الفائزة في نهائي مسابقة ملكة جمال جمهورية تتارستان الثامنة والعشرين،"ملكة جمال تتارستان 2026"، على خشبة مسرح "غالياسغار كمال تاتار"، الحكومي الأكاديمي في قازان.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر جميع المتسابقات، في نهائي مسابقة ملكة جمال الجمهورية الثامنة والعشرين "ملكة جمال تتارستان 2026".

صورة تظهر جميع المتسابقات، في نهائي مسابقة ملكة جمال الجمهورية الثامنة والعشرين &quot;ملكة جمال تتارستان 2026&quot;. - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر جميع المتسابقات، في نهائي مسابقة ملكة جمال الجمهورية الثامنة والعشرين "ملكة جمال تتارستان 2026".

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

المتسابقة سميرة إسلاموفا، في نهائي مسابقة "ملكة جمال تتارستان 2026".

المتسابقة سميرة إسلاموفا، في نهائي مسابقة &quot;ملكة جمال تتارستان 2026&quot;. - سبوتنيك عربي
3/12
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

المتسابقة سميرة إسلاموفا، في نهائي مسابقة "ملكة جمال تتارستان 2026".

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر نماذج الملابس من مجموعة "كوماي" (كازاخستان) كجزء من نهائي مسابقة، "ملكة جمال تتارستان 2026"، في قازان.

صورة تظهر نماذج الملابس من مجموعة &quot;كوماي&quot; (كازاخستان) كجزء من نهائي مسابقة، &quot;ملكة جمال تتارستان 2026&quot;، في قازان. - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر نماذج الملابس من مجموعة "كوماي" (كازاخستان) كجزء من نهائي مسابقة، "ملكة جمال تتارستان 2026"، في قازان.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تم التقاطها من زاوية أخرى، تظهر أيضا المتسابقات، في نهائي مسابقة"ملكة جمال تتارستان 2026".

صورة تم التقاطها من زاوية أخرى، تظهر أيضا المتسابقات، في نهائي مسابقة&quot;ملكة جمال تتارستان 2026&quot;. - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة تم التقاطها من زاوية أخرى، تظهر أيضا المتسابقات، في نهائي مسابقة"ملكة جمال تتارستان 2026".

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركات في نهائي مسابقة ملكة جمال جمهورية تتارستان الثامنة والعشرين "ملكة جمال تتارستان 2026".

المشاركات في نهائي مسابقة ملكة جمال جمهورية تتارستان الثامنة والعشرين &quot;ملكة جمال تتارستان 2026&quot;. - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

المشاركات في نهائي مسابقة ملكة جمال جمهورية تتارستان الثامنة والعشرين "ملكة جمال تتارستان 2026".

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

أميرة شاريبوفا، في نهائي مسابقة ملكة جمال جمهورية تتارستان الثامنة والعشرين "ملكة جمال تتارستان 2026".

أميرة شاريبوفا، في نهائي مسابقة ملكة جمال جمهورية تتارستان الثامنة والعشرين &quot;ملكة جمال تتارستان 2026&quot;. - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

أميرة شاريبوفا، في نهائي مسابقة ملكة جمال جمهورية تتارستان الثامنة والعشرين "ملكة جمال تتارستان 2026".

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر صوفيا بيستروفا (التي تقف في المنتصف)، في نهائي مسابقة ملكة جمال جمهورية تتارستان الثامنة والعشرين "ملكة جمال تتارستان 2026" على مسرح "غالياسغار كمال تاتا".

صورة تظهر صوفيا بيستروفا (التي تقف في المنتصف)، في نهائي مسابقة ملكة جمال جمهورية تتارستان الثامنة والعشرين &quot;ملكة جمال تتارستان 2026&quot; على مسرح &quot;غالياسغار كمال تاتا&quot;. - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر صوفيا بيستروفا (التي تقف في المنتصف)، في نهائي مسابقة ملكة جمال جمهورية تتارستان الثامنة والعشرين "ملكة جمال تتارستان 2026" على مسرح "غالياسغار كمال تاتا".

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

عرض أزياء، يضم مجموعة "الزي الروسي"، للمصمم رومان بيستوف، في نهائيات مسابقة ملكة جمال جمهورية تتارستان، لعام 2026.

عرض أزياء، يضم مجموعة &quot;الزي الروسي&quot;، للمصمم رومان بيستوف، في نهائيات مسابقة ملكة جمال جمهورية تتارستان، لعام 2026. - سبوتنيك عربي
9/12
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

عرض أزياء، يضم مجموعة "الزي الروسي"، للمصمم رومان بيستوف، في نهائيات مسابقة ملكة جمال جمهورية تتارستان، لعام 2026.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

أميرة شاريبوفا، الفائزة في نهائي مسابقة "ملكة جمال تتارستان 2026".

أميرة شاريبوفا، الفائزة في نهائي مسابقة &quot;ملكة جمال تتارستان 2026&quot;. - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

أميرة شاريبوفا، الفائزة في نهائي مسابقة "ملكة جمال تتارستان 2026".

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

المتسابقات المشاركات، في نهائي مسابقة "ملكة جمال تتارستان 2026" على مسرح مسرح "غالياسغار كمال"، في قازان.

المتسابقات المشاركات، في نهائي مسابقة &quot;ملكة جمال تتارستان 2026&quot; على مسرح مسرح &quot;غالياسغار كمال&quot;، في قازان. - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

المتسابقات المشاركات، في نهائي مسابقة "ملكة جمال تتارستان 2026" على مسرح مسرح "غالياسغار كمال"، في قازان.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

إيديليا باديرتدينوفا، الفائزة بلقب مسابقة "ملكة جمال تتارستان 2025"، تهنئ، أميرة شاريبوفا، التي فازت بالنهائي في مسابقة "ملكة جمال تتارستان 2026"، في حفل توزيع الجوائز على خشبة مسرح "غالياسغار كمال"، في قازان.

إيديليا باديرتدينوفا، الفائزة بلقب مسابقة &quot;ملكة جمال تتارستان 2025&quot;، تهنئ، أميرة شاريبوفا، التي فازت بالنهائي في مسابقة &quot;ملكة جمال تتارستان 2026&quot;، في حفل توزيع الجوائز على خشبة مسرح &quot;غالياسغار كمال&quot;، في قازان. - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

إيديليا باديرتدينوفا، الفائزة بلقب مسابقة "ملكة جمال تتارستان 2025"، تهنئ، أميرة شاريبوفا، التي فازت بالنهائي في مسابقة "ملكة جمال تتارستان 2026"، في حفل توزيع الجوائز على خشبة مسرح "غالياسغار كمال"، في قازان.

