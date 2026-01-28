السوداني يوجه بإنجاز متطلبات خطة تسليح الجيش العراقي خلال أيام
© Photo / x.comرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يترأس اجتماع اللجنة العليا للتسليح
© Photo / x.com
أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، توجيهات جديدة تتعلق بملف تسليح القوات الأمنية، مؤكدا ضرورة الإسراع في استكمال المتطلبات الفنية والإجرائية الخاصة بالخطة المعتمدة لتعزيز قدرات الجيش بمختلف أفرعه.
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، أن السوداني ترأس، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا للتسليح، بحضور وزيري التخطيط والنفط ورئيس أركان الجيش ورئيسي هيئتي الحشد الشعبي والتصنيع الحربي.
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، يترأس اجتماع اللجنة العليا للتسليح، بحضور السادة وزيري التخطيط والنفط، ورئيس أركان الجيش، ورئيسي هيأتي الحشد الشعبي والتصنيع الحربي، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والمديرين العامين للتسليح.— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) January 28, 2026
وقدم الأمين العام لوزارة الدفاع خلال… pic.twitter.com/m2y2Rj0snr
استعرض الاجتماع تقريرا مفصلا قدمه الأمين العام لوزارة الدفاع حول برنامج التسليح وأولوياته، مشيرًا إلى التطور النوعي الذي تحقق خلال السنوات الـ 3 الماضية، خاصة فيما يتعلق بالقوة الجوية والدفاع الجوي والاستخبارات العسكرية.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية مواصلة العمل الجاد لتعزيز القدرات الأمنية للعراق في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت خطة واضحة ومحددة الأولويات تستند إلى الإمكانات المتاحة، وتشكل إطارا طموحا لتطوير واقع تسليح القوات المسلحة، مع التشديد على الاستمرار في هذا الملف الحيوي رغم التحديات المالية.
ووجّه السوداني وزارة التخطيط بإعداد المتطلبات اللازمة لخطة التسليح خلال أيام ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها، تمهيدا لإدراجها ضمن بنود الموازنة الاتحادية لهذا العام.