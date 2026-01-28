السوداني يوجه بإنجاز متطلبات خطة تسليح الجيش العراقي خلال أيام

عربي
أمساليوم
بث مباشر
تابعنا عبر
أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، توجيهات جديدة تتعلق بملف تسليح القوات الأمنية، مؤكدا ضرورة الإسراع في استكمال المتطلبات الفنية والإجرائية الخاصة بالخطة المعتمدة لتعزيز قدرات الجيش بمختلف أفرعه.
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، أن السوداني ترأس، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا للتسليح، بحضور وزيري التخطيط والنفط ورئيس أركان الجيش ورئيسي هيئتي الحشد الشعبي والتصنيع الحربي.
استعرض الاجتماع تقريرا مفصلا قدمه الأمين العام لوزارة الدفاع حول برنامج التسليح وأولوياته، مشيرًا إلى التطور النوعي الذي تحقق خلال السنوات الـ 3 الماضية، خاصة فيما يتعلق بالقوة الجوية والدفاع الجوي والاستخبارات العسكرية.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية مواصلة العمل الجاد لتعزيز القدرات الأمنية للعراق في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت خطة واضحة ومحددة الأولويات تستند إلى الإمكانات المتاحة، وتشكل إطارا طموحا لتطوير واقع تسليح القوات المسلحة، مع التشديد على الاستمرار في هذا الملف الحيوي رغم التحديات المالية.
ووجّه السوداني وزارة التخطيط بإعداد المتطلبات اللازمة لخطة التسليح خلال أيام ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها، تمهيدا لإدراجها ضمن بنود الموازنة الاتحادية لهذا العام.
