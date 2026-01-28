https://sarabic.ae/20260128/الهند-تتوقع-تنفيذ-اتفاق-التجارة-الحرة-مع-الاتحاد-الأوروبي-خلال-2026-1109712563.html

الهند تتوقع تنفيذ اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي خلال 2026

الهند تتوقع تنفيذ اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي خلال 2026

صرّح وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال بأن الهند تتوقع دخول اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في وقت مبكر من عام 2026. 28.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال غويال في إحاطة صحافية يوم الثلاثاء إنه "سيتم إجراء المراجعة القانونية على أساس سريع كما ناقشنا اليوم وترجمته إلى 24 لغة في وقت واحد. نأمل أن نتمكن من الاحتفال بدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ خلال العام التقويمي 2026 نفسه".وأشار غويال إلى أن إبرام اتفاق التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي يظهر عمق الشراكة والنوايا الاستراتيجية للطرفين، مضيفًا أن "هذا يعكس أنه عندما تقرر نسبة 25 بالمئة من التجارة العالمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية، بما في ذلك من خلال اتفاق التجارة الحرة، فإنه يفتح الأبواب أمام التعاون الدفاعي، والاستثمارات الأكبر، والتعاون في مجال الابتكار والعلوم، والمزيد من التكامل في الأسواق المالية".في الوقت نفسه، وصف وزير الاقتصاد الهولندي فينسنت كاريمانس اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والهند بأنه أخبار ممتازة لاقتصاد البلاد وفرصة لرواد الأعمال المحليين.وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد أعلنت أمس الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي والهند أبرما اتفاق تجارة حرة.وبلغ حجم التجارة الثنائية في السلع بين الهند والاتحاد الأوروبي خلال الفترة 2024-2025 مبلغ 136.53 مليار دولار، ما يجعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للهند في السلع. فيما بلغ حجم التجارة في الخدمات عام 2024 مبلغ 83.1 مليار دولار.

