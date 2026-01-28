عربي
https://sarabic.ae/20260128/الهند-تتوقع-تنفيذ-اتفاق-التجارة-الحرة-مع-الاتحاد-الأوروبي-خلال-2026-1109712563.html
الهند تتوقع تنفيذ اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي خلال 2026
الهند تتوقع تنفيذ اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي خلال 2026
سبوتنيك عربي
صرّح وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال بأن الهند تتوقع دخول اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في وقت مبكر من عام 2026.
2026-01-28T04:25+0000
2026-01-28T04:25+0000
أخبار الهند اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/18/1059109597_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_97d2c4ab5e31e3d650c160849befe36d.jpg
وقال غويال في إحاطة صحافية يوم الثلاثاء إنه "سيتم إجراء المراجعة القانونية على أساس سريع كما ناقشنا اليوم وترجمته إلى 24 لغة في وقت واحد. نأمل أن نتمكن من الاحتفال بدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ خلال العام التقويمي 2026 نفسه".وأشار غويال إلى أن إبرام اتفاق التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي يظهر عمق الشراكة والنوايا الاستراتيجية للطرفين، مضيفًا أن "هذا يعكس أنه عندما تقرر نسبة 25 بالمئة من التجارة العالمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية، بما في ذلك من خلال اتفاق التجارة الحرة، فإنه يفتح الأبواب أمام التعاون الدفاعي، والاستثمارات الأكبر، والتعاون في مجال الابتكار والعلوم، والمزيد من التكامل في الأسواق المالية".في الوقت نفسه، وصف وزير الاقتصاد الهولندي فينسنت كاريمانس اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والهند بأنه أخبار ممتازة لاقتصاد البلاد وفرصة لرواد الأعمال المحليين.وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد أعلنت أمس الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي والهند أبرما اتفاق تجارة حرة.وبلغ حجم التجارة الثنائية في السلع بين الهند والاتحاد الأوروبي خلال الفترة 2024-2025 مبلغ 136.53 مليار دولار، ما يجعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للهند في السلع. فيما بلغ حجم التجارة في الخدمات عام 2024 مبلغ 83.1 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20230909/مجموعة-العشرين-بصدد-الكشف-عن-خطة-التجارة-بين-الاتحاد-الأوروبي-والشرق-الأوسط-والهند-1080839485.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/18/1059109597_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_59fb551ca65373e31c137b32660ca54b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الهند اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار الهند اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن

الهند تتوقع تنفيذ اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي خلال 2026

04:25 GMT 28.01.2026
© Photo / Tunisian Ministry of Environmentحاوية محملة بالنفايات المنزلية الإيطالية في ميناء سوسة بتونس
حاوية محملة بالنفايات المنزلية الإيطالية في ميناء سوسة بتونس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
© Photo / Tunisian Ministry of Environment
تابعنا عبر
صرّح وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال بأن الهند تتوقع دخول اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في وقت مبكر من عام 2026.
وقال غويال في إحاطة صحافية يوم الثلاثاء إنه "سيتم إجراء المراجعة القانونية على أساس سريع كما ناقشنا اليوم وترجمته إلى 24 لغة في وقت واحد. نأمل أن نتمكن من الاحتفال بدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ خلال العام التقويمي 2026 نفسه".
أعلام الدول المشاركة في قمة قادة مجموعة العشرين، المنطلقة في نيودلهي، الهند، 7 سبتمبر/ أيلول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
مجموعة العشرين بصدد الكشف عن خطة التجارة بين الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط والهند
9 سبتمبر 2023, 07:29 GMT
وأشار غويال إلى أن إبرام اتفاق التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي يظهر عمق الشراكة والنوايا الاستراتيجية للطرفين، مضيفًا أن "هذا يعكس أنه عندما تقرر نسبة 25 بالمئة من التجارة العالمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية، بما في ذلك من خلال اتفاق التجارة الحرة، فإنه يفتح الأبواب أمام التعاون الدفاعي، والاستثمارات الأكبر، والتعاون في مجال الابتكار والعلوم، والمزيد من التكامل في الأسواق المالية".
في الوقت نفسه، وصف وزير الاقتصاد الهولندي فينسنت كاريمانس اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والهند بأنه أخبار ممتازة لاقتصاد البلاد وفرصة لرواد الأعمال المحليين.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد أعلنت أمس الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي والهند أبرما اتفاق تجارة حرة.
وبلغ حجم التجارة الثنائية في السلع بين الهند والاتحاد الأوروبي خلال الفترة 2024-2025 مبلغ 136.53 مليار دولار، ما يجعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للهند في السلع. فيما بلغ حجم التجارة في الخدمات عام 2024 مبلغ 83.1 مليار دولار.
