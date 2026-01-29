تونس تهزم الجزائر وتضرب موعدا مع مصر في نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبراء: العلاقة الروسية السورية مهمة لكلا الطرفين
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
نائب عراقي: "الإطار التنسيقي" قد يتجه نحو مرشح توافقي جديد لرئاسة الوزراء
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قنوات الصوديوم طريقة جديد لعلاج الألم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبراء يتحدثون عن أهمية زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لقاء بوتين والشرع.. تأكيد على متانة العلاقات ودور روسيا في استقرار سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260129/تونس-تهزم-الجزائر-وتضرب-موعدا-مع-مصر-في-نهائي-كأس-أمم-إفريقيا-لكرة-اليد--1109789556.html
تونس تهزم الجزائر وتضرب موعدا مع مصر في نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد
تونس تهزم الجزائر وتضرب موعدا مع مصر في نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد
سبوتنيك عربي
حقق منتخب تونس لكرة اليد فوزًا ساحقًا على نظيره الجزائري بنتيجة 33-24، مساء اليوم الخميس، في مباراة نصف النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2026 المقامة في رواندا،... 29.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-29T21:05+0000
2026-01-29T21:05+0000
أخبار تونس اليوم
الجزائر
أخبار مصر الآن
رياضة
أفريقيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104247/73/1042477355_0:128:2448:1505_1920x0_80_0_0_484c16fa94c0c3b1f442d9753d450933.jpg
وبعد بداية متعثرة في البطولة، استعاد "نسور قرطاج" بريقهم بأداء مثالي أمام الجزائر، حيث فرضوا سيطرتهم الكاملة منذ الدقائق الأولى، مستفيدين من جاهزيتهم الهجومية الحادة وصلابتهم الدفاعية، وفقا لمواقع رياضية. وانتهى الشوط الأول بتقدم تونسي مريح 19-11 (فارق 8 أهداف)، قبل أن يواصل المنتخب التونسي تفوقه في الشوط الثاني، مع توسيع الفارق إلى 10 أهداف عند 30-20، ثم 33-23، ليحسم اللقاء بنتيجة 33-24 النهائية. وستكون المباراة النهائية فرصة ذهبية لمصر لتحقيق اللقب الرابع على التوالي والعاشر في تاريخها، بينما يطمح المنتخب التونسي - حامل الرقم القياسي بعدد التتويجات - في استعادة اللقب للمرة الحادية عشرة، والأولى منذ عام 2018. وتُعد هذه المواجهة النهائية عربية خالصة، تعكس سيطرة المنتخبات العربية على القارة السمراء في رياضة كرة اليد، وسط ترقب كبير لما ستحمله المباراة من إثارة وتنافس شرس.
https://sarabic.ae/20221109/وفاة-لاعب-كرة-يد-أردني-أثناء-مباراة-لفريقه-فيديو-1069982359.html
أخبار تونس اليوم
الجزائر
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104247/73/1042477355_136:0:2312:1632_1920x0_80_0_0_d3e2be26577b9a3d3b6b312af29119cd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تونس اليوم, الجزائر, أخبار مصر الآن, رياضة, أفريقيا
أخبار تونس اليوم, الجزائر, أخبار مصر الآن, رياضة, أفريقيا

تونس تهزم الجزائر وتضرب موعدا مع مصر في نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد

21:05 GMT 29.01.2026
© AP Photo / Matthias Schraderكرة اليد
كرة اليد - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Matthias Schrader
تابعنا عبر
حقق منتخب تونس لكرة اليد فوزًا ساحقًا على نظيره الجزائري بنتيجة 33-24، مساء اليوم الخميس، في مباراة نصف النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2026 المقامة في رواندا، ليبلغ الدور النهائي ويواجه مصر في قمة عربية منتظرة.
وبعد بداية متعثرة في البطولة، استعاد "نسور قرطاج" بريقهم بأداء مثالي أمام الجزائر، حيث فرضوا سيطرتهم الكاملة منذ الدقائق الأولى، مستفيدين من جاهزيتهم الهجومية الحادة وصلابتهم الدفاعية، وفقا لمواقع رياضية.
كرة اليد - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
وفاة لاعب كرة يد أردني أثناء مباراة لفريقه... فيديو
9 نوفمبر 2022, 13:06 GMT
وانتهى الشوط الأول بتقدم تونسي مريح 19-11 (فارق 8 أهداف)، قبل أن يواصل المنتخب التونسي تفوقه في الشوط الثاني، مع توسيع الفارق إلى 10 أهداف عند 30-20، ثم 33-23، ليحسم اللقاء بنتيجة 33-24 النهائية.
ويواجه منتخب تونس في النهائي، المقرر يوم السبت القادم في قاعة كيغالي برواندا، منتخب مصر الذي تأهل بدوره بعد فوزه على الرأس الأخضر بنتيجة 32-26 في نصف النهائي الأول.
وستكون المباراة النهائية فرصة ذهبية لمصر لتحقيق اللقب الرابع على التوالي والعاشر في تاريخها، بينما يطمح المنتخب التونسي - حامل الرقم القياسي بعدد التتويجات - في استعادة اللقب للمرة الحادية عشرة، والأولى منذ عام 2018.
وتُعد هذه المواجهة النهائية عربية خالصة، تعكس سيطرة المنتخبات العربية على القارة السمراء في رياضة كرة اليد، وسط ترقب كبير لما ستحمله المباراة من إثارة وتنافس شرس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала