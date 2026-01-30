عربي
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك"، مجموعة من أبرز الصور التي التقطتها عدسات الكاميرات خلال الأسبوع. 30.01.2026, سبوتنيك عربي
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

12:47 GMT 30.01.2026
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك"، مجموعة من أبرز الصور التي التقطتها عدسات الكاميرات خلال الأسبوع.
© REUTERS Abdul Saboor

تغادر تايانا تايلور بعد عرض مجموعة أزياء شياباريلي الراقية لربيع وصيف 2026 في باريس، فرنسا، 26 يناير/كانون الثاني 2026.

تغادر تايانا تايلور بعد عرض مجموعة أزياء شياباريلي الراقية لربيع وصيف 2026 في باريس، فرنسا، 26 يناير/كانون الثاني 2026. - سبوتنيك عربي
1/16
© REUTERS Abdul Saboor

تغادر تايانا تايلور بعد عرض مجموعة أزياء شياباريلي الراقية لربيع وصيف 2026 في باريس، فرنسا، 26 يناير/كانون الثاني 2026.

© AP Photo / Bruna Prado

يشاهد الناس طائرات الهليكوبتر التابعة لسلاح الجو الإسباني "باترولا أسبا" وهي تؤدي عروضها فوق شاطئ إيبانيما في ريو دي جانيرو، الأربعاء، 28 يناير/كانون الثاني 2026.

يشاهد الناس طائرات الهليكوبتر التابعة لسلاح الجو الإسباني &quot;باترولا أسبا&quot; وهي تؤدي عروضها فوق شاطئ إيبانيما في ريو دي جانيرو، الأربعاء، 28 يناير/كانون الثاني 2026. - سبوتنيك عربي
2/16
© AP Photo / Bruna Prado

يشاهد الناس طائرات الهليكوبتر التابعة لسلاح الجو الإسباني "باترولا أسبا" وهي تؤدي عروضها فوق شاطئ إيبانيما في ريو دي جانيرو، الأربعاء، 28 يناير/كانون الثاني 2026.

© Sputnik . Alexander Kazakov/POOL / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة مشتركة إلى متحف الإرميتاج الحكومي في سانت بطرسبورغ مع السلطان إبراهيم، الحاكم الأعلى لماليزيا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة مشتركة إلى متحف الإرميتاج الحكومي في سانت بطرسبورغ مع السلطان إبراهيم، الحاكم الأعلى لماليزيا. - سبوتنيك عربي
3/16
© Sputnik . Alexander Kazakov/POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة مشتركة إلى متحف الإرميتاج الحكومي في سانت بطرسبورغ مع السلطان إبراهيم، الحاكم الأعلى لماليزيا.

© Sputnik . Artem Pryahin / الانتقال إلى بنك الصور

أحد سكان المدينة على خليج فنلندا المتجمد في سانت بطرسبورغ. في الخلفية: برج مجمع "لاختا سنتر" متعدد الوظائف للأعمال وكاسحة الجليد "كابتن كوسولابوف".

أحد سكان المدينة على خليج فنلندا المتجمد في سانت بطرسبورغ. في الخلفية: برج مجمع &quot;لاختا سنتر&quot; متعدد الوظائف للأعمال وكاسحة الجليد &quot;كابتن كوسولابوف&quot;. - سبوتنيك عربي
4/16
© Sputnik . Artem Pryahin
/
الانتقال إلى بنك الصور

أحد سكان المدينة على خليج فنلندا المتجمد في سانت بطرسبورغ. في الخلفية: برج مجمع "لاختا سنتر" متعدد الوظائف للأعمال وكاسحة الجليد "كابتن كوسولابوف".

© REUTERS Francis Mascarenhas

يتفقد رجال الشرطة حطام طائرة "ليرجيت 45" التابعة لشركة VSR Ventures، والتي لقي على متنها نائب رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا، أجيت باوار، وأربعة آخرون مصرعهم، بعد تحطمها في باراماتي، الهند، في 28 يناير/كانون الثاني 2026.

يتفقد رجال الشرطة حطام طائرة &quot;ليرجيت 45&quot; التابعة لشركة VSR Ventures، والتي لقي على متنها نائب رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا، أجيت باوار، وأربعة آخرون مصرعهم، بعد تحطمها في باراماتي، الهند، في 28 يناير/كانون الثاني 2026. - سبوتنيك عربي
5/16
© REUTERS Francis Mascarenhas

يتفقد رجال الشرطة حطام طائرة "ليرجيت 45" التابعة لشركة VSR Ventures، والتي لقي على متنها نائب رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا، أجيت باوار، وأربعة آخرون مصرعهم، بعد تحطمها في باراماتي، الهند، في 28 يناير/كانون الثاني 2026.

© REUTERS Marko Djurica

صورة التقطتها طائرة دون طيار لرجل يمارس التجديف بقارب الكاياك بجوار جبل جليدي في نوك، غرينلاند، 25 يناير/كانون الثاني 2026.

صورة التقطتها طائرة دون طيار لرجل يمارس التجديف بقارب الكاياك بجوار جبل جليدي في نوك، غرينلاند، 25 يناير/كانون الثاني 2026. - سبوتنيك عربي
6/16
© REUTERS Marko Djurica

صورة التقطتها طائرة دون طيار لرجل يمارس التجديف بقارب الكاياك بجوار جبل جليدي في نوك، غرينلاند، 25 يناير/كانون الثاني 2026.

© REUTERS Benoit Tessier

عارضة الأزياء كوكو روشا تقدم تصميمًا من إبداع المصممين فان هوي وستيفن دوان، ضمن عرض مجموعة الأزياء الراقية لربيع وصيف 2026 لدار أزياء فان هوي، في باريس، فرنسا، 29 يناير/كانون الثاني 2026.

عارضة الأزياء كوكو روشا تقدم تصميمًا من إبداع المصممين فان هوي وستيفن دوان، ضمن عرض مجموعة الأزياء الراقية لربيع وصيف 2026 لدار أزياء فان هوي، في باريس، فرنسا، 29 يناير/كانون الثاني 2026. - سبوتنيك عربي
7/16
© REUTERS Benoit Tessier

عارضة الأزياء كوكو روشا تقدم تصميمًا من إبداع المصممين فان هوي وستيفن دوان، ضمن عرض مجموعة الأزياء الراقية لربيع وصيف 2026 لدار أزياء فان هوي، في باريس، فرنسا، 29 يناير/كانون الثاني 2026.

© AP Photo / Emilio Morenatti

يحمل الناس صورة عملاقة لهند رجب، وهي طفلة فلسطينية تبلغ من العمر خمس سنوات قُتلت خلال الحرب في غزة، على شاطئ في برشلونة، إسبانيا، الخميس، 29 يناير/كانون الثاني 2026.

يحمل الناس صورة عملاقة لهند رجب، وهي طفلة فلسطينية تبلغ من العمر خمس سنوات قُتلت خلال الحرب في غزة، على شاطئ في برشلونة، إسبانيا، الخميس، 29 يناير/كانون الثاني 2026. - سبوتنيك عربي
8/16
© AP Photo / Emilio Morenatti

يحمل الناس صورة عملاقة لهند رجب، وهي طفلة فلسطينية تبلغ من العمر خمس سنوات قُتلت خلال الحرب في غزة، على شاطئ في برشلونة، إسبانيا، الخميس، 29 يناير/كانون الثاني 2026.

© AP Photo / Andy Wong

امرأة تمر أمام أعمال فنية على شكل إنسان معروضة خارج مركز تجاري في بكين، الصين، الثلاثاء، 27 يناير/كانون الثاني 2026.

امرأة تمر أمام أعمال فنية على شكل إنسان معروضة خارج مركز تجاري في بكين، الصين، الثلاثاء، 27 يناير/كانون الثاني 2026. - سبوتنيك عربي
9/16
© AP Photo / Andy Wong

امرأة تمر أمام أعمال فنية على شكل إنسان معروضة خارج مركز تجاري في بكين، الصين، الثلاثاء، 27 يناير/كانون الثاني 2026.

© REUTERS Ajeng Dinar Ulfiana

أحمد روهيمات، 30 عامًا، يجمع أغراضه من منزله المتضرر إثر انهيار أرضي ناجم عن أمطار غزيرة في قرية باسير لانغو، مقاطعة باندونغ الغربية، جاوة الغربية، إندونيسيا، 27 يناير/كانون الثاني 2026.

أحمد روهيمات، 30 عامًا، يجمع أغراضه من منزله المتضرر إثر انهيار أرضي ناجم عن أمطار غزيرة في قرية باسير لانغو، مقاطعة باندونغ الغربية، جاوة الغربية، إندونيسيا، 27 يناير/كانون الثاني 2026. - سبوتنيك عربي
10/16
© REUTERS Ajeng Dinar Ulfiana

أحمد روهيمات، 30 عامًا، يجمع أغراضه من منزله المتضرر إثر انهيار أرضي ناجم عن أمطار غزيرة في قرية باسير لانغو، مقاطعة باندونغ الغربية، جاوة الغربية، إندونيسيا، 27 يناير/كانون الثاني 2026.

© Sputnik . Alexey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصور

مشهد يظهر زيارة الوفود العربية إلى روسيا أثناء تساقط الثلوج في موسكو.

مشهد يظهر زيارة الوفود العربية إلى روسيا أثناء تساقط الثلوج في موسكو. - سبوتنيك عربي
11/16
© Sputnik . Alexey Nikolskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

مشهد يظهر زيارة الوفود العربية إلى روسيا أثناء تساقط الثلوج في موسكو.

© REUTERS Toby Shepheard

يشارك محاربو فرقة يارل من الفايكنج في موكب الصغار خلال مهرجان "أب هيلي آ"، أكبر مهرجان ناري في أوروبا احتفالاً بنهاية موسم عيد الميلاد، في ليرويك، جزر شتلاند، بريطانيا، 27 يناير/كانون الثاني 2026.

يشارك محاربو فرقة يارل من الفايكنج في موكب الصغار خلال مهرجان &quot;أب هيلي آ&quot;، أكبر مهرجان ناري في أوروبا احتفالاً بنهاية موسم عيد الميلاد، في ليرويك، جزر شتلاند، بريطانيا، 27 يناير/كانون الثاني 2026. - سبوتنيك عربي
12/16
© REUTERS Toby Shepheard

يشارك محاربو فرقة يارل من الفايكنج في موكب الصغار خلال مهرجان "أب هيلي آ"، أكبر مهرجان ناري في أوروبا احتفالاً بنهاية موسم عيد الميلاد، في ليرويك، جزر شتلاند، بريطانيا، 27 يناير/كانون الثاني 2026.

© REUTERS Arlette Bashizi

مركبة تنقل جذوع الأشجار في سوق بيريري، بعد عام من سيطرة متمردي حركة "23 مارس" على مدينة غوما، في مقاطعة كيفو الشمالية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، 22 يناير/كانون الثاني 2026.

مركبة تنقل جذوع الأشجار في سوق بيريري، بعد عام من سيطرة متمردي حركة &quot;23 مارس&quot; على مدينة غوما، في مقاطعة كيفو الشمالية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، 22 يناير/كانون الثاني 2026. - سبوتنيك عربي
13/16
© REUTERS Arlette Bashizi

مركبة تنقل جذوع الأشجار في سوق بيريري، بعد عام من سيطرة متمردي حركة "23 مارس" على مدينة غوما، في مقاطعة كيفو الشمالية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، 22 يناير/كانون الثاني 2026.

© REUTERS Clodagh Kilcoyne

كلب يقف في مياه الفيضان داخل منزل، بعد أن فاض نهر سلاناي خلال عاصفة تشاندرا، في بلدة بونكلودي بمقاطعة وكسفورد، أيرلندا، 27 يناير/كانون الثاني 2026.

كلب يقف في مياه الفيضان داخل منزل، بعد أن فاض نهر سلاناي خلال عاصفة تشاندرا، في بلدة بونكلودي بمقاطعة وكسفورد، أيرلندا، 27 يناير/كانون الثاني 2026. - سبوتنيك عربي
14/16
© REUTERS Clodagh Kilcoyne

كلب يقف في مياه الفيضان داخل منزل، بعد أن فاض نهر سلاناي خلال عاصفة تشاندرا، في بلدة بونكلودي بمقاطعة وكسفورد، أيرلندا، 27 يناير/كانون الثاني 2026.

© REUTERS Ann Wang

المتسلق أليكس هونولد يتسلق ناطحة سحاب تايبيه 101 في تايبيه، تايوان، 25 يناير/كانون الثاني 2026.

المتسلق أليكس هونولد يتسلق ناطحة سحاب تايبيه 101 في تايبيه، تايوان، 25 يناير/كانون الثاني 2026. - سبوتنيك عربي
15/16
© REUTERS Ann Wang

المتسلق أليكس هونولد يتسلق ناطحة سحاب تايبيه 101 في تايبيه، تايوان، 25 يناير/كانون الثاني 2026.

© AP Photo / Huy Han

امرأة تحمل أغصان أزهار الخوخ لبيعها كزينة بمناسبة رأس السنة القمرية في هانوي، فيتنام، الثلاثاء، 27 يناير/كانون الثاني 2026.

امرأة تحمل أغصان أزهار الخوخ لبيعها كزينة بمناسبة رأس السنة القمرية في هانوي، فيتنام، الثلاثاء، 27 يناير/كانون الثاني 2026. - سبوتنيك عربي
16/16
© AP Photo / Huy Han

امرأة تحمل أغصان أزهار الخوخ لبيعها كزينة بمناسبة رأس السنة القمرية في هانوي، فيتنام، الثلاثاء، 27 يناير/كانون الثاني 2026.

