الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

تغادر تايانا تايلور بعد عرض مجموعة أزياء شياباريلي الراقية لربيع وصيف 2026 في باريس، فرنسا، 26 يناير/كانون الثاني 2026.
يشاهد الناس طائرات الهليكوبتر التابعة لسلاح الجو الإسباني "باترولا أسبا" وهي تؤدي عروضها فوق شاطئ إيبانيما في ريو دي جانيرو، الأربعاء، 28 يناير/كانون الثاني 2026.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة مشتركة إلى متحف الإرميتاج الحكومي في سانت بطرسبورغ مع السلطان إبراهيم، الحاكم الأعلى لماليزيا.
أحد سكان المدينة على خليج فنلندا المتجمد في سانت بطرسبورغ. في الخلفية: برج مجمع "لاختا سنتر" متعدد الوظائف للأعمال وكاسحة الجليد "كابتن كوسولابوف".
يتفقد رجال الشرطة حطام طائرة "ليرجيت 45" التابعة لشركة VSR Ventures، والتي لقي على متنها نائب رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا، أجيت باوار، وأربعة آخرون مصرعهم، بعد تحطمها في باراماتي، الهند، في 28 يناير/كانون الثاني 2026.
صورة التقطتها طائرة دون طيار لرجل يمارس التجديف بقارب الكاياك بجوار جبل جليدي في نوك، غرينلاند، 25 يناير/كانون الثاني 2026.
عارضة الأزياء كوكو روشا تقدم تصميمًا من إبداع المصممين فان هوي وستيفن دوان، ضمن عرض مجموعة الأزياء الراقية لربيع وصيف 2026 لدار أزياء فان هوي، في باريس، فرنسا، 29 يناير/كانون الثاني 2026.
يحمل الناس صورة عملاقة لهند رجب، وهي طفلة فلسطينية تبلغ من العمر خمس سنوات قُتلت خلال الحرب في غزة، على شاطئ في برشلونة، إسبانيا، الخميس، 29 يناير/كانون الثاني 2026.
امرأة تمر أمام أعمال فنية على شكل إنسان معروضة خارج مركز تجاري في بكين، الصين، الثلاثاء، 27 يناير/كانون الثاني 2026.
أحمد روهيمات، 30 عامًا، يجمع أغراضه من منزله المتضرر إثر انهيار أرضي ناجم عن أمطار غزيرة في قرية باسير لانغو، مقاطعة باندونغ الغربية، جاوة الغربية، إندونيسيا، 27 يناير/كانون الثاني 2026.
مشهد يظهر زيارة الوفود العربية إلى روسيا أثناء تساقط الثلوج في موسكو.
يشارك محاربو فرقة يارل من الفايكنج في موكب الصغار خلال مهرجان "أب هيلي آ"، أكبر مهرجان ناري في أوروبا احتفالاً بنهاية موسم عيد الميلاد، في ليرويك، جزر شتلاند، بريطانيا، 27 يناير/كانون الثاني 2026.
مركبة تنقل جذوع الأشجار في سوق بيريري، بعد عام من سيطرة متمردي حركة "23 مارس" على مدينة غوما، في مقاطعة كيفو الشمالية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، 22 يناير/كانون الثاني 2026.
كلب يقف في مياه الفيضان داخل منزل، بعد أن فاض نهر سلاناي خلال عاصفة تشاندرا، في بلدة بونكلودي بمقاطعة وكسفورد، أيرلندا، 27 يناير/كانون الثاني 2026.
المتسلق أليكس هونولد يتسلق ناطحة سحاب تايبيه 101 في تايبيه، تايوان، 25 يناير/كانون الثاني 2026.
امرأة تحمل أغصان أزهار الخوخ لبيعها كزينة بمناسبة رأس السنة القمرية في هانوي، فيتنام، الثلاثاء، 27 يناير/كانون الثاني 2026.
