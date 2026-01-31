عربي
أمساليوم
بث مباشر
الخارجية الروسية: اهتمام ماكرون بمحادثة بوتين تحتاج إلى قنوات مهنية رسمية
الخارجية الروسية: اهتمام ماكرون بمحادثة بوتين تحتاج إلى قنوات مهنية رسمية
https://sarabic.ae/20260114/لافروف-حول-خطط-ماكرون-للتواصل-مع-بوتين-مجرد-استعراض-وممارسة-لـدبلوماسية-الميكروفونات-1109230710.html
الخارجية الروسية: اهتمام ماكرون بمحادثة بوتين تحتاج إلى قنوات مهنية رسمية

01:57 GMT 31.01.2026
قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، اليوم السبت، إن الاهتمام الجاد من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإجراء محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب أن يُبلَّغ عبر القنوات المهنية الرسمية.
وذكر غروشكو لوكالة "سبوتنيك" أن الرئيس الفرنسي سبق وأعلن عن نيته الاتصال ببوتين، لكن ذلك لم يحدث. وأضاف: "لذلك نحن، بطبيعة الحال، نقرأ هذه الرسائل، حتى العامة منها، ولكن مرة أخرى، نفترض أنه إذا كان هناك اهتمام جاد، فإنه يُبلَّغ عبر قنوات مهنية أخرى".
وكان ماكرون قد صرح في أوائل يناير/كانون الثاني بأن هناك احتمالًا لإجراء محادثة مع بوتين خلال الأسابيع المقبلة.
وأشار ماكرون في 19 ديسمبر/كانون الأول إلى أن أوروبا ستستفيد من استئناف الحوار مع بوتين، مؤكدًا أن الأوروبيين بحاجة لإيجاد وسيلة لذلك خلال الأسابيع المقبلة. وأضاف قصر الإليزيه في 21 ديسمبر/كانون الأول أنه سيتم تحديد الصيغة المثلى لاستئناف الحوار مع روسيا خلال الأيام القادمة.
وقال المتحدث باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف في 21 ديسمبر/كانون الأول لوكالة سبوتنيك إن بوتين مستعد للحوار مع ماكرون، مشددًا على أن الحوار المحتمل بين الزعيمين يجب أن يكون محاولة لفهم مواقف بعضهما البعض، وليس لإلقاء الملاحظات أو التوبيخ.
وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على هامش فعاليات المؤتمر الثاني لـ"منتدى الشراكة الروسية الأفريقية" في القاهرة: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستعد للتواصل إذا كان نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مستعدًا للحوار"، مؤكدًا انفتاح موسكو على الحوار الصادق والقائم على الاحترام المتبادل.
وفي يوليو/ تموز الماضي، أجرى بوتين وماكرون أول اتصال هاتفي بينهما منذ 3 سنوات. وناقش الزعيمان الصراع الأوكراني، والتصعيد بين إيران وإسرائيل، والضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية. واتفق الجانبان على مواصلة التواصل لتنسيق مواقفهما بشأن الشرق الأوسط.
