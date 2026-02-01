https://sarabic.ae/20260201/هبوط-أرضي-مفاجئ-داخل-محطة-وقود-في-مصر-فيديو-1109879993.html
هبوط أرضي مفاجئ داخل محطة وقود في مصر... فيديو
شهدت منطقة التجمع الخامس، شرق العاصمة المصرية القاهرة، هبوطا أرضيا أسفر عن إصابة شخصين وانهيار محلين تجاريين بالكامل. 01.02.2026, سبوتنيك عربي
ورصد مقطع فيديو متداول لحظة حدوث الانهيار الأرضي الذي وقع داخل محطة وقود، وذكرت وسائل إعلام مصرية أن غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع الحادث.وفرضت قوات الإنقاذ البري وفرق الحماية المدنية طوقا أمنيا حول المنطقة، بينما أشارت التقارير الأولية إلى أن سبب الهبوط يرجع إلى أعمال حفر جارية بموقع إنشاءات مجاور، ما أدى إلى تخلخل التربة وحدوث الانهيار المفاجئ.
