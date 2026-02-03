ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة "نيو ستارت" دون اتفاق على التمديد

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
11:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
17:19 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبيرة: لا أوراق ضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الإسناد الروسي في مكافحة الإرهاب يطمئن النخب الإفريقية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
https://sarabic.ae/20260203/ما-مدى-خطورة-انتهاء-سريان-معاهدة-نيو-ستارت-دون-اتفاق-على-التمديد-1109944461.html
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة "نيو ستارت" دون اتفاق على التمديد
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة "نيو ستارت" دون اتفاق على التمديد
سبوتنيك عربي
مع حلول الخامس من فبراير/ شباط الجاري، ينتهي سريان معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (نيو ستارت)، الأمر الذي يثير القلق في الأوساط السياسية والأمنية... 03.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-03T13:52+0000
2026-02-03T13:52+0000
راديو
ملفات ساخنة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
معاهدة ستارت
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/03/1109944230_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_6b9358898c4a8b310c24f2cbb4046e04.png
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
سبوتنيك عربي
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
وتتعلق هذه المخاوف بالأساس بالتداعيات المتوقعة، جراء غياب أحد آخر أعمدة نظام ضبط التسلح النووي بين أمريكا وروسيا، خاصة في ظل غموض يلف مستقبل البدائل المحتملة وآليات الرقابة اللاحقة.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استعداد بلاده لمواصلة الالتزام بقيود "نيو ستارت" لمدة عام إضافي بعد انتهاء سريانها، شرط أن تلتزم الولايات المتحدة بالنهج نفسه.وشدد أن الحفاظ المؤقت على القيود قد يسهم في استقرار الوضع الاستراتيجي، إذا ما توافرت الإرادة السياسية المتبادلة.بدوره، وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المقترح الروسي بأنه "فكرة جيدة"، إلا أن موسكو لم تتلقَ حتى الآن ردا رسميا وملموسا من واشنطن.وأشار أيضا في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "روسيا بنفس المنطق تريد ضم دول من الاتحاد الأوربي مثل فرنسا وبريطانيا، ومن ثم فالخلاف ليس بين روسيا وأمريكا بالأساس".وأشار المرعبي إلى أنه "في ذلك عودة إلى الحرب الباردة وإطلاق يد كل قوة نووية لرفع سقف سباق تسلح نووي، بما في ذلك من مخاطرة يدخلها العالم لأنه لا توجد صيغة تنظم سباق التسلح ذاك سوى هذه المعاهدة، حتى الأمم المتحدة لا تملك تنظيما لذلك".وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "انتهاء المعاهدة دون تمديد، يعكس أيضا حجم التحول الذي يطرأ على بنية النظام الدولي وآليات إدارة التوازن الاستراتيجي بين القوى الكبرى".
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
خالد عبد الجبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg
خالد عبد الجبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/03/1109944230_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_ce9effd7c6ff8a8294e7772f4e9b3d93.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ملفات ساخنة, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, معاهدة ستارت, аудио
ملفات ساخنة, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, معاهدة ستارت, аудио

ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة "نيو ستارت" دون اتفاق على التمديد

13:52 GMT 03.02.2026
راديو
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
مع حلول الخامس من فبراير/ شباط الجاري، ينتهي سريان معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (نيو ستارت)، الأمر الذي يثير القلق في الأوساط السياسية والأمنية الدولية.
وتتعلق هذه المخاوف بالأساس بالتداعيات المتوقعة، جراء غياب أحد آخر أعمدة نظام ضبط التسلح النووي بين أمريكا وروسيا، خاصة في ظل غموض يلف مستقبل البدائل المحتملة وآليات الرقابة اللاحقة.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استعداد بلاده لمواصلة الالتزام بقيود "نيو ستارت" لمدة عام إضافي بعد انتهاء سريانها، شرط أن تلتزم الولايات المتحدة بالنهج نفسه.
وشدد أن الحفاظ المؤقت على القيود قد يسهم في استقرار الوضع الاستراتيجي، إذا ما توافرت الإرادة السياسية المتبادلة.
بدوره، وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المقترح الروسي بأنه "فكرة جيدة"، إلا أن موسكو لم تتلقَ حتى الآن ردا رسميا وملموسا من واشنطن.
في هذا السياق، قال الكاتب الصحفي، فراس المارديني، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يريد ضم الصين إلى هذه المعاهدة رغم أنها تقتصر على روسيا وأمريكا"، لافتا إلى أن "ترامب يعتقد أن لدى الصين رؤوسا نووية تؤهلها للانضمام إلى هذه المعاهدة وتوسيعها".
وأشار أيضا في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "روسيا بنفس المنطق تريد ضم دول من الاتحاد الأوربي مثل فرنسا وبريطانيا، ومن ثم فالخلاف ليس بين روسيا وأمريكا بالأساس".

من جانبه، قال رئيس مجلة "كل العرب" الباريسية، علي المرعبي، إن "ما يفعله ترامب قبيل انتهاء المعاهدة يوم الخميس المقبل، هو نوع من الابتزاز للضغط على روسيا والحصول على مزيد من التنازلات".

وأشار المرعبي إلى أنه "في ذلك عودة إلى الحرب الباردة وإطلاق يد كل قوة نووية لرفع سقف سباق تسلح نووي، بما في ذلك من مخاطرة يدخلها العالم لأنه لا توجد صيغة تنظم سباق التسلح ذاك سوى هذه المعاهدة، حتى الأمم المتحدة لا تملك تنظيما لذلك".

إلى ذلك، أكدت الباحثة في العلاقات الدولية والروسية، مونيكا وليم، إن "انتهاء معاهدة " نيو ستارت" تعد لحظة مفصلية في مسار الأمن الدولي وإعادة توظيف هذا المفهوم بشكل كبير".

وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "انتهاء المعاهدة دون تمديد، يعكس أيضا حجم التحول الذي يطرأ على بنية النظام الدولي وآليات إدارة التوازن الاستراتيجي بين القوى الكبرى".
