معرض سنغافورة الدولي العاشر للفضاء
معرض سنغافورة الدولي العاشر للفضاء
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة صور من معرض سنغافورة الجوي الدولي العاشر للفضاء الذي يقام في مركز "شانغي" للمعارض، خلال الفترة من 3 إلى 8 فبراير/شباط، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© VCG/VCG
طائرات مقاتلة من طراز "جي 10" تابعة لفريق "بايي" للاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني، تؤدي عرضا جويا خلال معرض سنغافورة الجوي الدولي العاشر في 3 فبراير 2026 في سنغافورة.
© REUTERS Caroline Chia
زوار يقومون بزيارة جناح شركة "بوينغ" خلال معرض سنغافورة الجوي المقام في مركز "تشانغي" للمعارض في سنغافورة، في 3 فبراير 2026.
© REUTERS Caroline Chia مصورون يلتقطون صورا للعرض الجوي في معرض سنغافورة الجوي بمركز "شانغي" للمعارض، في سنغافورة.
© REUTERS Caroline Chia طائرة من طراز "سو-30 إم كيه" إم تابعة لسلاح الجو الملكي الماليزي تؤدي مناورة جوية خلال عرض جوي في معرض سنغافورة الجوي بمركز "شانغي" للمعارض.
© REUTERS Caroline Chia
زوار يقومون بزيارة جناح شركة "يونايتد إيركرافت" خلال معرض سنغافورة الجوي المقام في مركز "تشانغي" للمعارض في سنغافورة، في 3 فبراير.
© REUTERS Caroline Chia راقصون من بابوا غينيا الجديدة يقفون بجوار طائرة تابعة لشركة طيران "نيوجيني"، قبل عرض في معرض سنغافورة الجوي بمركز" شانغي" للمعارض، في سنغافورة في 3 فبراير.
© REUTERS Caroline Chia فريق "سارانج" للاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية الهندية يؤدي مناورة جوية خلال عرض جوي في معرض سنغافورة الجوي بمركز شانغي للمعارض، في سنغافورة في 3 فبراير.
© REUTERS Caroline Chia
يقف الحضور أمام جناح شركة "شيلد" للذكاء الاصطناعي في معرض سنغافورة الجوي بمركز "شانغي" للمعارض في سنغافورة في 3 فبراير.
© REUTERS Caroline Chia
طائرة من طراز "كوماك سي 929" معروضة في معرض سنغافورة الجوي بمركز "شانغي" للمعارض، في سنغافورة، في 3 فبراير.
© REUTERS Caroline Chia قدم فريق "بايي" للاستعراضات الجوية التابع لسلاح الجو بجيش التحرير الشعبي الصيني عرضا جويا خلال معرض سنغافورة الجوي في مركز شانغي للمعارض، في سنغافورة، في 3 فبراير.
قدم فريق "بايي" للاستعراضات الجوية التابع لسلاح الجو بجيش التحرير الشعبي الصيني عرضا جويا خلال معرض سنغافورة الجوي في مركز شانغي للمعارض، في سنغافورة، في 3 فبراير.