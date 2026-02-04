عربي
أمساليوم
بث مباشر
معرض سنغافورة الدولي العاشر للفضاء
معرض سنغافورة الدولي العاشر للفضاء
معرض سنغافورة الدولي العاشر للفضاء

17:49 GMT 04.02.2026
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة صور من معرض سنغافورة الجوي الدولي العاشر للفضاء الذي يقام في مركز "شانغي" للمعارض، خلال الفترة من 3 إلى 8 فبراير/شباط، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© VCG/VCG

طائرات مقاتلة من طراز "جي 10" تابعة لفريق "بايي" للاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني، تؤدي عرضا جويا خلال معرض سنغافورة الجوي الدولي العاشر في 3 فبراير 2026 في سنغافورة.

طائرات مقاتلة من طراز &quot;جي 10&quot; تابعة لفريق &quot;بايي&quot; للاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني، تؤدي عرضا جويا خلال معرض سنغافورة الجوي الدولي العاشر في 3 فبراير 2026 في سنغافورة. - سبوتنيك عربي
1/10
© VCG/VCG

طائرات مقاتلة من طراز "جي 10" تابعة لفريق "بايي" للاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني، تؤدي عرضا جويا خلال معرض سنغافورة الجوي الدولي العاشر في 3 فبراير 2026 في سنغافورة.

© REUTERS Caroline Chia

زوار يقومون بزيارة جناح شركة "بوينغ" خلال معرض سنغافورة الجوي المقام في مركز "تشانغي" للمعارض في سنغافورة، في 3 فبراير 2026.

زوار يقومون بزيارة جناح شركة &quot;بوينغ&quot; خلال معرض سنغافورة الجوي المقام في مركز &quot;تشانغي&quot; للمعارض في سنغافورة، في 3 فبراير 2026. - سبوتنيك عربي
2/10
© REUTERS Caroline Chia

زوار يقومون بزيارة جناح شركة "بوينغ" خلال معرض سنغافورة الجوي المقام في مركز "تشانغي" للمعارض في سنغافورة، في 3 فبراير 2026.

© REUTERS Caroline Chiaمصورون يلتقطون صورا للعرض الجوي في معرض سنغافورة الجوي بمركز "شانغي" للمعارض، في سنغافورة.
مصورون يلتقطون صورا للعرض الجوي في معرض سنغافورة الجوي بمركز شانغي للمعارض، في سنغافورة. - سبوتنيك عربي
3/10
© REUTERS Caroline Chia
مصورون يلتقطون صورا للعرض الجوي في معرض سنغافورة الجوي بمركز "شانغي" للمعارض، في سنغافورة.
© REUTERS Caroline Chiaطائرة من طراز "سو-30 إم كيه" إم تابعة لسلاح الجو الملكي الماليزي تؤدي مناورة جوية خلال عرض جوي في معرض سنغافورة الجوي بمركز "شانغي" للمعارض.
طائرة من طراز سو-30 إم كيه إم تابعة لسلاح الجو الملكي الماليزي تؤدي مناورة جوية خلال عرض جوي في معرض سنغافورة الجوي بمركز شانغي للمعارض. - سبوتنيك عربي
4/10
© REUTERS Caroline Chia
طائرة من طراز "سو-30 إم كيه" إم تابعة لسلاح الجو الملكي الماليزي تؤدي مناورة جوية خلال عرض جوي في معرض سنغافورة الجوي بمركز "شانغي" للمعارض.
© REUTERS Caroline Chia

زوار يقومون بزيارة جناح شركة "يونايتد إيركرافت" خلال معرض سنغافورة الجوي المقام في مركز "تشانغي" للمعارض في سنغافورة، في 3 فبراير.

زوار يقومون بزيارة جناح شركة &quot;يونايتد إيركرافت&quot; خلال معرض سنغافورة الجوي المقام في مركز &quot;تشانغي&quot; للمعارض في سنغافورة، في 3 فبراير. - سبوتنيك عربي
5/10
© REUTERS Caroline Chia

زوار يقومون بزيارة جناح شركة "يونايتد إيركرافت" خلال معرض سنغافورة الجوي المقام في مركز "تشانغي" للمعارض في سنغافورة، في 3 فبراير.

© REUTERS Caroline Chiaراقصون من بابوا غينيا الجديدة يقفون بجوار طائرة تابعة لشركة طيران "نيوجيني"، قبل عرض في معرض سنغافورة الجوي بمركز" شانغي" للمعارض، في سنغافورة في 3 فبراير.
راقصون من بابوا غينيا الجديدة يقفون بجوار طائرة تابعة لشركة طيران نيوجيني، قبل عرض في معرض سنغافورة الجوي بمركز شانغي للمعارض، في سنغافورة في 3 فبراير. - سبوتنيك عربي
6/10
© REUTERS Caroline Chia
راقصون من بابوا غينيا الجديدة يقفون بجوار طائرة تابعة لشركة طيران "نيوجيني"، قبل عرض في معرض سنغافورة الجوي بمركز" شانغي" للمعارض، في سنغافورة في 3 فبراير.
© REUTERS Caroline Chiaفريق "سارانج" للاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية الهندية يؤدي مناورة جوية خلال عرض جوي في معرض سنغافورة الجوي بمركز شانغي للمعارض، في سنغافورة في 3 فبراير.
فريق سارانج للاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية الهندية يؤدي مناورة جوية خلال عرض جوي في معرض سنغافورة الجوي بمركز شانغي للمعارض، في سنغافورة في 3 فبراير. - سبوتنيك عربي
7/10
© REUTERS Caroline Chia
فريق "سارانج" للاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية الهندية يؤدي مناورة جوية خلال عرض جوي في معرض سنغافورة الجوي بمركز شانغي للمعارض، في سنغافورة في 3 فبراير.
© REUTERS Caroline Chia

يقف الحضور أمام جناح شركة "شيلد" للذكاء الاصطناعي في معرض سنغافورة الجوي بمركز "شانغي" للمعارض في سنغافورة في 3 فبراير.

يقف الحضور أمام جناح شركة &quot;شيلد&quot; للذكاء الاصطناعي في معرض سنغافورة الجوي بمركز &quot;شانغي&quot; للمعارض في سنغافورة في 3 فبراير. - سبوتنيك عربي
8/10
© REUTERS Caroline Chia

يقف الحضور أمام جناح شركة "شيلد" للذكاء الاصطناعي في معرض سنغافورة الجوي بمركز "شانغي" للمعارض في سنغافورة في 3 فبراير.

© REUTERS Caroline Chia

طائرة من طراز "كوماك سي 929" معروضة في معرض سنغافورة الجوي بمركز "شانغي" للمعارض، في سنغافورة، في 3 فبراير.

طائرة من طراز &quot;كوماك سي 929&quot; معروضة في معرض سنغافورة الجوي بمركز &quot;شانغي&quot; للمعارض، في سنغافورة، في 3 فبراير. - سبوتنيك عربي
9/10
© REUTERS Caroline Chia

طائرة من طراز "كوماك سي 929" معروضة في معرض سنغافورة الجوي بمركز "شانغي" للمعارض، في سنغافورة، في 3 فبراير.

© REUTERS Caroline Chiaقدم فريق "بايي" للاستعراضات الجوية التابع لسلاح الجو بجيش التحرير الشعبي الصيني عرضا جويا خلال معرض سنغافورة الجوي في مركز شانغي للمعارض، في سنغافورة، في 3 فبراير.
قدم فريق بايي للاستعراضات الجوية التابع لسلاح الجو بجيش التحرير الشعبي الصيني عرضا جويا خلال معرض سنغافورة الجوي في مركز شانغي للمعارض، في سنغافورة، في 3 فبراير. - سبوتنيك عربي
10/10
© REUTERS Caroline Chia
قدم فريق "بايي" للاستعراضات الجوية التابع لسلاح الجو بجيش التحرير الشعبي الصيني عرضا جويا خلال معرض سنغافورة الجوي في مركز شانغي للمعارض، في سنغافورة، في 3 فبراير.
