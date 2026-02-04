معرض سنغافورة الدولي العاشر للفضاء

اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة صور من معرض سنغافورة الجوي الدولي العاشر للفضاء الذي يقام في مركز "شانغي" للمعارض، خلال الفترة من 3 إلى 8 فبراير/شباط، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.