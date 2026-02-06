https://sarabic.ae/20260206/تصويت-برأيك-هل-تنجح-مفاوضات-مسقط-في-التوصل-إلى-اتفاق-بين-واشنطن-وطهران؟-1110044509.html
تصويت... برأيك هل تنجح مفاوضات مسقط في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران؟
سبوتنيك عربي
دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، إلى "الاحترام المتبادل" قبل بدء المفاوضات مع موفدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في سلطنة عُمان.
2026-02-06T07:41+0000
2026-02-06T07:41+0000
2026-02-06T07:41+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099463689_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_e28c174b7f090e1b00227c2ed60eb10b.jpg
وأكد وزير الخارجية الإيراني أنه "يجب الإيفاء بالتعهدات. المساواة والاحترام المتبادل والمصلحة المتبادلة ليست كلمات فارغة، بل شروط وأسس لا بدّ منها لاتفاق دائم".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب في وقت سابق، عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع طهران، وشدد على أن بلاده "مستعدة لجميع الاحتمالات".وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة، خلال الفترة الماضية، وتبادلا الجانبان التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي"، كما أشارت الوثيقة إلى عزم طهران إعادة بناء قواتها.شاركنا رأيك... هل ستنجح مفاوضات مسقط في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران؟
سلطنة عمان
دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، إلى "الاحترام المتبادل" قبل بدء المفاوضات مع موفدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في سلطنة عُمان.
وأكد وزير الخارجية الإيراني أنه "يجب الإيفاء بالتعهدات. المساواة والاحترام المتبادل والمصلحة المتبادلة ليست كلمات فارغة، بل شروط وأسس لا بدّ منها لاتفاق دائم".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب في وقت سابق، عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع طهران، وشدد على أن بلاده "مستعدة لجميع الاحتمالات".
وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة، خلال الفترة الماضية، وتبادلا الجانبان التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي"، كما أشارت الوثيقة إلى عزم طهران إعادة بناء قواتها.
شاركنا رأيك... هل ستنجح مفاوضات مسقط في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران؟