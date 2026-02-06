شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مؤامرة فرنسية للإطاحة برئيس مدغشقر وبوركينا فاسو
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:48 GMT
6 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: مع انتهاء "نيو ستارت" ينتهي آخر قيد قانوني ملزم على أكبر قوتين نوويتين في العالم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
09:18 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:03 GMT
9 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
17:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:42 GMT
17 د
في كرة القدم… هناك لحظة صعبة لا يحب أحد مواجهتها. لحظة يسأل فيها الجمهور سؤالًا مؤلمًا: هل انتهى زمن البطل؟ وهل حان وقت الوجه الجديد؟
حارس يملك تاريخًا مليئًا بالبطولات والدموع والإنقاذات المصيرية… وأمامَه حارس آخر أصغر سنًا، أقل شهرة، لكنه أكثر ثباتًا في اللحظة الراهنة. في الأهلي المصري، يتجسد هذا المشهد بوضوح:

محمد الشناوي… اسم محفور في ذاكرة البطولات، قائد، وأحد رموز عصر ذهبي لنادي القرن في أفريقيا… ومصطفى شوبير… حارس يقدم مستويات هادئة، ثابتة، متطورة، بلا ضجيج.
الجمهور يرى أن كرة القدم لا تعترف بالماضي… بل بالحاضر. والأجهزة الفنية ترى أن الخبرة لا تُستبدل بسهولة.
قصة جيانلويجي بوفون مع باريس سان جيرمان، وكيلور نافاس الذي كان جاهزًا… لكنه لم يكن الاختيار الأول دائمًا، تعيد طرح نفس السؤال الأزلي:
هل الاسم الكبير يحمي صاحبه من مقاعد البدلاء؟

في هذا السياق، قال أحمد حسن العجل، مدرب حراس مرمى الرياض السعودي والعروبة العماني السابق، إن المنافسة بين حارسي الأهلي المصري ومنتخب مصر محمد الشناوي ومصطفى شوبير لا يجب أن تأخذ منحى صراع الأجيال.

وأكد مدرب الحراس أن محمد الشناوي، الذي يتعرض لانتقادات واسعة لتذبذب مستواه، لا يزال قادرًا على أن يكون الحارس الأول للأهلي المصري ومنتخب بلاده رغم تألق مصطفى شوبير، في ظل الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها، لكنه شدد على أهمية أن يصلح الشناوي القصور البادي في بعض قراراته داخل الملعب بالتدريب المستمر.
وعلى الصعيد العالمي، حجز مانشستر سيتي مقعده في نهائي كأس الكاراباو بعد فوز 3-1 على نيوكاسل في إياب نصف النهائي على ملعب الاتحاد، ليضمن الفوز بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين.
عمر مرموش كان نجم اللقاء بلا منازع، بتسجيل هدفين مبكرين في الدقيقة 7 و29، ما وضع سيتي في موقع السيطرة منذ البداية.
الهدفان أظهرا قدرة مرموش على استغلال الفرص أمام المرمى، وتحركاته كانت مفتاحًا لقتل المباراة قبل النهاية.
إضافة مرموش لهدفين في هذا الحدث الكبير يعكس ثقته المتنامية داخل فريق كبير ومنتظم في البطولات، ويضعه في دائرة الضوء كواحد من أبرز اللاعبين العرب في أوروبا هذا الموسم.

في هذا السياق، قال الإعلامي والصحفي التونسي عبد السلام ضيف الله إن مرموش استعاد كامل إمكاناته في وقت كنا نخاله سيبتعد عن المنافسة والحضور القوي.

وأضاف أنه يبدو أن المهاجم المصري انطلق من جديد في مسيرته الاحترافية بشكل مثالي، مضيفًا أنه يعتقد أن حضوره مع السيتي بعد انتهاء كأس الأمم الأفريقية ليس فقط بالأداء القوي الذي قدمه ولكن بتسجيله أهدافًا حاسمة، لافتًا إلى أن البحث في مسيرة اللاعب في أوروبا لا يجعل من الغريب أن يعود مرموش ويتوهج بهذا الشكل.
