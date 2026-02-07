https://sarabic.ae/20260207/السعودية-نرفض-التدخلات-الخارجية-واستمرار-بعض-الأطراف-في-إدخال-السلاح-غير-الشرعي-للسودان--1110111839.html

السعودية: نرفض التدخلات الخارجية واستمرار بعض الأطراف في إدخال السلاح غير الشرعي للسودان

السعودية: نرفض التدخلات الخارجية واستمرار بعض الأطراف في إدخال السلاح غير الشرعي للسودان

سبوتنيك عربي

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات التي شنتها قوات "الدعم السريع" على مستشفى الكويك العسكري، وعلى قافلة إغاثية تابعة لبرنامج... 07.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-07T16:45+0000

2026-02-07T16:45+0000

2026-02-07T16:45+0000

أخبار السعودية اليوم

أخبار السودان اليوم

العالم العربي

قوات الدعم السريع السودانية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0d/1093715921_0:51:540:355_1920x0_80_0_0_fd08de09b06aeb4e31fb0fda40544045.jpg

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، أن هذه الهجمات أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين العزل، بينهم نساء وأطفال، وإلحاق أضرار بمنشآت وقوافل إغاثية، على حد قول البيان.وأكدت المملكة أن هذه الأعمال "لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال"، وتشكل انتهاكات صارخة للأعراف الإنسانية والمعاهدات الدولية ذات الصلة.وطالبت الرياض قوات الدعم السريع بـ"التوقف الفوري عن هذه الانتهاكات، والالتزام بواجباتها الأخلاقية والإنسانية في تأمين وصول المساعدات الإغاثية إلى مستحقيها، وفقاً للقوانين الدولية والإنسانية، وبما يتفق مع إعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين في السودان، الموقع في 11 مايو/أيار 2023".وجددت المملكة موقفها الثابت الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية.واعتبرت الخارجية السعودية أن هذا السلوك يُعد عاملاً رئيسياً في إطالة أمد الصراع، ويزيد من معاناة الشعب السوداني.وقُتل شخص وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيّرة على قافلة إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في شمال كردفان بالسودان.وأعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في وقت سابق من اليوم السبت، عن قلقه البالغ إزاء الهجوم على شاحنات تتبع لبرنامج الأغذية العالمي، مؤكدًا أن "الشاحنات كانت في طريقها من كوستي، تحمل مساعدات غذائية منقذة لحياة الأسر النازحة بالقرب من الأُبيِّض عاصمة ولاية شمال كردفان".وذكرت وزارة الخارجية السودانية أن "استهداف قوافل الإغاثة جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الإنساني"، داعية المجتمع الدولي لإدانة الاستهداف و"محاسبة" قوات الدعم السريع.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

https://sarabic.ae/20260207/مقتل-شخص-بهجوم-على-قافلة-إنسانية-في-السودان-وأمريكا-تطالب-بـالمساءلة-1110091757.html

https://sarabic.ae/20260205/شبكة-أطباء-السودان-عشرات-القتلى-والجرحى-في-قصف-جوي-استهدف-مستشفى-جنوب-كردفان-1110017105.html

https://sarabic.ae/20260205/-بريطانيا-تدرج-6-عناصر-جديدة-على-نظام-العقوبات-الخاص-بالسودان-1110011747.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السعودية اليوم, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, قوات الدعم السريع السودانية