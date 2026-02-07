عربي
السعودية: نرفض التدخلات الخارجية واستمرار بعض الأطراف في إدخال السلاح غير الشرعي للسودان
السعودية: نرفض التدخلات الخارجية واستمرار بعض الأطراف في إدخال السلاح غير الشرعي للسودان
وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، أن هذه الهجمات أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين العزل، بينهم نساء وأطفال، وإلحاق أضرار بمنشآت وقوافل إغاثية، على حد قول البيان.وأكدت المملكة أن هذه الأعمال "لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال"، وتشكل انتهاكات صارخة للأعراف الإنسانية والمعاهدات الدولية ذات الصلة.وطالبت الرياض قوات الدعم السريع بـ"التوقف الفوري عن هذه الانتهاكات، والالتزام بواجباتها الأخلاقية والإنسانية في تأمين وصول المساعدات الإغاثية إلى مستحقيها، وفقاً للقوانين الدولية والإنسانية، وبما يتفق مع إعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين في السودان، الموقع في 11 مايو/أيار 2023".وجددت المملكة موقفها الثابت الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية.واعتبرت الخارجية السعودية أن هذا السلوك يُعد عاملاً رئيسياً في إطالة أمد الصراع، ويزيد من معاناة الشعب السوداني.وقُتل شخص وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيّرة على قافلة إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في شمال كردفان بالسودان.وأعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في وقت سابق من اليوم السبت، عن قلقه البالغ إزاء الهجوم على شاحنات تتبع لبرنامج الأغذية العالمي، مؤكدًا أن "الشاحنات كانت في طريقها من كوستي، تحمل مساعدات غذائية منقذة لحياة الأسر النازحة بالقرب من الأُبيِّض عاصمة ولاية شمال كردفان".وذكرت وزارة الخارجية السودانية أن "استهداف قوافل الإغاثة جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الإنساني"، داعية المجتمع الدولي لإدانة الاستهداف و"محاسبة" قوات الدعم السريع.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
الأخبار
تابعنا عبر
أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات التي شنتها قوات "الدعم السريع" على مستشفى الكويك العسكري، وعلى قافلة إغاثية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، وعلى حافلة تنقل نازحين مدنيين، في ولايتي شمال وجنوب كردفان.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، أن هذه الهجمات أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين العزل، بينهم نساء وأطفال، وإلحاق أضرار بمنشآت وقوافل إغاثية، على حد قول البيان.
وأكدت المملكة أن هذه الأعمال "لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال"، وتشكل انتهاكات صارخة للأعراف الإنسانية والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
قصف متبادل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2026
مقتل شخص بهجوم على قافلة إنسانية في السودان... وأمريكا تطالب بـ"المساءلة"
07:13 GMT
وطالبت الرياض قوات الدعم السريع بـ"التوقف الفوري عن هذه الانتهاكات، والالتزام بواجباتها الأخلاقية والإنسانية في تأمين وصول المساعدات الإغاثية إلى مستحقيها، وفقاً للقوانين الدولية والإنسانية، وبما يتفق مع إعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين في السودان، الموقع في 11 مايو/أيار 2023".
وجددت المملكة موقفها الثابت الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية.
كما أعربت عن رفضها القاطع للتدخلات الخارجية، واستمرار بعض الأطراف في إدخال السلاح غير الشرعي والمرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى السودان، رغم تأكيد هذه الأطراف على دعمها للحل السياسي.
واعتبرت الخارجية السعودية أن هذا السلوك يُعد عاملاً رئيسياً في إطالة أمد الصراع، ويزيد من معاناة الشعب السوداني.
قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
شبكة أطباء السودان: عشرات القتلى والجرحى في قصف جوي استهدف مستشفى جنوب كردفان
5 فبراير, 11:49 GMT
وقُتل شخص وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيّرة على قافلة إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في شمال كردفان بالسودان.
وأعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في وقت سابق من اليوم السبت، عن قلقه البالغ إزاء الهجوم على شاحنات تتبع لبرنامج الأغذية العالمي، مؤكدًا أن "الشاحنات كانت في طريقها من كوستي، تحمل مساعدات غذائية منقذة لحياة الأسر النازحة بالقرب من الأُبيِّض عاصمة ولاية شمال كردفان".
من جهتها، أدانت الحكومة السودانية "استهداف قوات الدعم السريع لقوافل برنامج الغذاء العالمي بشمال كردفان".
وذكرت وزارة الخارجية السودانية أن "استهداف قوافل الإغاثة جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الإنساني"، داعية المجتمع الدولي لإدانة الاستهداف و"محاسبة" قوات الدعم السريع.
جنود تابعين لـقوات الدعم السريع، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
بريطانيا تدرج 6 عناصر جديدة على نظام العقوبات الخاص بالسودان
5 فبراير, 10:17 GMT
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
