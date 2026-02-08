https://sarabic.ae/20260208/عراقجي-أبلغنا-روسيا-والصين-بتقدم-المفاوضات-مع-الولايات-المتحدة-1110140743.html
عراقجي: أبلغنا روسيا والصين بتقدم المفاوضات مع الولايات المتحدة
عراقجي: أبلغنا روسيا والصين بتقدم المفاوضات مع الولايات المتحدة
ذكر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران أبلغت موسكو وبكين، بتفاصيل وتقدم المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الخلافات المتعلقة بالبرنامج... 08.02.2026
وأضاف عراقجي عبر قناته الرسمية في تطبيق "تلغرام": "نواصل مشاوراتنا مع الصين وروسيا. الصين وروسيا دولتان صديقتان وشريكتان استراتيجيتان لنا. بالأمس، التقى نائبي سفيري الصين وروسيا، وأطلعهما على تفاصيل وتقدم المفاوضات (مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني)، وسنواصل التشاور معهما".وجاءت تصريحات عراقجي، بعد أيام قليلة من إجراء وفدين أمريكي وإيراني مفاوضات غير مباشرة حول البرنامج النووي الإيراني، في العاصمة العُمانية مسقط.ويوم أمس السبت، كتب نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه التقى بالسفيرين الروسي والصيني في طهران، وذلك في اليوم التالي لمفاوضات طهران وواشنطن في عُمان، حول البرنامج النووي الإيراني.
ذكر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران أبلغت موسكو وبكين، بتفاصيل وتقدم المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الخلافات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.
وأضاف عراقجي عبر قناته الرسمية في تطبيق "تلغرام": "نواصل مشاوراتنا مع الصين وروسيا. الصين وروسيا دولتان صديقتان وشريكتان استراتيجيتان لنا. بالأمس، التقى نائبي سفيري الصين وروسيا، وأطلعهما على تفاصيل وتقدم المفاوضات (مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني)، وسنواصل التشاور معهما".
وجاءت تصريحات عراقجي، بعد أيام قليلة من إجراء وفدين أمريكي وإيراني مفاوضات غير مباشرة حول البرنامج النووي الإيراني، في العاصمة العُمانية مسقط.
وكان هذا الاجتماع، الذي توسطت فيه عُمان، الأول من نوعه منذ توقف دام شهورًا في عملية التفاوض، والذي نشأ بسبب المرحلة المفتوحة من الصراع الإيراني الإسرائيلي، في يونيو/ حزيران 2025. وبحلول ذلك الوقت، كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، عقدتا 5 جولات من المفاوضات.
ويوم أمس السبت، كتب نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه التقى بالسفيرين الروسي والصيني في طهران، وذلك في اليوم التالي لمفاوضات طهران وواشنطن في عُمان، حول البرنامج النووي الإيراني.