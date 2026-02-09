"صنع في روسيا" يشارك في معرض "إينوبروم السعودية" الدولي للصناعات

ع الموجة مع ايلي البرنامج المسائي - إعادة 04:30 GMT 150 د

لبنان والعالم البرنامج الصباحي 07:00 GMT 123 د

عرب بوينت بودكاست لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟ 09:17 GMT 14 د

من الملعب شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية 09:31 GMT 29 د

خطوط التماس كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود 10:03 GMT 45 د

طرائف سبوتنيك أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء 10:49 GMT 11 د

مساحة حرة لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟ 11:30 GMT 29 د

عرب بوينت بودكاست في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟ 12:03 GMT 14 د

صدى الحياة بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026 12:18 GMT 30 د

عرب بوينت بودكاست ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟ 12:47 GMT 12 د

قوانين الاقتصاد خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي 13:03 GMT 29 د

عرب بوينت بودكاست ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟ 13:32 GMT 9 د

المقهى الثقافي المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني 13:41 GMT 19 د

ع الموجة مع ايلي البرنامج المسائي 14:00 GMT 183 د

ملفات ساخنة ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية 17:04 GMT 29 د

عالم سبوتنيك أوربان: أوكرانيا عدوة طالما حظرت واردات الطاقة الروسية.. وإيران تؤكد أن البرنامج الصاروخي خارج إطار المفاوضات 18:00 GMT 59 د

الإنسان والثقافة أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية 19:00 GMT 29 د

شؤون عسكرية خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن 19:30 GMT 29 د

لبنان والعالم البرنامج الصباحي - إعادة 20:00 GMT 60 د

لبنان والعالم البرنامج الصباحي - إعادة 21:00 GMT 47 د

ع الموجة مع ايلي البرنامج المسائي - إعادة 03:30 GMT 149 د

مدار الليل والنهار البرنامج الصباحي 06:00 GMT 183 د

قوانين الاقتصاد خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي 09:17 GMT 29 د

مرايا العلوم غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة 09:47 GMT 13 د

الإنسان والثقافة أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية 10:30 GMT 29 د

عرب بوينت بودكاست علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي 11:32 GMT 7 د

المقهى الثقافي حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر 11:39 GMT 17 د

نبض افريقيا النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية 12:03 GMT 45 د

عرب بوينت بودكاست كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟ 12:49 GMT 11 د

مساحة حرة لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟ 13:30 GMT 29 د

مدار الليل والنهار البرنامج المسائي 14:00 GMT 183 د

عرب بوينت بودكاست هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟ 17:03 GMT 13 د

صدى الحياة بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026 17:17 GMT 30 د