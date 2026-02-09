"صنع في روسيا" يشارك في معرض "إينوبروم السعودية" الدولي للصناعات

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
12:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:47 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
13:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
17:04 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أوربان: أوكرانيا عدوة طالما حظرت واردات الطاقة الروسية.. وإيران تؤكد أن البرنامج الصاروخي خارج إطار المفاوضات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:32 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:39 GMT
17 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
17:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:47 GMT
14 د
https://sarabic.ae/20260209/صنع-في-روسيا-يشارك-في-معرض-إينوبروم-السعودية-الدولي-للصناعات---1110163319.html
"صنع في روسيا" يشارك في معرض "إينوبروم السعودية" الدولي للصناعات
"صنع في روسيا" يشارك في معرض "إينوبروم السعودية" الدولي للصناعات
سبوتنيك عربي
09.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-09T07:23+0000
2026-02-09T07:23+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/09/1110163489_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_f36c3e2680d8311da70085d847fd37a0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/09/1110163489_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_1a143e788682f7bb51c65f671e40fd68.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور
фото, صور

"صنع في روسيا" يشارك في معرض "إينوبروم السعودية" الدولي للصناعات

07:23 GMT 09.02.2026
تابعنا عبر
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

صورة من الجناح الروسي "صنع في روسيا"، في معرض "إينوبروم الدولي للصناعات"، في العاصمة السعودية الرياض.

صورة من الجناح الروسي &quot;صنع في روسيا&quot;، في معرض &quot;إينوبروم الدولي للصناعات&quot;، في العاصمة السعودية الرياض. - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة من الجناح الروسي "صنع في روسيا"، في معرض "إينوبروم الدولي للصناعات"، في العاصمة السعودية الرياض.

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لمحمود الشيخ، مدير تطوير الأعمال في الهيئة الملكية للجبيل وينبع (المملكة العربية السعودية)، في جلسة الخبراء بعنوان "التحالف الاستراتيجي": الشراكة والاستثمار بين روسيا والمملكة العربية السعودية، في معرض "إينوبروم الدولي للصناعات"، في الرياض.

صورة لمحمود الشيخ، مدير تطوير الأعمال في الهيئة الملكية للجبيل وينبع (المملكة العربية السعودية)، في جلسة الخبراء بعنوان &quot;التحالف الاستراتيجي&quot;: الشراكة والاستثمار بين روسيا والمملكة العربية السعودية، في معرض &quot;إينوبروم الدولي للصناعات&quot;، في الرياض. - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة لمحمود الشيخ، مدير تطوير الأعمال في الهيئة الملكية للجبيل وينبع (المملكة العربية السعودية)، في جلسة الخبراء بعنوان "التحالف الاستراتيجي": الشراكة والاستثمار بين روسيا والمملكة العربية السعودية، في معرض "إينوبروم الدولي للصناعات"، في الرياض.

© Photo / Alexander Utkin/INNOPROM. SAUDI ARABIA press service

صورة من الجناح الروسي، لصناعات مدينة "تشيليابينسك" الروسية، من المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم"، في الرياض، .

صورة من الجناح الروسي، لصناعات مدينة &quot;تشيليابينسك&quot; الروسية، من المعرض الصناعي الدولي &quot;إينوبروم&quot;، في الرياض، . - سبوتنيك عربي
3/10
© Photo / Alexander Utkin/INNOPROM. SAUDI ARABIA press service

صورة من الجناح الروسي، لصناعات مدينة "تشيليابينسك" الروسية، من المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم"، في الرياض، .

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

صورة من جناح مجمع "تولياتي الصناعي"، في معرض" إينوبروم الدولي للصناعات"، في الرياض.

صورة من جناح مجمع &quot;تولياتي الصناعي&quot;، في معرض&quot; إينوبروم الدولي للصناعات&quot;، في الرياض. - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة من جناح مجمع "تولياتي الصناعي"، في معرض" إينوبروم الدولي للصناعات"، في الرياض.

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

صورة من أمام المدخل إلى المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم"، في الرياض.

صورة من أمام المدخل إلى المعرض الصناعي الدولي &quot;إينوبروم&quot;، في الرياض. - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة من أمام المدخل إلى المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم"، في الرياض.

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

صورة من الجناح لشركة "روستيخ" الروسية، ويظهر في الصورة مجسمان ل طائرتان مروحيتان.

صورة من الجناح لشركة &quot;روستيخ&quot; الروسية، ويظهر في الصورة مجسمان ل طائرتان مروحيتان. - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة من الجناح لشركة "روستيخ" الروسية، ويظهر في الصورة مجسمان ل طائرتان مروحيتان.

© Photo / Alexander Utkin/INNOPROM. SAUDI ARABIA press service

صورة من المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم"، في الرياض، وتظهر الدمية الروسية الشهيرة "ماتريوشكا".

صورة من المعرض الصناعي الدولي &quot;إينوبروم&quot;، في الرياض، وتظهر الدمية الروسية الشهيرة &quot;ماتريوشكا&quot;. - سبوتنيك عربي
7/10
© Photo / Alexander Utkin/INNOPROM. SAUDI ARABIA press service

صورة من المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم"، في الرياض، وتظهر الدمية الروسية الشهيرة "ماتريوشكا".

© Photo / Alexander Utkin/INNOPROM. SAUDI ARABIA press service

صورة من داخل المعرض الدولي "إينوبروم".

صورة من داخل المعرض الدولي &quot;إينوبروم&quot;. - سبوتنيك عربي
8/10
© Photo / Alexander Utkin/INNOPROM. SAUDI ARABIA press service

صورة من داخل المعرض الدولي "إينوبروم".

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

صورة ل الطائرة بدون طيار "بوريفستنيك"، في معرض "إينوبروم"، في الرياض.

صورة ل الطائرة بدون طيار &quot;بوريفستنيك&quot;، في معرض &quot;إينوبروم&quot;، في الرياض. - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة ل الطائرة بدون طيار "بوريفستنيك"، في معرض "إينوبروم"، في الرياض.

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

صورة من الجناح الروسي "صنع في روسيا"، في معرض "إينوبروم الدولي للصناعات"، في العاصمة السعودية الرياض، ويظهر أحد الأشخاص وهو يتحدث ممثلي الجناح الروسي.

صورة من الجناح الروسي &quot;صنع في روسيا&quot;، في معرض &quot;إينوبروم الدولي للصناعات&quot;، في العاصمة السعودية الرياض، ويظهر أحد الأشخاص وهو يتحدث ممثلي الجناح الروسي. - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة من الجناح الروسي "صنع في روسيا"، في معرض "إينوبروم الدولي للصناعات"، في العاصمة السعودية الرياض، ويظهر أحد الأشخاص وهو يتحدث ممثلي الجناح الروسي.

