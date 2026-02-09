"صنع في روسيا" يشارك في معرض "إينوبروم السعودية" الدولي للصناعات

صورة من الجناح الروسي "صنع في روسيا"، في معرض "إينوبروم الدولي للصناعات"، في العاصمة السعودية الرياض.
صورة من الجناح الروسي "صنع في روسيا"، في معرض "إينوبروم الدولي للصناعات"، في العاصمة السعودية الرياض.
صورة لمحمود الشيخ، مدير تطوير الأعمال في الهيئة الملكية للجبيل وينبع (المملكة العربية السعودية)، في جلسة الخبراء بعنوان "التحالف الاستراتيجي": الشراكة والاستثمار بين روسيا والمملكة العربية السعودية، في معرض "إينوبروم الدولي للصناعات"، في الرياض.
صورة لمحمود الشيخ، مدير تطوير الأعمال في الهيئة الملكية للجبيل وينبع (المملكة العربية السعودية)، في جلسة الخبراء بعنوان "التحالف الاستراتيجي": الشراكة والاستثمار بين روسيا والمملكة العربية السعودية، في معرض "إينوبروم الدولي للصناعات"، في الرياض.
صورة من الجناح الروسي، لصناعات مدينة "تشيليابينسك" الروسية، من المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم"، في الرياض، .
صورة من الجناح الروسي، لصناعات مدينة "تشيليابينسك" الروسية، من المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم"، في الرياض، .
صورة من جناح مجمع "تولياتي الصناعي"، في معرض" إينوبروم الدولي للصناعات"، في الرياض.
صورة من جناح مجمع "تولياتي الصناعي"، في معرض" إينوبروم الدولي للصناعات"، في الرياض.
صورة من أمام المدخل إلى المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم"، في الرياض.
صورة من أمام المدخل إلى المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم"، في الرياض.
صورة من الجناح لشركة "روستيخ" الروسية، ويظهر في الصورة مجسمان ل طائرتان مروحيتان.
صورة من الجناح لشركة "روستيخ" الروسية، ويظهر في الصورة مجسمان ل طائرتان مروحيتان.
صورة من المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم"، في الرياض، وتظهر الدمية الروسية الشهيرة "ماتريوشكا".
صورة من المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم"، في الرياض، وتظهر الدمية الروسية الشهيرة "ماتريوشكا".
صورة من داخل المعرض الدولي "إينوبروم".
صورة من داخل المعرض الدولي "إينوبروم".
صورة ل الطائرة بدون طيار "بوريفستنيك"، في معرض "إينوبروم"، في الرياض.
صورة ل الطائرة بدون طيار "بوريفستنيك"، في معرض "إينوبروم"، في الرياض.
صورة من الجناح الروسي "صنع في روسيا"، في معرض "إينوبروم الدولي للصناعات"، في العاصمة السعودية الرياض، ويظهر أحد الأشخاص وهو يتحدث ممثلي الجناح الروسي.
صورة من الجناح الروسي "صنع في روسيا"، في معرض "إينوبروم الدولي للصناعات"، في العاصمة السعودية الرياض، ويظهر أحد الأشخاص وهو يتحدث ممثلي الجناح الروسي.