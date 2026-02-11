أردوغان: تركيا ترفض قرارات إسرائيل لتوسيع سيطرتها على الضفة الغربية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
ما سبب الاتفاق المصري السعودي التركي على مواجهة إسرائيل؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يؤثر نتنياهو على موقف واشنطن من المفاوضات حول النووي الإيراني
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انقطاع سنوات... معرض دمشق للكتاب عودة للحياة الثقافية في سوريا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أردوغان: تركيا ترفض قرارات إسرائيل لتوسيع سيطرتها على الضفة الغربية
أردوغان: تركيا ترفض قرارات إسرائيل لتوسيع سيطرتها على الضفة الغربية
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن رفض بلاده قرارات إسرائيل الأخيرة بشأن فرض القانون الإسرائيلي على مناطق بالضفة الغربية وتوسيع المستوطنات.
وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في أنقرة: "نرفض ما تقوم به إسرائيل من خطوات لتوسيع سيطرتها على الضفة الغربية وإضعاف السلطة الفلسطينية والقرارات الأخيرة التي اتخذتها في هذا الإطار، وأود أن أؤكد على أن السلام والاستقرار الدائم في الشرق الأوسط يمر عبر إقامة دولة فلسطين من خلال حل الدولتين".

ودعت وزارة الخارجية الروسية، يوم أمس الثلاثاء، السلطات الإسرائيلية إلى "إعادة النظر في خطواتها المزمعة لتغيير الوضع الراهن في الضفة الغربية، تجنباً لمزيد من التصعيد الخطير للتوترات في منطقة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وعموم المنطقة".

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريح نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية الإلكتروني، أن "القرارات الإسرائيلية الجديدة بشأن الضفة الغربية تستحق إدانة المجتمع الدولي، وتثير قلقاً بالغاً".
جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
جامعة الدول العربية: قرارات إسرائيل تمثل تصعيدا غير مسبوق في الضفة الغربية
09:46 GMT
ووفقا لزاخاروفا، فإنه "لم يُنشر النص الرسمي لهذا القرار بعد. إلا أنه لاقى انتقادات حادة من الفلسطينيين والعالم العربي والإسلامي عمومًا. وتعتبره السلطة الوطنية الفلسطينية محاولة سافرة لإضفاء الشرعية على التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وتدمير الممتلكات الفلسطينية في المناطق الخاضعة للسيادة الفلسطينية".

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تمثل ضربة قوية لآفاق تطبيع الأوضاع في منطقة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وتابعت زاخاروفا: "ندعو السلطات الإسرائيلية إلى إعادة النظر في خطواتها المزمعة لتغيير الوضع الراهن في الضفة الغربية، تجنباً لمزيد من التصعيد الخطير للتوترات في منطقة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وعموم المنطقة".
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد كشفت، في وقت سابق، أن مجلس الوزراء الإسرائيلي قد وافق على سلسلة قرارات تهدف إلى تعميق الضم الفعلي لأراضٍ في الضفة الغربية.
جاءت هذه القرارات، التي قدمها وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في توقيت حساس يسبق زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، والتي تم تقديم موعدها لمناقشة المفاوضات مع إيران، وسط مخاوف إسرائيلية من تراجع إدارة الرئيس دونالد ترامب عن "الخطوط الحمراء" السابقة.
