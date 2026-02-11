https://sarabic.ae/20260211/إسرائيل-تفرض-واقعا-جديدا-عبر-مشاريع-الضم-وسط-تصاعد-هجمات-المستوطنين--1110260441.html

إسرائيل تفرض واقعا جديدا عبر مشاريع الضم وسط تصاعد هجمات المستوطنين

إسرائيل تفرض واقعا جديدا عبر مشاريع الضم وسط تصاعد هجمات المستوطنين

سبوتنيك عربي

على إيقاع القرارات الإسرائيلية الجديدة، الرامية إلى إعادة تشكيل الضفة ضمن واقع جديد، يتضمن إدارة الأراضي الفلسطينية وتصاعد المشاريع الاستيطانية، والحصول على... 11.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-11T14:20+0000

2026-02-11T14:20+0000

2026-02-11T14:39+0000

أخبار فلسطين اليوم

أخبار الضفة الغربية

مستوطنين

هدم بيوت الفلسطينيين

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0b/1110257703_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_f3ab64184f430e2c61f0b2b2f94a5377.jpg

وتشمل القرارات الإسرائيلية هدم مبان في المناطق المصنفة "أ" و"ب" وفق اتفاق "أوسلو"، والسيطرة الكاملة على المساحات الفارغة فيهما، مما يعكس توجها سياسيا إسرائيليا نحو توسيع الاستيطان بشكل غير مسبوق، يؤدي إلى تقويض فرص الحل السياسي وإنهاء إمكانية إقامة دولة فلسطينية.وأوضح المكتب الأممي "أن نحو 700 فلسطيني أجبروا على مغادرة منازلهم في مختلف مناطق الضفة الغربية خلال الشهر الماضي، في أعلى حصيلة شهرية يتم تسجيلها خلال هذه الفترة".وفي منطقة مسافر يطا في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، يواجه المواطنون اعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة وبشكل يومي، في إطار تصعيد خطر يستهدف الوجود الفلسطيني، ضمن سياسة فرض الأمر الواقع والتوسع الاستيطاني على حساب أراضي المواطنين.وفي إحدى خرب مسافر يطا يتفقد المواطن سمير حمامدة، ما تبقى من بيته ومحصوله الزراعي، بعد ليلة مخيفة قضاها مع سكان المنطقة، وهم يحاولون النجاة مع عائلاتهم من هجمات المستوطنين، والتي استهدفت بيوتهم وأراضيهم وأغنامهم، وبعد تفقد طويل لم يجد سمير سوى الدمار والنار التي ما زالت مشتعلة في أرضه.ويقول سمير حمامدة لوكالة "سبوتنيك": "هجوم مباغت وغير مسبوق، هكذا تم الأمر حيث ما لبثنا إلا وهم داخل المنطقة يعتدون على الناس، وسط صرخات الأطفال والنساء، حاولت أن أبعد أطفالي وعائلتي عن المكان لكني لم أستطع، وبقينا داخل المنزل لفترة ثم خرجت لمساعدة جيراني، فوجدت عدد من المستوطنين يهاجمون الناس ويحرقون الأرض والأخشاب ويهدمون البيوت".وأضاف: "كما ترى هذا ما تبقى من أرضي، نيران ما زلت تأكل محصولي الزراعي، وعلى الجهة المقابلة دمر منزلي الذي هو عبارة عن أخشاب وألواح معدنية، بسبب عدم السماح لنا بالبناء من قبل سلطات الاحتلال، ولقد دمرت سيارتي وحتى الأغنام تصادر كي لا يبقى لنا شيء، وهذا ما يحدث مع سكان المنطقة وغيرها، بهدف إجبارنا على المغادرة ضمن مشروع الضم الذي ينفذ في كامل الضفة الغربية".ويشير حمامدة إلى زيادة وتيرة الاعتداءات اليومية من قبل المستوطنين، التي تشمل رعي الأغنام قرب المنازل، والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، ومحاولات الاستيلاء على الأراضي، حيث أصبح المستوطنون يهاجمون البيوت ويعتدون على الجميع.وتابع حمامدة: "هاجم المستوطنون قبل عدة أيام جيراننا وهم داخل المنزل، وأصيب جاري محمد وأمه، وهما الآن في المشفى، ويعاني محمد من وضع صحي حرج، فقد أصيب في رأسه وفي مناطق متفرقة من جسده، ولم يسلم معظم سكان المنطقة، وانتشر الغاز المسيل للدموع في كل مكان وأصبحنا لا نرى أمامنا، والحمد لله، نجونا حتى اليوم، لكن في المرات القادمة لا نعلم ماذا سيحدث".وعلى سرير داخل مشفى الأهلي في مدينة الخليل، يمكث محمد أبو صبحة الذي تلقى ضربات قاسية من قبل المستوطنين، وبصعوبة بالغة تحدث إلى عدسة "سبوتنيك"، قبل دخوله غرفة العمليات حيث سيجري أكثر من عملية جراحية، قد يخرج بعدها دون بصر، أو يقضي بقية حياته على كرسي متحرك لبقية حياته.ويقول الشاب محمد أبو صبحة لـ "سبوتنيك": "لقد تم الاعتداء بشكل سريع، لم أعرف بوجود المستوطنين، وخرجت من المنزل لمساعدة أطفالي بعدما سمعتهم يصرخون، ثم هاجمني عدد من المستوطنين وتلقيت الضربات في جسدي، لكن الضربة الأخيرة التي أذكرها كانت في الرأس، أفقدتني الوعي ولم أعرف ماذا حدث بعدها، ثم نقلت إلى المشفى".ويضيف: "لا أشعر بجسدي وفقدت تقريبا البصر، وأعاني من كسور في الرأس وفي مناطق متفرقة من جسدي، ولا أقوى على الحركة، فقد تعرضت رجلي اليسرى لضربات قاسية، وأتمنى أن تتحسن حالتي الصحية".ويتابع: "لقد نجا شقيقي وعائلتي من موت محقق، وكان اعتداء وحشيا بهدف اقتلاع السكان من بيوتهم وأراضيهم، ولم يكن محمد يهاجم المستوطنين أو يشكل أي خطر، بل إنه في البداية ظنهم ضيوف، ولم يعرف أن السيارات القادمة فيها كل هذا العنف والغضب، وهذا ينقلنا إلى مرحلة جديدة من الاستهداف والقمع، فنحن نتعرض إلى تهجير قسري وتدمير لممتلكاتنا وأراضينا، وجعل المناطق المستهدفة بيئة طاردة للحياة".وأشار الخبير في شؤون الاستيطان عيسى عمرو، في حديث لـ"سبوتنيك"، إلى أن القرارات الإسرائيلية الأخيرة تجاه الضفة الغربية، تأتي لتعزيز الممارسات الاستيطانية على الأرض، وفرض واقع استيطاني جديد، ومحاولة تفكيك البنية السياسية والقانونية للوجود الفلسطيني من خلال استخدام القوة والسيطرة على الأرض الفلسطينية.وأضاف: "المشاريع الاستيطانية تزداد في الضفة الغربية بشكل غير مسبوق، وتمنح الحكومة الإسرائيلية الدعم للمستوطنين لشن هجماتهم بشكل يومي على المواطنين الفلسطينيين، وبعد تنفيذ الهجوم والاعتداء من المستوطنين، يأتي دور الجيش الإسرائيلي لاعتقال الفلسطينيين الذين تم الاعتداء عليهم، فالأمر لا يقتصر على هجمات متفرقة، وإنما هو نهج تدعمه الحكومة الإسرائيلية".وتعقد جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية، لبحث سبل التحرك العربي والدولي في مواجهة قرارات الحكومة الإسرائيلية تجاه الضفة الغربية، وذلك استجابة لطلب تقدمت به دولة فلسطين.ويسعى المجتمعون من خلال الجلسة الطارئة إلى بلورة موقف عربي موحد وحازم يضع المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف التصعيد، والتصدي للقرارات الإسرائيلية الخطيرة وغير المسبوقة تجاه الضفة الغربية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

أجود جرادات https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563236_0:0:720:720_100x100_80_0_0_64ec09c7e467f5bbb3c91b60a1b28079.jpg

أجود جرادات https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563236_0:0:720:720_100x100_80_0_0_64ec09c7e467f5bbb3c91b60a1b28079.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

أجود جرادات https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563236_0:0:720:720_100x100_80_0_0_64ec09c7e467f5bbb3c91b60a1b28079.jpg

أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, مستوطنين, هدم بيوت الفلسطينيين, تقارير سبوتنيك