إسرائيل تفرض واقعا جديدا عبر مشاريع الضم وسط تصاعد هجمات المستوطنين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
ما سبب الاتفاق المصري السعودي التركي على مواجهة إسرائيل؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يؤثر نتنياهو على موقف واشنطن من المفاوضات حول النووي الإيراني
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انقطاع سنوات... معرض دمشق للكتاب عودة للحياة الثقافية في سوريا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260211/إسرائيل-تفرض-واقعا-جديدا-عبر-مشاريع-الضم-وسط-تصاعد-هجمات-المستوطنين--1110260441.html
إسرائيل تفرض واقعا جديدا عبر مشاريع الضم وسط تصاعد هجمات المستوطنين
إسرائيل تفرض واقعا جديدا عبر مشاريع الضم وسط تصاعد هجمات المستوطنين
سبوتنيك عربي
على إيقاع القرارات الإسرائيلية الجديدة، الرامية إلى إعادة تشكيل الضفة ضمن واقع جديد، يتضمن إدارة الأراضي الفلسطينية وتصاعد المشاريع الاستيطانية، والحصول على... 11.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-11T14:20+0000
2026-02-11T14:39+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار الضفة الغربية
مستوطنين
هدم بيوت الفلسطينيين
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0b/1110257703_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_f3ab64184f430e2c61f0b2b2f94a5377.jpg
وتشمل القرارات الإسرائيلية هدم مبان في المناطق المصنفة "أ" و"ب" وفق اتفاق "أوسلو"، والسيطرة الكاملة على المساحات الفارغة فيهما، مما يعكس توجها سياسيا إسرائيليا نحو توسيع الاستيطان بشكل غير مسبوق، يؤدي إلى تقويض فرص الحل السياسي وإنهاء إمكانية إقامة دولة فلسطينية.وأوضح المكتب الأممي "أن نحو 700 فلسطيني أجبروا على مغادرة منازلهم في مختلف مناطق الضفة الغربية خلال الشهر الماضي، في أعلى حصيلة شهرية يتم تسجيلها خلال هذه الفترة".وفي منطقة مسافر يطا في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، يواجه المواطنون اعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة وبشكل يومي، في إطار تصعيد خطر يستهدف الوجود الفلسطيني، ضمن سياسة فرض الأمر الواقع والتوسع الاستيطاني على حساب أراضي المواطنين.وفي إحدى خرب مسافر يطا يتفقد المواطن سمير حمامدة، ما تبقى من بيته ومحصوله الزراعي، بعد ليلة مخيفة قضاها مع سكان المنطقة، وهم يحاولون النجاة مع عائلاتهم من هجمات المستوطنين، والتي استهدفت بيوتهم وأراضيهم وأغنامهم، وبعد تفقد طويل لم يجد سمير سوى الدمار والنار التي ما زالت مشتعلة في أرضه.ويقول سمير حمامدة لوكالة "سبوتنيك": "هجوم مباغت وغير مسبوق، هكذا تم الأمر حيث ما لبثنا إلا وهم داخل المنطقة يعتدون على الناس، وسط صرخات الأطفال والنساء، حاولت أن أبعد أطفالي وعائلتي عن المكان لكني لم أستطع، وبقينا داخل المنزل لفترة ثم خرجت لمساعدة جيراني، فوجدت عدد من المستوطنين يهاجمون الناس ويحرقون الأرض والأخشاب ويهدمون البيوت".وأضاف: "كما ترى هذا ما تبقى من أرضي، نيران ما زلت تأكل محصولي الزراعي، وعلى الجهة المقابلة دمر منزلي الذي هو عبارة عن أخشاب وألواح معدنية، بسبب عدم السماح لنا بالبناء من قبل سلطات الاحتلال، ولقد دمرت سيارتي وحتى الأغنام تصادر كي لا يبقى لنا شيء، وهذا ما يحدث مع سكان المنطقة وغيرها، بهدف إجبارنا على المغادرة ضمن مشروع الضم الذي ينفذ في كامل الضفة الغربية".ويشير حمامدة إلى زيادة وتيرة الاعتداءات اليومية من قبل المستوطنين، التي تشمل رعي الأغنام قرب المنازل، والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، ومحاولات الاستيلاء على الأراضي، حيث أصبح المستوطنون يهاجمون البيوت ويعتدون على الجميع.وتابع حمامدة: "هاجم المستوطنون قبل عدة أيام جيراننا وهم داخل المنزل، وأصيب جاري محمد وأمه، وهما الآن في المشفى، ويعاني محمد من وضع صحي حرج، فقد أصيب في رأسه وفي مناطق متفرقة من جسده، ولم يسلم معظم سكان المنطقة، وانتشر الغاز المسيل للدموع في كل مكان وأصبحنا لا نرى أمامنا، والحمد لله، نجونا حتى اليوم، لكن في المرات القادمة لا نعلم ماذا سيحدث".وعلى سرير داخل مشفى الأهلي في مدينة الخليل، يمكث محمد أبو صبحة الذي تلقى ضربات قاسية من قبل المستوطنين، وبصعوبة بالغة تحدث إلى عدسة "سبوتنيك"، قبل دخوله غرفة العمليات حيث سيجري أكثر من عملية جراحية، قد يخرج بعدها دون بصر، أو يقضي بقية حياته على كرسي متحرك لبقية حياته.ويقول الشاب محمد أبو صبحة لـ "سبوتنيك": "لقد تم الاعتداء بشكل سريع، لم أعرف بوجود المستوطنين، وخرجت من المنزل لمساعدة أطفالي بعدما سمعتهم يصرخون، ثم هاجمني عدد من المستوطنين وتلقيت الضربات في جسدي، لكن الضربة الأخيرة التي أذكرها كانت في الرأس، أفقدتني الوعي ولم أعرف ماذا حدث بعدها، ثم نقلت إلى المشفى".ويضيف: "لا أشعر بجسدي وفقدت تقريبا البصر، وأعاني من كسور في الرأس وفي مناطق متفرقة من جسدي، ولا أقوى على الحركة، فقد تعرضت رجلي اليسرى لضربات قاسية، وأتمنى أن تتحسن حالتي الصحية".ويتابع: "لقد نجا شقيقي وعائلتي من موت محقق، وكان اعتداء وحشيا بهدف اقتلاع السكان من بيوتهم وأراضيهم، ولم يكن محمد يهاجم المستوطنين أو يشكل أي خطر، بل إنه في البداية ظنهم ضيوف، ولم يعرف أن السيارات القادمة فيها كل هذا العنف والغضب، وهذا ينقلنا إلى مرحلة جديدة من الاستهداف والقمع، فنحن نتعرض إلى تهجير قسري وتدمير لممتلكاتنا وأراضينا، وجعل المناطق المستهدفة بيئة طاردة للحياة".وأشار الخبير في شؤون الاستيطان عيسى عمرو، في حديث لـ"سبوتنيك"، إلى أن القرارات الإسرائيلية الأخيرة تجاه الضفة الغربية، تأتي لتعزيز الممارسات الاستيطانية على الأرض، وفرض واقع استيطاني جديد، ومحاولة تفكيك البنية السياسية والقانونية للوجود الفلسطيني من خلال استخدام القوة والسيطرة على الأرض الفلسطينية.وأضاف: "المشاريع الاستيطانية تزداد في الضفة الغربية بشكل غير مسبوق، وتمنح الحكومة الإسرائيلية الدعم للمستوطنين لشن هجماتهم بشكل يومي على المواطنين الفلسطينيين، وبعد تنفيذ الهجوم والاعتداء من المستوطنين، يأتي دور الجيش الإسرائيلي لاعتقال الفلسطينيين الذين تم الاعتداء عليهم، فالأمر لا يقتصر على هجمات متفرقة، وإنما هو نهج تدعمه الحكومة الإسرائيلية".وتعقد جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية، لبحث سبل التحرك العربي والدولي في مواجهة قرارات الحكومة الإسرائيلية تجاه الضفة الغربية، وذلك استجابة لطلب تقدمت به دولة فلسطين.ويسعى المجتمعون من خلال الجلسة الطارئة إلى بلورة موقف عربي موحد وحازم يضع المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف التصعيد، والتصدي للقرارات الإسرائيلية الخطيرة وغير المسبوقة تجاه الضفة الغربية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
أجود جرادات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563236_0:0:720:720_100x100_80_0_0_64ec09c7e467f5bbb3c91b60a1b28079.jpg
أجود جرادات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563236_0:0:720:720_100x100_80_0_0_64ec09c7e467f5bbb3c91b60a1b28079.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0b/1110257703_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_4f8ac981b200251b04a70c9aa6b7c6aa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, مستوطنين, هدم بيوت الفلسطينيين, تقارير سبوتنيك
أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, مستوطنين, هدم بيوت الفلسطينيين, تقارير سبوتنيك

إسرائيل تفرض واقعا جديدا عبر مشاريع الضم وسط تصاعد هجمات المستوطنين

14:20 GMT 11.02.2026 (تم التحديث: 14:39 GMT 11.02.2026)
© Sputnik . Ajwad Jradatإسرائيل تفرض واقعا جديدا عبر مشاريع الضم وسط تصاعد هجمات المستوطنين
إسرائيل تفرض واقعا جديدا عبر مشاريع الضم وسط تصاعد هجمات المستوطنين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
أجود جرادات
مراسل وكالة "سبوتنيك" في فلسطين
كل المواضيع
حصري
على إيقاع القرارات الإسرائيلية الجديدة، الرامية إلى إعادة تشكيل الضفة ضمن واقع جديد، يتضمن إدارة الأراضي الفلسطينية وتصاعد المشاريع الاستيطانية، والحصول على المزيد من الأراضي، تزداد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وتشمل القرارات الإسرائيلية هدم مبان في المناطق المصنفة "أ" و"ب" وفق اتفاق "أوسلو"، والسيطرة الكاملة على المساحات الفارغة فيهما، مما يعكس توجها سياسيا إسرائيليا نحو توسيع الاستيطان بشكل غير مسبوق، يؤدي إلى تقويض فرص الحل السياسي وإنهاء إمكانية إقامة دولة فلسطينية.
وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، "أن الضفة الغربية شهدت خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أعلى نسبة تهجير قسري للفلسطينيين منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة قبل أكثر من عامين، نتيجة تصاعد هجمات المستوطنين".
وأوضح المكتب الأممي "أن نحو 700 فلسطيني أجبروا على مغادرة منازلهم في مختلف مناطق الضفة الغربية خلال الشهر الماضي، في أعلى حصيلة شهرية يتم تسجيلها خلال هذه الفترة".
وفي منطقة مسافر يطا في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، يواجه المواطنون اعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة وبشكل يومي، في إطار تصعيد خطر يستهدف الوجود الفلسطيني، ضمن سياسة فرض الأمر الواقع والتوسع الاستيطاني على حساب أراضي المواطنين.
© Sputnik . Ajwad Jradatإسرائيل تفرض واقعا جديدا عبر مشاريع الضم وسط تصاعد هجمات المستوطنين
إسرائيل تفرض واقعا جديدا عبر مشاريع الضم وسط تصاعد هجمات المستوطنين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
إسرائيل تفرض واقعا جديدا عبر مشاريع الضم وسط تصاعد هجمات المستوطنين
© Sputnik . Ajwad Jradat
وفي إحدى خرب مسافر يطا يتفقد المواطن سمير حمامدة، ما تبقى من بيته ومحصوله الزراعي، بعد ليلة مخيفة قضاها مع سكان المنطقة، وهم يحاولون النجاة مع عائلاتهم من هجمات المستوطنين، والتي استهدفت بيوتهم وأراضيهم وأغنامهم، وبعد تفقد طويل لم يجد سمير سوى الدمار والنار التي ما زالت مشتعلة في أرضه.
© Sputnik . Ajwad Jradatإسرائيل تفرض واقعا جديدا عبر مشاريع الضم وسط تصاعد هجمات المستوطنين
إسرائيل تفرض واقعا جديدا عبر مشاريع الضم وسط تصاعد هجمات المستوطنين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
إسرائيل تفرض واقعا جديدا عبر مشاريع الضم وسط تصاعد هجمات المستوطنين
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويقول سمير حمامدة لوكالة "سبوتنيك": "هجوم مباغت وغير مسبوق، هكذا تم الأمر حيث ما لبثنا إلا وهم داخل المنطقة يعتدون على الناس، وسط صرخات الأطفال والنساء، حاولت أن أبعد أطفالي وعائلتي عن المكان لكني لم أستطع، وبقينا داخل المنزل لفترة ثم خرجت لمساعدة جيراني، فوجدت عدد من المستوطنين يهاجمون الناس ويحرقون الأرض والأخشاب ويهدمون البيوت".
© Sputnik . Ajwad Jradatإسرائيل تفرض واقعا جديدا عبر مشاريع الضم وسط تصاعد هجمات المستوطنين
إسرائيل تفرض واقعا جديدا عبر مشاريع الضم وسط تصاعد هجمات المستوطنين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
إسرائيل تفرض واقعا جديدا عبر مشاريع الضم وسط تصاعد هجمات المستوطنين
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأضاف: "كما ترى هذا ما تبقى من أرضي، نيران ما زلت تأكل محصولي الزراعي، وعلى الجهة المقابلة دمر منزلي الذي هو عبارة عن أخشاب وألواح معدنية، بسبب عدم السماح لنا بالبناء من قبل سلطات الاحتلال، ولقد دمرت سيارتي وحتى الأغنام تصادر كي لا يبقى لنا شيء، وهذا ما يحدث مع سكان المنطقة وغيرها، بهدف إجبارنا على المغادرة ضمن مشروع الضم الذي ينفذ في كامل الضفة الغربية".
© Sputnik . Ajwad Jradatإسرائيل تفرض واقعا جديدا عبر مشاريع الضم وسط تصاعد هجمات المستوطنين
إسرائيل تفرض واقعا جديدا عبر مشاريع الضم وسط تصاعد هجمات المستوطنين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
إسرائيل تفرض واقعا جديدا عبر مشاريع الضم وسط تصاعد هجمات المستوطنين
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويشير حمامدة إلى زيادة وتيرة الاعتداءات اليومية من قبل المستوطنين، التي تشمل رعي الأغنام قرب المنازل، والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، ومحاولات الاستيلاء على الأراضي، حيث أصبح المستوطنون يهاجمون البيوت ويعتدون على الجميع.
© Sputnik . Ajwad Jradatإسرائيل تفرض واقعا جديدا عبر مشاريع الضم وسط تصاعد هجمات المستوطنين
إسرائيل تفرض واقعا جديدا عبر مشاريع الضم وسط تصاعد هجمات المستوطنين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
إسرائيل تفرض واقعا جديدا عبر مشاريع الضم وسط تصاعد هجمات المستوطنين
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتابع حمامدة: "هاجم المستوطنون قبل عدة أيام جيراننا وهم داخل المنزل، وأصيب جاري محمد وأمه، وهما الآن في المشفى، ويعاني محمد من وضع صحي حرج، فقد أصيب في رأسه وفي مناطق متفرقة من جسده، ولم يسلم معظم سكان المنطقة، وانتشر الغاز المسيل للدموع في كل مكان وأصبحنا لا نرى أمامنا، والحمد لله، نجونا حتى اليوم، لكن في المرات القادمة لا نعلم ماذا سيحدث".
© Sputnik . Ajwad Jradatإسرائيل تفرض واقعا جديدا عبر مشاريع الضم وسط تصاعد هجمات المستوطنين
إسرائيل تفرض واقعا جديدا عبر مشاريع الضم وسط تصاعد هجمات المستوطنين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
إسرائيل تفرض واقعا جديدا عبر مشاريع الضم وسط تصاعد هجمات المستوطنين
© Sputnik . Ajwad Jradat
وعلى سرير داخل مشفى الأهلي في مدينة الخليل، يمكث محمد أبو صبحة الذي تلقى ضربات قاسية من قبل المستوطنين، وبصعوبة بالغة تحدث إلى عدسة "سبوتنيك"، قبل دخوله غرفة العمليات حيث سيجري أكثر من عملية جراحية، قد يخرج بعدها دون بصر، أو يقضي بقية حياته على كرسي متحرك لبقية حياته.
© Sputnik . Ajwad Jradatإسرائيل تفرض واقعا جديدا عبر مشاريع الضم وسط تصاعد هجمات المستوطنين
إسرائيل تفرض واقعا جديدا عبر مشاريع الضم وسط تصاعد هجمات المستوطنين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
إسرائيل تفرض واقعا جديدا عبر مشاريع الضم وسط تصاعد هجمات المستوطنين
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويقول الشاب محمد أبو صبحة لـ "سبوتنيك": "لقد تم الاعتداء بشكل سريع، لم أعرف بوجود المستوطنين، وخرجت من المنزل لمساعدة أطفالي بعدما سمعتهم يصرخون، ثم هاجمني عدد من المستوطنين وتلقيت الضربات في جسدي، لكن الضربة الأخيرة التي أذكرها كانت في الرأس، أفقدتني الوعي ولم أعرف ماذا حدث بعدها، ثم نقلت إلى المشفى".
© Sputnik . Ajwad Jradatإسرائيل تفرض واقعا جديدا عبر مشاريع الضم وسط تصاعد هجمات المستوطنين
إسرائيل تفرض واقعا جديدا عبر مشاريع الضم وسط تصاعد هجمات المستوطنين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
إسرائيل تفرض واقعا جديدا عبر مشاريع الضم وسط تصاعد هجمات المستوطنين
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويضيف: "لا أشعر بجسدي وفقدت تقريبا البصر، وأعاني من كسور في الرأس وفي مناطق متفرقة من جسدي، ولا أقوى على الحركة، فقد تعرضت رجلي اليسرى لضربات قاسية، وأتمنى أن تتحسن حالتي الصحية".
ويضيف بلال أبو صبحة شقيق محمد: "هذا الاعتداء يعد تصعيدا كبيرا، فرغم أن المنطقة تتعرض إلى هجمات متكررة من المستوطنين، إلا أن نوعية وشدة وعنف الهجمات تصاعدت بشكل كبير خلال الفترة الماضية".
© Sputnik . Ajwad Jradatإسرائيل تفرض واقعا جديدا عبر مشاريع الضم وسط تصاعد هجمات المستوطنين
إسرائيل تفرض واقعا جديدا عبر مشاريع الضم وسط تصاعد هجمات المستوطنين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
إسرائيل تفرض واقعا جديدا عبر مشاريع الضم وسط تصاعد هجمات المستوطنين
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويتابع: "لقد نجا شقيقي وعائلتي من موت محقق، وكان اعتداء وحشيا بهدف اقتلاع السكان من بيوتهم وأراضيهم، ولم يكن محمد يهاجم المستوطنين أو يشكل أي خطر، بل إنه في البداية ظنهم ضيوف، ولم يعرف أن السيارات القادمة فيها كل هذا العنف والغضب، وهذا ينقلنا إلى مرحلة جديدة من الاستهداف والقمع، فنحن نتعرض إلى تهجير قسري وتدمير لممتلكاتنا وأراضينا، وجعل المناطق المستهدفة بيئة طاردة للحياة".
© Sputnik . Ajwad Jradatإسرائيل تفرض واقعا جديدا عبر مشاريع الضم وسط تصاعد هجمات المستوطنين
إسرائيل تفرض واقعا جديدا عبر مشاريع الضم وسط تصاعد هجمات المستوطنين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
إسرائيل تفرض واقعا جديدا عبر مشاريع الضم وسط تصاعد هجمات المستوطنين
© Sputnik . Ajwad Jradat

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا": "إن إجراءات السلطات الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية تقوض مستقبل الفلسطينيين وتمثل ضربة جديدة للقانون الدولي، وترسخ لمزيد من السيطرة واليأس والعنف".

وأشار الخبير في شؤون الاستيطان عيسى عمرو، في حديث لـ"سبوتنيك"، إلى أن القرارات الإسرائيلية الأخيرة تجاه الضفة الغربية، تأتي لتعزيز الممارسات الاستيطانية على الأرض، وفرض واقع استيطاني جديد، ومحاولة تفكيك البنية السياسية والقانونية للوجود الفلسطيني من خلال استخدام القوة والسيطرة على الأرض الفلسطينية.
© Sputnik . Ajwad Jradatإسرائيل تفرض واقعا جديدا عبر مشاريع الضم وسط تصاعد هجمات المستوطنين
إسرائيل تفرض واقعا جديدا عبر مشاريع الضم وسط تصاعد هجمات المستوطنين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
إسرائيل تفرض واقعا جديدا عبر مشاريع الضم وسط تصاعد هجمات المستوطنين
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأضاف: "المشاريع الاستيطانية تزداد في الضفة الغربية بشكل غير مسبوق، وتمنح الحكومة الإسرائيلية الدعم للمستوطنين لشن هجماتهم بشكل يومي على المواطنين الفلسطينيين، وبعد تنفيذ الهجوم والاعتداء من المستوطنين، يأتي دور الجيش الإسرائيلي لاعتقال الفلسطينيين الذين تم الاعتداء عليهم، فالأمر لا يقتصر على هجمات متفرقة، وإنما هو نهج تدعمه الحكومة الإسرائيلية".
© Sputnik . Ajwad Jradatإسرائيل تفرض واقعا جديدا عبر مشاريع الضم وسط تصاعد هجمات المستوطنين
إسرائيل تفرض واقعا جديدا عبر مشاريع الضم وسط تصاعد هجمات المستوطنين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
إسرائيل تفرض واقعا جديدا عبر مشاريع الضم وسط تصاعد هجمات المستوطنين
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتعقد جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية، لبحث سبل التحرك العربي والدولي في مواجهة قرارات الحكومة الإسرائيلية تجاه الضفة الغربية، وذلك استجابة لطلب تقدمت به دولة فلسطين.
ويسعى المجتمعون من خلال الجلسة الطارئة إلى بلورة موقف عربي موحد وحازم يضع المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف التصعيد، والتصدي للقرارات الإسرائيلية الخطيرة وغير المسبوقة تجاه الضفة الغربية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала