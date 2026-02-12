موسم السفر...الاستعدادات للعام القمري الجديد في الصين

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
موسم السفر...الاستعدادات للعام القمري الجديد في الصين
موسم السفر...الاستعدادات للعام القمري الجديد في الصين
سبوتنيك عربي
تستعد الصين لموسم رأس السنة القمرية (مهرجان الربيع) باحتفالات تضيء المدن بالفوانيس الحمراء والألعاب النارية، وسط تجمعات عائلية تقليدية لتناول "عشاء لمّ الشمل". 12.02.2026, سبوتنيك عربي
وسائط متعددة
الأخبار
موسم السفر...الاستعدادات للعام القمري الجديد في الصين

11:17 GMT 12.02.2026
تستعد الصين لموسم رأس السنة القمرية (مهرجان الربيع) باحتفالات تضيء المدن بالفوانيس الحمراء والألعاب النارية، وسط تجمعات عائلية تقليدية لتناول "عشاء لمّ الشمل".
© REUTERS Maxim Shemetov

الناس تتجهز للعام الصيني الجديد أمام محطة السكة الحديدية في بكين

الناس تتجهز للعام الصيني الجديد أمام محطة السكة الحديدية في بكين - سبوتنيك عربي
1/8
© REUTERS Maxim Shemetov

الناس تتجهز للعام الصيني الجديد أمام محطة السكة الحديدية في بكين

© AP Photo / Vincent Thian

فنان يرقص في حديقة قبل الاحتفال بالعام القمري الجديد في بكين، الصين

فنان يرقص في حديقة قبل الاحتفال بالعام القمري الجديد في بكين، الصين - سبوتنيك عربي
2/8
© AP Photo / Vincent Thian

فنان يرقص في حديقة قبل الاحتفال بالعام القمري الجديد في بكين، الصين

© REUTERS Maxim Shemetov

الناس في محطة السكة الحديدية في بكين خلال مهرجان الربيع السنوي

الناس في محطة السكة الحديدية في بكين خلال مهرجان الربيع السنوي - سبوتنيك عربي
3/8
© REUTERS Maxim Shemetov

الناس في محطة السكة الحديدية في بكين خلال مهرجان الربيع السنوي

© AP Photo / Vincent Thianالزوار تحت الفوانيس المضيئة في حديقة في بكين عشية الاحتفال بالعام القمري الجديد
الزوار تحت الفوانيس المضيئة في حديقة في بكين عشية الاحتفال بالعام القمري الجديد - سبوتنيك عربي
4/8
© AP Photo / Vincent Thian
الزوار تحت الفوانيس المضيئة في حديقة في بكين عشية الاحتفال بالعام القمري الجديد
© REUTERS Ann Wangالاستعدادات للاحتفال بالعام القمري الجديد في تايبيه
الاستعدادات للاحتفال بالعام القمري الجديد في تايبيه - سبوتنيك عربي
5/8
© REUTERS Ann Wang
الاستعدادات للاحتفال بالعام القمري الجديد في تايبيه
© REUTERS Maxim Shemetovالناس يحتفلون خلال الاستعدات لرأس السنة القمرية في بكين، الصين
الناس يحتفلون خلال الاستعدات لرأس السنة القمرية في بكين، الصين - سبوتنيك عربي
6/8
© REUTERS Maxim Shemetov
الناس يحتفلون خلال الاستعدات لرأس السنة القمرية في بكين، الصين
© REUTERS Maxim Shemetovالناس في غرفة الانتظار في محطة السكك الحديدية في بكين خلال عيد الربيع
الناس في غرفة الانتظار في محطة السكك الحديدية في بكين خلال عيد الربيع - سبوتنيك عربي
7/8
© REUTERS Maxim Shemetov
الناس في غرفة الانتظار في محطة السكك الحديدية في بكين خلال عيد الربيع
© AP Photo / Vincent Thianالزوار تحت الفوانيس المضيئة في حديقة في بكين عشية الاحتفال بالعام القمري الجديد
الزوار تحت الفوانيس المضيئة في حديقة في بكين عشية الاحتفال بالعام القمري الجديد - سبوتنيك عربي
8/8
© AP Photo / Vincent Thian
الزوار تحت الفوانيس المضيئة في حديقة في بكين عشية الاحتفال بالعام القمري الجديد
