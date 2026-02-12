موسم السفر...الاستعدادات للعام القمري الجديد في الصين

© REUTERS Maxim Shemetov
الناس تتجهز للعام الصيني الجديد أمام محطة السكة الحديدية في بكين
© AP Photo / Vincent Thian
فنان يرقص في حديقة قبل الاحتفال بالعام القمري الجديد في بكين، الصين
© REUTERS Maxim Shemetov
الناس في محطة السكة الحديدية في بكين خلال مهرجان الربيع السنوي
الزوار تحت الفوانيس المضيئة في حديقة في بكين عشية الاحتفال بالعام القمري الجديد
الاستعدادات للاحتفال بالعام القمري الجديد في تايبيه
الناس يحتفلون خلال الاستعدات لرأس السنة القمرية في بكين، الصين
الناس في غرفة الانتظار في محطة السكك الحديدية في بكين خلال عيد الربيع
الزوار تحت الفوانيس المضيئة في حديقة في بكين عشية الاحتفال بالعام القمري الجديد
