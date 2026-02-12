أطرف الصور لهذا الأسبوع

© Getty Images / Jeff J Mitchell

صورة تظهر أحد الثيران، يقوم بلعق مايك تايلور، أحد مربي المواشي، في المرتفعات الاسكتلندية، من مزارع بالروني، أثناء تجهيز الأبقار للمزاد الربيعي السنوي لـ 135 الذي يقام في 9 فبراير/شباط 2026 في أوبان، اسكتلندا.