أطرف الصور لهذا الأسبوع

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
https://sarabic.ae/20260212/1110292699.html
أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من أطرف الصور، التي التقطتها عدسات الكاميرات، خلال هذا الأسبوع. 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T14:07+0000
2026-02-12T14:07+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0c/1110292868_0:112:3072:1840_1920x0_80_0_0_556eb1209aba136478dd72bda89b1a96.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0c/1110292868_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_49a4ca8f6e4579767d2006080751dc26.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور
фото, صور

أطرف الصور لهذا الأسبوع

14:07 GMT 12.02.2026
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من أطرف الصور، التي التقطتها عدسات الكاميرات، خلال هذا الأسبوع.
© AP Photo / Alessandra Tarantino

صورة تظهر الفتاة الكورية الجنوبية، هونغ سوجونغ، خلال جلسة تدريبية لرياضة التزلج على الجليد للسيدات، في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026، في كورتينا، إيطاليا.

صورة تظهر الفتاة الكورية الجنوبية، هونغ سوجونغ، خلال جلسة تدريبية لرياضة التزلج على الجليد للسيدات، في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026، في كورتينا، إيطاليا. - سبوتنيك عربي
1/10
© AP Photo / Alessandra Tarantino

صورة تظهر الفتاة الكورية الجنوبية، هونغ سوجونغ، خلال جلسة تدريبية لرياضة التزلج على الجليد للسيدات، في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026، في كورتينا، إيطاليا.

© REUTERS Ints Kalnins

صورة تظهر بعض الأشخاص وهم يركضون خلال ماراثون الساونا الأوروبي في أوتيبا، إستونيا.

صورة تظهر بعض الأشخاص وهم يركضون خلال ماراثون الساونا الأوروبي في أوتيبا، إستونيا. - سبوتنيك عربي
2/10
© REUTERS Ints Kalnins

صورة تظهر بعض الأشخاص وهم يركضون خلال ماراثون الساونا الأوروبي في أوتيبا، إستونيا.

© Getty Images / Jeff J Mitchell

صورة تظهر أحد الثيران، يقوم بلعق مايك تايلور، أحد مربي المواشي، في المرتفعات الاسكتلندية، من مزارع بالروني، أثناء تجهيز الأبقار للمزاد الربيعي السنوي لـ 135 الذي يقام في 9 فبراير/شباط 2026 في أوبان، اسكتلندا.

صورة تظهر أحد الثيران، يقوم بلعق مايك تايلور، أحد مربي المواشي، في المرتفعات الاسكتلندية، من مزارع بالروني، أثناء تجهيز الأبقار للمزاد الربيعي السنوي لـ 135 الذي يقام في 9 فبراير/شباط 2026 في أوبان، اسكتلندا. - سبوتنيك عربي
3/10
© Getty Images / Jeff J Mitchell

صورة تظهر أحد الثيران، يقوم بلعق مايك تايلور، أحد مربي المواشي، في المرتفعات الاسكتلندية، من مزارع بالروني، أثناء تجهيز الأبقار للمزاد الربيعي السنوي لـ 135 الذي يقام في 9 فبراير/شباط 2026 في أوبان، اسكتلندا.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

يؤدي أحد المشاركين في مهرجان التزلج "منحدر حاد"، عرضا على المنحدر بالقرب من أسوار "الكرملين" في كازان الروسية.

يؤدي أحد المشاركين في مهرجان التزلج &quot;منحدر حاد&quot;، عرضا على المنحدر بالقرب من أسوار &quot;الكرملين&quot; في كازان الروسية. - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

يؤدي أحد المشاركين في مهرجان التزلج "منحدر حاد"، عرضا على المنحدر بالقرب من أسوار "الكرملين" في كازان الروسية.

© Getty Images / Kate Green

صورة تم التقاطها خلال جلسة تصوير لمعرض "داخل آردمان: والاس وغروميت وأصدقاؤهما" في متحف يونغ فيكتوريا وألبرت، في لندن.

صورة تم التقاطها خلال جلسة تصوير لمعرض &quot;داخل آردمان: والاس وغروميت وأصدقاؤهما&quot; في متحف يونغ فيكتوريا وألبرت، في لندن. - سبوتنيك عربي
5/10
© Getty Images / Kate Green

صورة تم التقاطها خلال جلسة تصوير لمعرض "داخل آردمان: والاس وغروميت وأصدقاؤهما" في متحف يونغ فيكتوريا وألبرت، في لندن.

© Getty Images / VCG/China News Service/Zhao Yuhang

يشاهد السياح عرضًا لطيور البطريق في حديقة هاربين القطبية مع اقتراب عيد الربيع في 10 فبراير/شباط 2026 في هاربين، بمقاطعة هيلونغجيانغ الصينية، وترتدي طيور البطريق أزياء تانغ الحمراء، وهي أزياء صينية تقليدية، احتفالًا بقدوم عيد الربيع.

يشاهد السياح عرضًا لطيور البطريق في حديقة هاربين القطبية مع اقتراب عيد الربيع في 10 فبراير/شباط 2026 في هاربين، بمقاطعة هيلونغجيانغ الصينية، وترتدي طيور البطريق أزياء تانغ الحمراء، وهي أزياء صينية تقليدية، احتفالًا بقدوم عيد الربيع. - سبوتنيك عربي
6/10
© Getty Images / VCG/China News Service/Zhao Yuhang

يشاهد السياح عرضًا لطيور البطريق في حديقة هاربين القطبية مع اقتراب عيد الربيع في 10 فبراير/شباط 2026 في هاربين، بمقاطعة هيلونغجيانغ الصينية، وترتدي طيور البطريق أزياء تانغ الحمراء، وهي أزياء صينية تقليدية، احتفالًا بقدوم عيد الربيع.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

صورة من المعرض الزراعي "كازان أغرو"، ويظهر في الصورة شخص بجانب رسم تشكيلي لبقرة.

صورة من المعرض الزراعي &quot;كازان أغرو&quot;، ويظهر في الصورة شخص بجانب رسم تشكيلي لبقرة. - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة من المعرض الزراعي "كازان أغرو"، ويظهر في الصورة شخص بجانب رسم تشكيلي لبقرة.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر 3 فتيات يقومن بالتزلج، في المهرجان الإبداعي للزلاجات، في تتارستان.

صورة تظهر 3 فتيات يقومن بالتزلج، في المهرجان الإبداعي للزلاجات، في تتارستان. - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر 3 فتيات يقومن بالتزلج، في المهرجان الإبداعي للزلاجات، في تتارستان.

© REUTERS Claudia Greco

صورة للاعبة لكاوري ساكاموتو اليابانية، وهي تتفاعل مع فريقها بعد أدائها خلال منافسات التزلج الحر الفردي للسيدات.

صورة للاعبة لكاوري ساكاموتو اليابانية، وهي تتفاعل مع فريقها بعد أدائها خلال منافسات التزلج الحر الفردي للسيدات. - سبوتنيك عربي
9/10
© REUTERS Claudia Greco

صورة للاعبة لكاوري ساكاموتو اليابانية، وهي تتفاعل مع فريقها بعد أدائها خلال منافسات التزلج الحر الفردي للسيدات.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لكلب آلي، في معرض "كازان أغرو"، وهو يقوم بمد طرف من أطرافه لمصافحة إحدى الفتيات.

صورة لكلب آلي، في معرض &quot;كازان أغرو&quot;، وهو يقوم بمد طرف من أطرافه لمصافحة إحدى الفتيات. - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة لكلب آلي، في معرض "كازان أغرو"، وهو يقوم بمد طرف من أطرافه لمصافحة إحدى الفتيات.

