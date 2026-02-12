أطرف الصور لهذا الأسبوع

صورة تظهر الفتاة الكورية الجنوبية، هونغ سوجونغ، خلال جلسة تدريبية لرياضة التزلج على الجليد للسيدات، في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026، في كورتينا، إيطاليا.
صورة تظهر بعض الأشخاص وهم يركضون خلال ماراثون الساونا الأوروبي في أوتيبا، إستونيا.
صورة تظهر أحد الثيران، يقوم بلعق مايك تايلور، أحد مربي المواشي، في المرتفعات الاسكتلندية، من مزارع بالروني، أثناء تجهيز الأبقار للمزاد الربيعي السنوي لـ 135 الذي يقام في 9 فبراير/شباط 2026 في أوبان، اسكتلندا.
يؤدي أحد المشاركين في مهرجان التزلج "منحدر حاد"، عرضا على المنحدر بالقرب من أسوار "الكرملين" في كازان الروسية.
صورة تم التقاطها خلال جلسة تصوير لمعرض "داخل آردمان: والاس وغروميت وأصدقاؤهما" في متحف يونغ فيكتوريا وألبرت، في لندن.
يشاهد السياح عرضًا لطيور البطريق في حديقة هاربين القطبية مع اقتراب عيد الربيع في 10 فبراير/شباط 2026 في هاربين، بمقاطعة هيلونغجيانغ الصينية، وترتدي طيور البطريق أزياء تانغ الحمراء، وهي أزياء صينية تقليدية، احتفالًا بقدوم عيد الربيع.
صورة من المعرض الزراعي "كازان أغرو"، ويظهر في الصورة شخص بجانب رسم تشكيلي لبقرة.
صورة تظهر 3 فتيات يقومن بالتزلج، في المهرجان الإبداعي للزلاجات، في تتارستان.
صورة للاعبة لكاوري ساكاموتو اليابانية، وهي تتفاعل مع فريقها بعد أدائها خلال منافسات التزلج الحر الفردي للسيدات.
صورة لكلب آلي، في معرض "كازان أغرو"، وهو يقوم بمد طرف من أطرافه لمصافحة إحدى الفتيات.
