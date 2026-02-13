https://sarabic.ae/20260213/أحدث-راجمة-صواريخ-روسية-سارما-1110321171.html
أحدث راجمة صواريخ روسية "سارما"
أحدث راجمة صواريخ روسية "سارما"
سبوتنيك عربي
كشفت روسيا عن منظومة راجمات صواريخ جديدة عالية الحركة تحمل اسم "سارما"، تتميز بسرعة الانتشار والتنفيذ والانسحاب، ما يمنحها قدرة كبيرة على توجيه ضربات دقيقة... 13.02.2026, سبوتنيك عربي
أحدث راجمة صواريخ روسية "سارما"
أحدث راجمة صواريخ روسية "سارما"
أحدث راجمة صواريخ روسية "سارما"
كشفت روسيا عن منظومة راجمات صواريخ جديدة عالية الحركة تحمل اسم "سارما"، تتميز بسرعة الانتشار والتنفيذ والانسحاب، ما يمنحها قدرة كبيرة على توجيه ضربات دقيقة خلال وقت قصير. ويستعرض هذا الفيديوغراف الذي أعده لكم فريق عمل "سبوتنيك" أبرز مواصفات المنظومة وقدراتها القتالية وتفاصيل أدائها في ساحة المعركة.