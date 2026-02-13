https://sarabic.ae/20260213/الشياطين-الحمر-ارتباك-في-الـتتش-بسبب-تدعيمات-يناير-الماضي-1110323166.html
"الشياطين الحمر".. ارتباك في الـ"تتش" بسبب تدعيمات يناير الماضي
"الشياطين الحمر".. ارتباك في الـ"تتش" بسبب تدعيمات يناير الماضي
في العاصمة المصرية القاهرة، يعيش نادي الأهلي "ارتباكًا فنيًا"، تعاقدات لم تصنع الاستقرار، ومدرب رحل… وآخر يبحث عن هوية مفقودة.
وفي مانشستر، "الشياطين الحمر" لا يعانون فقط داخل الملعب، بل خارجه أيضًا، بعد تصريحات مثيرة للجدل من المالك جيم راتكليف، بشأن المهاجرين، فتحت باب أزمة أخلاقية قبل أن تكون رياضية.حين يهتز الكيان.. سواء بسبب قرار فني أو كلمة غير محسوبة… يدفع الشعار الثمن.
"الشياطين الحمر".. ارتباك في الـ"تتش" بسبب تدعيمات يناير الماضي
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
في العاصمة المصرية القاهرة، يعيش نادي الأهلي "ارتباكًا فنيًا"، تعاقدات لم تصنع الاستقرار، ومدرب رحل… وآخر يبحث عن هوية مفقودة.
وفي مانشستر، "الشياطين الحمر" لا يعانون فقط داخل الملعب، بل خارجه أيضًا، بعد تصريحات مثيرة للجدل من المالك جيم راتكليف
، بشأن المهاجرين، فتحت باب أزمة أخلاقية قبل أن تكون رياضية.
حين يهتز الكيان.. سواء بسبب قرار فني أو كلمة غير محسوبة… يدفع الشعار الثمن.
عندما يبدأ الأهلي موسمًا بتعاقدات تُوصف بأنها "مدوية"… فالمعادلة واضحة- أداء مقنع، ونتائج لا تعرف التذبذب، لكن ما حدث كان مختلفًا، أداء باهت و نتائج مهتزة.
الأهلي
تعاقد قبل كأس العالم للأندية مع المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، قبل أن يقيله بعد 3 أشهر بسبب سوء النتائج.
وبدأت مرحلة انتقالية مع عماد النحاس، ثم رهان جديد على المدرب الدنماركي ييس توروب.. ومع ذلك… الصورة لم تستقر.
في هذا السياق، قال المحلل الفني المصري أحمد يماني، إن "الأهلي المصري يمرّ بمرحلة تراجع فني بسبب ارتباك سياسة التعاقدات في الفريق".
وأوضح يماني أن "الأهلي أكبر الأندية الأفريقية والعربية رغم تعاقداته المميزة في الصيف مع نجوم مثل أحمد سيد زيزو ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه، إلا أن التعاقد مع المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، أفسد بداية الموسم، وجعل الأهلي يدفع ثمنه حتى اليوم".
وقال يماني إن "المدير الفني الحالي ييس توروب، غيّر نسبيًا من شكل الفريق
، إلا أن الوقت لا يسعفه بسبب تلاحم المباريات، وكذلك عدم معالجة نواقص الفريق بجلب لاعبين يقدمون الإضافة في سوق الانتقالات الشتوية".