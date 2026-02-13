"الشياطين الحمر".. ارتباك في الـ"تتش" بسبب تدعيمات يناير الماضي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:46 GMT
14 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
وفي مانشستر، "الشياطين الحمر" لا يعانون فقط داخل الملعب، بل خارجه أيضًا، بعد تصريحات مثيرة للجدل من المالك جيم راتكليف، بشأن المهاجرين، فتحت باب أزمة أخلاقية قبل أن تكون رياضية.حين يهتز الكيان.. سواء بسبب قرار فني أو كلمة غير محسوبة… يدفع الشعار الثمن.الأهلي تعاقد قبل كأس العالم للأندية مع المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، قبل أن يقيله بعد 3 أشهر بسبب سوء النتائج.وبدأت مرحلة انتقالية مع عماد النحاس، ثم رهان جديد على المدرب الدنماركي ييس توروب.. ومع ذلك… الصورة لم تستقر.وأوضح يماني أن "الأهلي أكبر الأندية الأفريقية والعربية رغم تعاقداته المميزة في الصيف مع نجوم مثل أحمد سيد زيزو ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه، إلا أن التعاقد مع المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، أفسد بداية الموسم، وجعل الأهلي يدفع ثمنه حتى اليوم".وقال يماني إن "المدير الفني الحالي ييس توروب، غيّر نسبيًا من شكل الفريق، إلا أن الوقت لا يسعفه بسبب تلاحم المباريات، وكذلك عدم معالجة نواقص الفريق بجلب لاعبين يقدمون الإضافة في سوق الانتقالات الشتوية".
في العاصمة المصرية القاهرة، يعيش نادي الأهلي "ارتباكًا فنيًا"، تعاقدات لم تصنع الاستقرار، ومدرب رحل… وآخر يبحث عن هوية مفقودة.
وفي مانشستر، "الشياطين الحمر" لا يعانون فقط داخل الملعب، بل خارجه أيضًا، بعد تصريحات مثيرة للجدل من المالك جيم راتكليف، بشأن المهاجرين، فتحت باب أزمة أخلاقية قبل أن تكون رياضية.
حين يهتز الكيان.. سواء بسبب قرار فني أو كلمة غير محسوبة… يدفع الشعار الثمن.

عندما يبدأ الأهلي موسمًا بتعاقدات تُوصف بأنها "مدوية"… فالمعادلة واضحة- أداء مقنع، ونتائج لا تعرف التذبذب، لكن ما حدث كان مختلفًا، أداء باهت و نتائج مهتزة.

الأهلي تعاقد قبل كأس العالم للأندية مع المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، قبل أن يقيله بعد 3 أشهر بسبب سوء النتائج.
وبدأت مرحلة انتقالية مع عماد النحاس، ثم رهان جديد على المدرب الدنماركي ييس توروب.. ومع ذلك… الصورة لم تستقر.

في هذا السياق، قال المحلل الفني المصري أحمد يماني، إن "الأهلي المصري يمرّ بمرحلة تراجع فني بسبب ارتباك سياسة التعاقدات في الفريق".

وأوضح يماني أن "الأهلي أكبر الأندية الأفريقية والعربية رغم تعاقداته المميزة في الصيف مع نجوم مثل أحمد سيد زيزو ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه، إلا أن التعاقد مع المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، أفسد بداية الموسم، وجعل الأهلي يدفع ثمنه حتى اليوم".
وقال يماني إن "المدير الفني الحالي ييس توروب، غيّر نسبيًا من شكل الفريق، إلا أن الوقت لا يسعفه بسبب تلاحم المباريات، وكذلك عدم معالجة نواقص الفريق بجلب لاعبين يقدمون الإضافة في سوق الانتقالات الشتوية".
