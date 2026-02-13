https://sarabic.ae/20260213/المسيرة-الروسية-روس--بي-إي-1110332118.html
المسيرة الروسية "روس- بي إي"
المسيرة الروسية "روس- بي إي"
سبوتنيك عربي
طورت روسيا مسيرة "روس- بي إي" من الجيل الجديد تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأهداف وتحديدها. تعرف على قدرات المسيرة التشغيلية وتجهيزاتها الأساسية،... 13.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-13T16:03+0000
2026-02-13T16:03+0000
2026-02-13T16:03+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
روسيا
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0d/1110332722_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_c5e4ad8e4d7346a498e74ab5e5022323.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0d/1110332722_115:0:1075:720_1920x0_80_0_0_8fbe3de5093701efaa700b9a8cde6ccb.png
المسيرة الروسية "روس- بي إي"
سبوتنيك عربي
المسيرة الروسية "روس- بي إي"
2026-02-13T16:03+0000
true
PT0M34S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, روسيا, سلاح روسيا, видео
انفوجرافيك, روسيا, سلاح روسيا, видео
المسيرة الروسية "روس- بي إي"
طورت روسيا مسيرة "روس- بي إي" من الجيل الجديد تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأهداف وتحديدها. تعرف على قدرات المسيرة التشغيلية وتجهيزاتها الأساسية، بما في ذلك إمكانية عملها من خلال الفيديوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".