المسيرة الروسية "روس- بي إي"

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو تعلن عدم المشاركة في الجلسة الأولى لمجلس السلام.. وتوقعات إيرانية بتخلي واشنطن عن الخيار العسكري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
https://sarabic.ae/20260213/المسيرة-الروسية-روس--بي-إي-1110332118.html
المسيرة الروسية "روس- بي إي"
المسيرة الروسية "روس- بي إي"
سبوتنيك عربي
طورت روسيا مسيرة "روس- بي إي" من الجيل الجديد تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأهداف وتحديدها. تعرف على قدرات المسيرة التشغيلية وتجهيزاتها الأساسية،... 13.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-13T16:03+0000
2026-02-13T16:03+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
روسيا
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0d/1110332722_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_c5e4ad8e4d7346a498e74ab5e5022323.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
المسيرة الروسية "روس- بي إي"
سبوتنيك عربي
المسيرة الروسية "روس- بي إي"
2026-02-13T16:03+0000
true
PT0M34S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0d/1110332722_115:0:1075:720_1920x0_80_0_0_8fbe3de5093701efaa700b9a8cde6ccb.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, روسيا, سلاح روسيا, видео
انفوجرافيك, روسيا, سلاح روسيا, видео

المسيرة الروسية "روس- بي إي"

16:03 GMT 13.02.2026
© Sputnik مسيرة "روس- بي إي"
 مسيرة روس- بي إي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
© Sputnik
طورت روسيا مسيرة "روس- بي إي" من الجيل الجديد تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأهداف وتحديدها. تعرف على قدرات المسيرة التشغيلية وتجهيزاتها الأساسية، بما في ذلك إمكانية عملها من خلال الفيديوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".
