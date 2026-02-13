رجل مسلح بسكين يهاجم عنصر أمن قرب قوس النصر في باريس.. فيديو
© REUTERS Benoit Tessierضابط شرطة يقف حارسا بينما تقوم قوات إنفاذ القانون بفرض طوق أمني بعد أن صرحت السلطات بأن رجلا مسلحا بسكين هاجم ضابط شرطة بالقرب من قوس النصر في باريس، فرنسا، 13 فبراير/ شباط 2026
أعلنت شرطة باريس ورئيس بلدية الدائرة الثامنة، أن رجلا مسلحا بسكين حاول، اليوم الجمعة، مهاجمة أحد عناصر الأمن قرب "قوس النصر"، ما دفع شرطيا آخر إلى إطلاق النار عليه للسيطرة على الموقف.
وأفادت الشرطة بأن المشتبه فيه نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة، مؤكدة عدم إصابة أي من أفراد الأمن أو المدنيين بأذى.
ووقع الحادث بالقرب من ضريح الجندي المجهول، أثناء قيام عناصر الشرطة بإعادة إضاءة الشعلة في الموقع، وفقا لوسائل إعلام غربية.
ניסיון פיגוע בצרפת: אדם חמוש בסכין תקף כמה שוטרים סמוך לשער הניצחון בפריז, ונורה. על פי דיווחים, המחבל היה נתון לפיקוח של הרשויות ואף היה מעורב בפיגוע קודם בבלגיה@ishayb2003 @DovGilHar pic.twitter.com/DgPfXceLQ4— כאן חדשות (@kann_news) February 13, 2026
من جهته، أعلن مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب فتح تحقيق في الواقعة، مشيرا إلى أنه يتابع التطورات، دون توضيح أسباب تدخله السريع في القضية.