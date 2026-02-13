عربي
رجل مسلح بسكين يهاجم عنصر أمن قرب قوس النصر في باريس.. فيديو
رجل مسلح بسكين يهاجم عنصر أمن قرب قوس النصر في باريس.. فيديو
رجل مسلح بسكين يهاجم عنصر أمن قرب قوس النصر في باريس.. فيديو
أعلنت شرطة باريس ورئيس بلدية الدائرة الثامنة، أن رجلا مسلحا بسكين حاول، اليوم الجمعة، مهاجمة أحد عناصر الأمن قرب "قوس النصر"، ما دفع شرطيا آخر إلى إطلاق النار...
رجل مسلح بسكين يهاجم عنصر أمن قرب قوس النصر في باريس.. فيديو

20:48 GMT 13.02.2026
© REUTERS Benoit Tessierضابط شرطة يقف حارسا بينما تقوم قوات إنفاذ القانون بفرض طوق أمني بعد أن صرحت السلطات بأن رجلا مسلحا بسكين هاجم ضابط شرطة بالقرب من قوس النصر في باريس، فرنسا، 13 فبراير/ شباط 2026
ضابط شرطة يقف حارسا بينما تقوم قوات إنفاذ القانون بفرض طوق أمني بعد أن صرحت السلطات بأن رجلا مسلحا بسكين هاجم ضابط شرطة بالقرب من قوس النصر في باريس، فرنسا، 13 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
© REUTERS Benoit Tessier
تابعنا عبر
أعلنت شرطة باريس ورئيس بلدية الدائرة الثامنة، أن رجلا مسلحا بسكين حاول، اليوم الجمعة، مهاجمة أحد عناصر الأمن قرب "قوس النصر"، ما دفع شرطيا آخر إلى إطلاق النار عليه للسيطرة على الموقف.
وأفادت الشرطة بأن المشتبه فيه نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة، مؤكدة عدم إصابة أي من أفراد الأمن أو المدنيين بأذى.
ووقع الحادث بالقرب من ضريح الجندي المجهول، أثناء قيام عناصر الشرطة بإعادة إضاءة الشعلة في الموقع، وفقا لوسائل إعلام غربية.
من جهته، أعلن مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب فتح تحقيق في الواقعة، مشيرا إلى أنه يتابع التطورات، دون توضيح أسباب تدخله السريع في القضية.
